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Victoria Villarruel apuntó contra Adorni en Rosario: "Todos estamos esperando la declaración jurada"

La vicepresidenta explicó su visita a la ciudad y dejó declaraciones picantes apuntando directamente al círculo íntimo de Javier Milei

19 de mayo 2026 · 13:54hs
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Victoria Villarruel se retiró de la Catedral de Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Victoria Villarruel se retiró de la Catedral de Rosario, tras la misa a cinco años de la muerte de su padre Eduardo

La presencia de Victoria Villarruel revolucionó la catedral de Rosario y el centro rosarino. La vicepresidenta participó de una misa que recordó a su padre, a cinco años de su fallecimiento. En ese marco, la funcionaria tuvo un breve, pero picante, contacto con la prensa: “Todos estamos esperando la declaración jurada de Adorni”.

Villarruel realizó un tiro por elevación al presidente Javier Milei, apuntando contra uno de los integrantes del círculo íntimo del mandatario como Manuel Adorni, investigado por la justicia debido a inconsistencias en sus ingresos y gastos. La fiscalía avanzará en los próximos días con un requerimiento formal de justificación de bienes dirigido al jefe de Gabinete, en el marco de la investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito.

La vicepresidenta disparó contra el jefe de Gabinete y concluyó el contacto con los medios, pero antes explicó por qué visitó Rosario y habló de las internas en La Libertad Avanza.

Por qué Villarruel visitó Rosario

La relación de Víctoria Villarruel con Rosario es conocida. El padre de ella, Eduardo, era oriundo de la ciudad y sus restos descansan en un cementerio local. Además, la propia funcionaria se mostró con camisetas de Rosario Central exponiendo sus lazos paternos. También fue la única funcionaria nacional que visitó el Monumento a la Bandera para el último Día de la Bandera.

Según contó Villarruel en la escalinata de la catedral, Eduardo “era muy devoto de la Virgen del Rosario y su condecoración de Malvinas está en el camarín de la virgen”. El padre de la vicepresidenta participó de la Guerra de 1982 y llegó a retirarse del Ejército como teniente coronel.

Siempre que vengo a Rosario paso por la catedral, saludo a la virgen, miro la medalla y rezo”, reconoció Villarruel que en esta oportunidad estuvo acompañada por Diana Destéfani. “Esta es mi segunda casa”, agregó.

Villarruel y La Libertad Avanza

La vicepresidenta descartó estar pensando en su futuro político y remarcó que “vengo por un evento privado”. Además, negó que su visita tenga intereses políticos con dirigentes de Santa Fe, aunque aclaró que dio aviso al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin de su presencia.

Por otro lado, Villarruel se bajó de cualquier pelea interna dentro de La Libertad Avanza y sostuvo: “No participo de ninguna, desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el presidente, su hermana y el resto de las personas mencionadas”. En las últimas horas, en el seno del gobierno estalló una disputa entre el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, en la cual la jefa del Senado no tomó partida: “Mantengo el respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Si me faltaran el respeto yo no lo voy a faltar, la convivencia en la sociedad debe ser basada en el respeto”.

"Me dedico al Senado de la Nación y a ahorrar el dinero de los argentinos. Hemos ahorrado 27 mil millones de pesos en la gestión. Eso es muy importante en momentos en los que se le pide un esfuerzo a la sociedad”, cerró Villarruel.

Eduardo Villarruel

El padre de la funcionaria falleció el 19 de mayo de 2021 por coronavirus. Tenía 73 años y había sido internado en el Sanatorio Parque. Tiempo después, la familia hizo una denuncia por la falsificación del acta de defunción y cuestionaron el tratamiento que le brindaron en el nosocomio privado.

Unas pocas horas antes del arribo a la catedral, la vicepresidenta se refirió al tema con un mensaje publicado en redes sociales. "Papá, cinco años de tu partida a la vida eterna. Hasta el reencuentro final. Rezo por tu alma", escribió.

Al llegar a Rosario, el párroco Osvaldo Macerola le dio la bienvenida a la dirigente política en la puerta de la iglesia. A continuación, Villarruel entró acompañada por su madre y se unió al resto de los fieles.

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