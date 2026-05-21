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Jóvenes rosarinos accedieron a la tecnología usada por las empresas más innovadoras del mundo

Se trata en muchos casos de chicos de zonas humildes, quienes asistieron a los cursos gratuitos que brinda Tecnoteca

21 de mayo 2026 · 06:30hs
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Los participantes pudieron acceder a tecnologías y metodologías utilizadas actualmente por algunas de las compañías digitales más importantes del planeta.

Los participantes pudieron acceder a tecnologías y metodologías utilizadas actualmente por algunas de las compañías digitales más importantes del planeta.

En Tecnoteca Rosario (Galpón 13, Estévez Boero 774) finalizó la capacitación “Vibe coding: de la idea al producto digital con IA”, una propuesta destinada a jóvenes de distintos barrios de la ciudad, algunos de ellos muy humildes, y desarrollada junto a Ecloud Agency con herramientas de Vercel. De este manera, 30 participantes pudieron acceder a tecnologías y metodologías utilizadas actualmente por algunas de las compañías digitales más importantes del planeta.

El trayecto formativo tuvo una duración total de 15 horas de cursado, con encuentros semanales los jueves por la mañana. Durante la formación, los asistentes aprendieron a crear productos digitales desde cero utilizando herramientas de inteligencia artificial, una metodología conocida como “vibe coding”, que está transformando la forma de desarrollar software.

Netflix, TikTok, Twitch y Nike

Al mismo tiempo, los jóvenes tuvieron un acercamiento a Vercel, la plataforma líder a nivel mundial para el despliegue y escalamiento de aplicaciones web de alto rendimiento. La empresa, con sede en San Francisco (Estados Unidos), es la creadora de Next.js, uno de los frameworks más utilizados para el desarrollo web moderno y elegido por compañías como Netflix, TikTok, Twitch y Nike. Su fundador es el argentino Guillermo Rauch, uno de los referentes tecnológicos más reconocidos del sector.

La formación fue realizada por Ecloud Agency, empresa rosarina especializada en soluciones tecnológicas y responsable, entre otros, del sistema utilizado por Mi Bici Tu Bici. En este marco, desde Tecnoteca destacaron la importancia de generar articulaciones entre el Estado y empresas tecnológicas para ampliar oportunidades de acceso al conocimiento y al trabajo para los jóvenes de la ciudad.

La directora de Tecnoteca, Marina Calleia, señaló: “En Rosario, en un centro de formación público, jóvenes de toda la ciudad accedieron a herramientas que hoy utilizan las empresas más innovadoras del planeta. Esto es construir igualdad de oportunidades y apostar al desarrollo de la ciudad desde el conocimiento y la tecnología”.

Además, adelantaron que durante el segundo semestre se abrirán nuevas propuestas formativas, por lo que los interesados podrán consultar en el sitio web de la Tecnoteca.

,La capacitación estuvo organizada en torno a proyectos reales y recorrió todas las etapas de construcción de un producto digital: desde la definición de ideas y el diseño de interfaces hasta la integración de funcionalidades inteligentes, la publicación online y el análisis de métricas de uso.

Al finalizar el proceso, cada grupo logró desarrollar y publicar un producto funcional en internet, generando además su primer portfolio digital.

Los proyectos realizados serán presentados durante un Demo Day que se llevará adelante en julio, en que además se realizará la entrega de certificados a los participantes.

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