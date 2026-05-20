Newell's: la reserva rojinegra empató y se metió en el lote de los que sacan boleto

Los pibes de Newell's igualaron 1 a 1 con Platense con gol de Joaquín Amadio sobre el cierre en Vicente López, sumaron y quedaron entre los que pasan de ronda

Los pibes de Newell's pudieron igualar después de mucho insistir, a los 48’ del complemento.

La reserva de Newell's no detiene su paso. Los pibes rojinegros consiguieron hoy una igualdad agónica, en los minutos adicionales de cierre y, de esa manera, al menos cosecharon un punto que le sirve, y además le permite continuar afirmado su paso cada vez más en el lote de los de arriba en el torneo Proyección.

Los dirigidos por Lucas Bernardi lograron traerse para Rosario una unidad que le otorga réditos ya que lo mantiene cada vez más entusiasmado y enfocado en la siguiente instancia de este certamen.

Por eso, fue muy importante el empate 1 a 1 con Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López , por la fecha 14º de este campeonato, al que todavía le faltan cuatro jornadas a la ase de grupos.

Vale precisar que el conjunto rojinegro perdía, por un gol del local a los 2’ del primer tiempo. Eso lo llenó de mayores responsabilidades y obligaciones y lo situó remando contra la corriente durante todo el desarrollo del encuentro.

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Siempre mereció más

Newell’s pudo igualar después de mucho insistir, a los 48’ del complemento, a través de su centrodelantero, Joaquín Amadío, una de sus cartas fuerte de gol. Vale destacar que esa anotación vino tras una gran jugada de Tiago Grondona dentro del área rival que contó con la definición del nueve rojinego.

Durante todo el trámite la visita tuvo chances de marcar, pero recién obtuvo su merecida recompensa en los minutos de la expiración del pleito.

Esta cosecha frente al elenco calamar le resultó productiva debido a que pudo meterse entre los cuatro primeros, y al mismo tiempo le significó estar entre los que pueden sacar boletos a la siguiente ronda.

Con este empate en 1 en Vicente López, la Lepra quedó en la cuarta ubicación en la tabla de posiciones del Grupo B, con 27 puntos producto de 8 victorias, 3 empates, y 3 derrotas.

En este momento, esa zona está lidera por Lanús con 29 puntos, Defensa y Justicia con 27, Boca 27, y Newell’s, también con 27. Por lo visto asta ahora, Quilmes con 27 e Independiente con 26, también asoman en condiciones de poder dar pelea y ponerle emoción y pimienta a la definición de esta ronda.

Vale recordar que este torneo de reserva, sólo pasan cuatro equipos de cada grupo a la próxima instancia. Es por eso que ante cada fecha que pasa, si la Lepra sigue metido bien arriba mantendrá posibilidades concretas de poder dar batalla hasta el final del certamen.

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Los once de arranque

En esta ocasión, la alineación leprosa desde el arranque fue con Francisco Sciarini; Gino Barrio (Gino Mutti), Lucas Baños (c), Néstor Boretto, y Felipe Calderone (Jeremías Morales); Tomás Viola, Alan Mereles y Sebastián Montero (Tiago Grondona); Mateo Villalba (Blas Benedetto), Joaquín Amadío, y Thomas Ríos.

De esta manera, mientras el plantel de primera división, atraviesa su período de vacaciones, el mundo Newell’s se está dando la oportunidad de mirar con más tranquilidad, y sin tanta agitación interna hacia adentro y hacia abajo.

Y la reserva que conduce Bernardi siempre representa un natural y atractivo foco de atracción interno ya que estos son los futbolistas que están más cerca de poder pegar el salto a la primera rojinegra, un desafío nada sencillo en estos tiempos de apuros, de incertidumbre y de vientos complicados y conspiradores dentro de la entidad del parque Independencia.

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Semifinales en Canteras de América

Newell’s comenzará mañana su pelea por la Copa de Oro, en el Canteras de América, un importante torneo internacional sub-17, que se está disputando en el predio de Bella Vista. El equipo que conduce el Pepi Zapata jugará por la semifinales, a las 15.30, ante la selección de Venezuela, en el Centro Griffa.

Vale recordar que este martes, los dueños de casa le ganaron 2 a 0 a Orense, con goles en el segundo tiempo, a través de Máximo Contreras, a los 27’, y Máximo Montes, los 34’, y de esa manera, quedó 2º en el grupo A, con 6 puntos, producto de 2 triunfos y 1 derrota en la etapa de grupos.

Mañana se desarrollarán las semifinales en cada una de las Copas. Por la de Oro, a las 15.30 en la cancha 1, Newell’s se medirá con Venezuela, y a la misma hora, en la cancha 2, jugarán Peñarol y la selección de México.

En tanto, por la Copa de Plata se enfrentarán, en la cancha 1 a las 12, Gremio y la selección de Paraguay, y en la cancha 3 a las 15.30, Gimnasia de La Plata con Panamá.

Por su parte, por la Copa de Bronce, se cruzarán en la cancha 2 a las 12, Orense y Alianza Lima, y en la cancha 3 a las 12, Barcelona de Ecuador y Montevideo City Torque.