Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la comisión anterior

Juan Ignacio Méndez, jugador que estaba a préstamo en Insituto, finalizó su vínculo tras llegar a un mutuo acuerdo con la dirigencia de la Lepra

Newell's anunció este lunes por la noche la rescisión del contrato de Juan Ignacio Méndez , que llegó al parque Independencia a mediados de 2024 y se encontraba a préstamo en Instituto . El mediocampista acordó con el club “un plan de pagos” de una deuda que mantenía la institución desde el mandato de Ignacio Astore.

A través de sus redes sociales oficiales, la Lepra comunicó: “Newell's Old Boys informa que se llevó a cabo la rescisión del contrato que unía a Juan Ignacio Méndez con nuestro club hasta diciembre de 2027 ”.

Al respecto, señalaron que “la finalización del vínculo fue de mutuo acuerdo , luego de acordar un plan de pago para una deuda que la institución mantenía con él desde 2024/25 ”.

Tras acordar el pago de una deuda, la Lepra anunció la finalización del vínculo con Méndez.

Cabe destacar que el mediocampista ex-Vélez y San Lorenzo disputó apenas 19 partidos con la camiseta rojinegra entre la segunda mitad del 2024 y el primer semestre de 2025, hasta que se marchó a préstamos por no ser tenido en cuenta por el Ogro Fabbiani.

Un nuevo reclamo de deuda

Después de conocer en la asamblea del último jueves la deuda que arrojó la auditoría de la anterior comisión directiva, que mostró la contundente suma de 33 millones de dólares, en las últimas horas, otra intimación llegó al parque Independencia por una suma muy elevada de parte del representante de Juan Ignacio Méndez por la comisión de una negociación.

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Se trata de Nazareno Damián Francés, quien es representante del volante que desembarcó en la Lepra el 31 de julio de 2024 proveniente de Vélez y que firmó su vínculo con el Rojinegro por tres años y medio en condición de libre, a cambio de una deuda que tenía el futbolista con el Fortín.

Cabe destacar que Francés tiene una denuncia por estafa del ex futbolista Rolando Zárate en Buenos Aires.

Qué reclama el representante de Juan Ignacio Méndez

La intimación que llegó a Newell's es por 350 mil dólares, monto que justifica el representante como producto de una comisión por la negociación. Méndez nunca pudo afianzarse en el primer equipo leproso y en julio de 2025 pasó a préstamo a Instituto en una negociación que tuvo muchas idas y vueltas.

El mendocino no había pasado la primera revisión médica en la institución cordobesa por un problema cardíaco y el pase se había caído, pero luego de que le realizaran nuevos estudios se firmó el contrato entre las instituciones a préstamo por un año y medio, sin cargo y con una opción de compra de 900 mil dólares.

Con la Gloria, el mediocampista jugó 9 partidos en 2025 y 14 encuentros en la última Liga Profesional, donde no convirtió goles, dio una asistencia y vió una tarjeta amarilla. También fue protagonista de un cotejo por la Copa Argentina.