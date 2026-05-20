Se entregó la Maxi Beca, un reconocimiento al mérito académico y al legado de Maximiliano Schellhas

El premio consiste en el financiamiento integral de un posgrado. Se otorga en honor al destacado líder empresarial de la multinacional Randstad, quien falleció en 2025

La Lic. Josefina Suárez, egresada con el mejor promedio académico del año 2025 de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, se llevó la Maxi Beca

Con la participación de autoridades diplomáticas, académicas, empresariales e institucionales, se realizó en la ciudad de Rosario la presentación oficial de la “Maxi Beca – Premio al Mérito Maximiliano Schellhas” , una iniciativa impulsada conjuntamente por Grupo Trascender, Randstad Argentina y la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.

El reconocimiento fue otorgado a la Lic. Josefina Suárez , egresada con el mejor promedio académico del año 2025 de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, quien alcanzó un promedio general de 9,65. El premio consiste en el financiamiento integral de un posgrado, con el objetivo de acompañar y potenciar su formación profesional.

La actividad se desarrolló en Tecnoteca Rosario y contó con la presencia del Embajador del Reino de los Países Bajos en Argentina, Paraguay y Uruguay, Mauritz Verheijden; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; la CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay , Andrea Avila; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, Javier Ganem; el presidente de Grupo Trascender, Juan Ignacio Bisio ; además de representantes de instituciones, dirigentes empresarios, familiares y amigos.

La beca fue creada en homenaje a Maximiliano Schellhas, destacado líder empresarial, dirigente institucional y referente comprometido con la educación, el desarrollo productivo y la generación de oportunidades. Tras una larga enfermedad, Schellhas falleció a sus 55 años en julio del 2025.

A lo largo de su trayectoria, Schellhas tuvo una activa participación en el ámbito empresarial e institucional, desempeñándose en Randstad, IDEA, la Embajada del Reino de los Países Bajos como Cónsul Honorario en Rosario y como presidente de Grupo Trascender.

Durante el acto, los organizadores destacaron la importancia de reconocer el esfuerzo, la excelencia académica y el compromiso de los jóvenes profesionales como herramientas fundamentales para construir una sociedad con mayores oportunidades de desarrollo.

“El mejor homenaje que podemos hacerle a Maximiliano es transformar sus valores en acciones concretas. Esta beca nace para reconocer el mérito, pero también para abrir puertas y generar oportunidades reales para jóvenes con enorme potencial”, expresó el presidente de Grupo Trascender, Lic. Juan Ignacio Bisio.

Asimismo, Bisio destacó que “Maximiliano creía profundamente en la educación vinculada al trabajo, en el rol social de las empresas y en la necesidad de construir instituciones comprometidas con el desarrollo humano. Su legado sigue inspirándonos”.

Por su parte, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó: "Maxi creía fervientemente en el desarrollo de las personas, en el esfuerzo, en la superación constante y en la capacidad de transformar realidades a través de las oportunidades. Entregar esta primera Maxi Beca a Josefina, con un sobresaliente 9,65 de promedio en su carrera de grado, es un merecido reconocimiento a su dedicación, su constancia y su brillo académico y también una manera de destacar los valores del legado que nos dejó Maxi".

El premio al mérito busca consolidarse como un espacio permanente de reconocimiento al talento, al esfuerzo y a la formación de excelencia, promoviendo la articulación entre universidad, empresas e instituciones para impulsar el desarrollo profesional de nuevas generaciones.