Disney reveló el teaser de "Toy Story 5": la tecnología cambiará la vida de los juguetes

La quinta entega de la saga de juguetes ya tiene fecha de estreno y ya se conoce su trama principal

13 de noviembre 2025 · 08:17hs
Disney compartió la fecha de estreno y el adelanto oficial de Toy Story 5

Disney compartió la fecha de estreno y el adelanto oficial de "Toy Story 5"

El niño interior de muchos vuelve a despertar con el anuncio del estreno de “Toy Story 5”. La histórica película de Disney y Pixar, que ya cuenta con cuatro exitosas entregas, regresará a la pantalla grande con una nueva aventura que promete sorprender a varias generaciones.

A pocos meses de su estreno, Walt Disney Studios presentó el primer teaser oficial de la película y reveló los primeros detalles sobre la trama. El adelanto confirma el regreso de los personajes más queridos de la saga: Woody, Buzz Lightyear y Jessie. Además, el estudio anunció la fecha de estreno oficial.

Ahora bien, el estreno de este nuevo filme tiene un condimento especial: coincide con el 30º aniversario del lanzamiento de la primera Toy Story, estrenada en 1995. A partir de allí, la historia de los juguetes que cobran vida conquistó al mundo. Toy Story 2 llegó en 1999, Toy Story 3 en 2010 y Toy Story 4 en 2019, esta última cse convirtió en una de las películas más taquilleras del año, alcanzando el octavo puesto a nivel mundial y superando la barrera de los mil millones de dólares en recaudación. Además, fue reconocida con el Premio Óscar a la Mejor Película Animada.

La historia de "Toy Story 5" de Disney

En el teaser de menos de un minuto, compartido por Disney sin previo aviso, puede verse el rumbo que tomará “Toy Story 5”: Woody, Buzz y el resto del grupo se enfrentarán a los desafíos de la era tecnológica.

La historia, una vez más, estará ambientada en la casa de Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy al final de Toy Story 3. En las imágenes se observa a los personajes principales reunidos en el cuarto cuando descubren un paquete misterioso.

“¡Soy LilyPad, vamos a jugar!”, dice con una voz alegre y curiosa. Se trata de un nuevo nuevo personaje que marcará el rumbo del filme: una tablet llamada “LilyPad”.

Cuándo estrena "Toy Story 5"

El teaser oficial confirmó que "Toy Story 5" se estrenará en cines de todo el mundo el 19 de junio de 2026.

