Cuidacoches: la Iglesia pidió regular la actividad y actuar contra quienes extorsionan en los estadios de fútbol

El Arzobispado de Rosario reafirmó su acompañamiento a los cuidacoches y sostuvo que la actividad no debe eliminarse, sino ordenarse. A la vez, advirtió que las amenazas y extorsiones en espectáculos masivos “no pueden permitirse” y reclamó intervención de la autoridad.

“Todos tenemos algo para aportar en esta sociedad, aun el más pequeño” , expresó monseñor Eduardo Martín en cuanto a la posición del Arzobispado de Rosario sobre el rol de los cuidacoches en la ciudad. Este miércoles, referentes locales de la Iglesia Católica mantuvieron un encuentro con un grupo de personas que se dedican a esta actividad.

Además del arzobispo Martín, de la cita participó el responsable de la Pastoral Social de Rosario , padre Fabián Monte, y miembros de la comisión Diocesana de Pastoral Social, y un grupo de cuidacoches.

En dicho encuentro, la Iglesia reafirmó su "acompañamiento a estos trabajadores informales" y renovó su "vocación" por trabajar en una "solución de los problemas que atraviesan los más vulnerables y excluidos" . Además, llamaron a una regulación de la actividad, y no a una eliminación de la misma.

La Iglesia apoyó a los cuidacoches

"Inspirados en el Evangelio, donde Jesús se identifica con los más pequeños y siguiendo las enseñanzas del Papa León XIV, nuestra Iglesia sostiene que cada persona posee una dignidad inalienable y que, a los ojos de Dios, todo trabajo constituye un derecho y una expresión de esa dignidad", expresó el Arzobispado de Rosario en un comunicado.

"Desde la fe, llamamos a toda la sociedad a reconocer a estos hermanos y hermanas, y a construir un Rosario más justo, donde todos podamos vivir con equidad y solidaridad", siguieron desde la institución.

image (15) La Iglesia mantuvo un encuentro con cuidacoches de la ciudad.

Al respecto, monseñor Eduardo Martín manifestó: “Estos hermanos nuestros atraviesan situaciones de gran necesidad y muchos de ellos ofrecen sus servicios cuidando coches, ayudando a estacionar o lavando autos. Entendemos que brindan un pequeño servicio que ayuda a los demás.

Controlar las extorsiones en las canchas de fútbol

"Por eso creemos que este tipo de actividades no deben eliminarse, sino ordenarse y regularse, principalmente para identificar a quienes se aprovechan de estas situaciones, especialmente en espectáculos masivos o en inmediaciones de los estadios, donde a veces aparecen conductas vinculadas a la amenaza, la falta de respeto o la extorsión", continuó Martín.

"Eso no puede permitirse y allí la autoridad debe actuar. Pero también hay muchísima gente que simplemente intenta ganarse el pan ofreciendo un pequeño servicio, porque todos tenemos algo para aportar en esta sociedad, aun el más pequeño", continuó la máxima autoridad eclesiástica de la ciudad.

Por su parte, el padre Fabián Monte expresó: “No se trata simplemente de estar a favor o en contra de los trapitos. La verdadera cuestión es cómo tratamos a los más vulnerables.

"Nadie está en la calle por vocación; detrás de cada persona hay una historia de dolor, de quiebres y de situaciones muy difíciles que hoy hemos podido escuchar. No podemos convertirlos en chivos expiatorios de los problemas sociales ni creer que la solución pasa por esconderlos o prohibirlos. Eso sería puro voluntarismo inútil. Nosotros proponemos acompañar, escuchar, conocer y, desde allí, orientar y ayudar a generar oportunidades laborales", sostuvo el párroco.