Empieza el festival de Cannes 2026: cuál será la representación argentina

El prestigioso evento cinematográfico tendrá lugar del 12 al 23 de mayo en la ciudad francesa. Aunque escasa, habrá presencia nacional

El documental "El partido", dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, narra el encuentro entre Argentina e Inglaterra en México 86

Arranca la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. El prestigioso evento se desarrollará desde este martes 12 al sábado 23 de mayo en la ciudad francesa. A pesar de la situación crítica de la industria cinematográfica nacional, habrá representación argentina.

En la sección Cannes Premiére, tendrá lugar el estreno mundial del documental “El partido”, dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, que indaga en el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial México 1986. Basada en el libro homónimo de Andrés Burgo, con testimonios de jugadores de ambos equipos (Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti de un lado, y John Barnes, Peter Shilton y Gary Lineker del otro), se podrá ver en salas a partir del 21 de mayo.

El otro estreno nacional es “La libertad doble”, de Lisandro Alonso, segunda parte de su ópera prima “La libertad”, que hace veinticinco llegó a la sección “Una cierta mirada” de Cannes. La secuela también está protagonizada por el hachero Misael Saavedra, que vive en el monte pampeano. Esta propuesta se exhibirá en el marco de la Quincena de Realizadores, una de las secciones paralelas, no competitivas, donde se celebra el cine de autor y/o independiente.

La presencia fílmica argentina se completa conprogramada de Cannes Classics, la sección dedicada a la recuperación de títulos históricos.

Aunque no en representación de una película nacional, uno de los protagonistas de la alfombra roja será Leonardo Sbaraglia, quien encabeza el elenco de “Amarga Navidad”, la más reciente película de Pedro Almodóvar, incluida en la competencia oficial. Según está previsto, el filme llegará a cines argentinos el 28 de mayo.

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Esta es una de las tres producciones españolas que compite por la Palma de Oro. Una de ellas es “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen (director de la celebrada “As Bestas” y la serie “Los años nuevos”, entre otras), con Javier Bardem y la presencia en el elenco de la actriz argentina Malena Villa (“El ángel”, “Cien días para enamorarse”, “La muerte de un comediante”). La otra es “La bola negra”, dirigida por Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y protagonizada por Penélope Cruz y Glenn Close.

El cineasta surcoreano Park Chan-wook (“Oldboy”, “The Handmaiden”, “No Other Choice”) presidirá el jurado de la competencia. Además, durante el festival se entregará la Palma de Oro honorífica a Peter Jackson y a Barbra Streisand. También se homenajeará a “Thelma y Louise”, de Ridley Scott, por su trigésimo aniversario.

Dentro del Marché du Film (la instancia de mercado de Cannes, una de las más importantes del universo audiovisual), funcionará por primera vez un stand de la Ciudad de Buenos Aires, que se anuncia como un “espacio estratégico para promover su industria audiovisual, impulsar el talento local y posicionarse como destino internacional de rodaje”.

La agenda de actividades del stand incluye, entre otras, la presentación de las producciones cinematográficas impulsadas desde el Complejo Teatral de Buenos Aires, un encuentro de diálogos entre la Academia de Cine de la Argentina y sus pares internacionales, y la proyección especial de “Los vencedores”, de Pablo Aparo, ganadora del Gran Premio Buenos Aires del último Bafici.