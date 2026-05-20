Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

El equipo ecuatoriano derrotó 4-1 al conjunto paraguayo en Quito y consiguió su clasificación a los octavos de final. Las ventajas de quedar puntero en la zona

Con la victoria de Independiente del Valle, Libertad quedó afuera de todo y UCV clasificó a la Sudamericana

En el último turno del martes, Independiente del Valle cumplió con su papel de favorito y goleó 4-1 a Libertad por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Con este resultado, el conjunto ecuatoriano y Central consiguieron su clasificación a los octavos de final.

Los goles del encuentro disputado en Quito contaron con la participación de dos jugadores con pasado en Newell's: Cocoliso González anotó el segundo y Djorkaeff Reasco convirtió en el último minuto para sellar la victoria . Sumado a ellos, para IDV anotaron Junior Sornoza y Justin Lerma, mientras que Lorenzo Melgarejo descontó para el equipo paraguayo al final del primer tiempo.

Los resultados de la jornada de este martes en el grupo H sentenciaron a Libertad y Universidad Central. A pesar de haber quedado afuera de la Copa, los venezolanos obtuvieron su boleto a la fase de playoffs de la Sudamericana donde se medirán con un segundo de los grupos de dicha competición.

Por otro lado, el "Gumarelo", quien ya había quedado afuera de la Libertadores la fecha pasada y aspiraba a clasificar al certamen continental de segundo orden, se quedó con las manos vacías producto de cinco derrotas en igual cantidad de partidos.

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Qué necesita Central para salir primero del grupo

La última fecha será determinante para definir el liderazgo en el grupo H. Actualmente, Central está en cabeza con 13 puntos, seguido de cerca por Independiente del Valle con 10.

El Canalla y el Matagigantes jugarán el próximo miércoles 27 de mayo desde las 19 en el Estadio Banco Guayaquil. El equipo argentino necesita no perder ante los ecuatorianos para quedar definitivamente en la cima. En caso de que la victoria sea para el local, IDV terminaría en primer lugar.

Esto se debe al nuevo sistema de clasificación establecido por Conmebol para esta edición de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que dejó de priorizar la diferencia de gol como principal criterio de desempate. En caso de igualdad de puntos, el orden se define por los enfrentamientos directos entre los equipos en disputa.

Entonces, como el primer encuentro terminó en empate en el Gigante y en el caso de que los ecuatorianos se queden con la victoria, Central quedaría relegado a la segunda ubicación del grupo por tener menor cantidad de puntos en los duelos directos.

La posición en el zona es clave para el emparejamiento en los cruces de eliminación mata a mata. A la hora del sorteo de los octavos de final, los líderes de cada grupo se enfrentarán a quienes queden segundos. Además, otro beneficio es que definirán la serie en condición de local.

Luego, a medida que vayan avanzando las siguientes fases, la ventaja se extenderá. Es decir, siempre que se enfrente con equipos que hayan quedado en segundo lugar, el primer encuentro encuentro será de visitante y luego de local. En el caso de que le toque un primero, define de local aquel que haya obtenido mejor desempeño en su grupo (mayor cantidad de puntos y, en caso de igualdad, mejor diferencia de gol).