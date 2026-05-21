Marco Ruben más allá de las fronteras: la nueva marca que rompió el goleador histórico canalla

A sus 39 años, el grito que pegó en la victoria ante Universidad Central, por la Copa Libertadores, puso al centrodelantero en otro sitial de privilegio

Lo de Central el martes en el Gigante de Arroyito fue una noche soñada. No siempre se da esto de lograr una clasificación a las instancias finales de un torneo de tanto prestigio como lo es la Copa Libertadores y el Canalla lo hizo. Pero más allá de la alegría que generó la victoria y el pasaporte a la siguiente fase, la noche se cerró con el gol de uno de los futbolistas más queridos y admirados por los hinchas: Marco Ruben , quien no sólo estiró a 107 goles en su cuenta personal, sino que marcó un nuevo hito en su larga trayectoria .

Lo que hizo el máximo artillero canalla fue subirse al peldaño más alto entre los goleadores del club de Arroyito a nivel internacional . Con el tanto que le anotó a Universidad Central, Marco llegó a los 14 tantos , superando a Juan Antonio Pizzi y Rafael Maceratesi, ambos con 13.

Ruben tendrá de aquí en más el partido ante Independiente del Valle de Ecuador (el próximo miércoles, en Quito) y al menos la llave de los octavos de final para pegar un grito más y ampliar la ventaja como el máximo goleador en ese rubro.

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La historia de Marco Ruben en Central es propia de un guión de una película. El propio jugador lo dijo tras el partido contra Universidad Central. “Me retiro, vuelo, me retiro, vuelvo”, confió el centrodelantero en medio de una sonrisa cómplice. Eso sí, lo dijo gozando de este presente que lo tiene nuevamente activo y, sobre todo, volviendo a convertir. “Con este gol tuve la suerte de convertirme en uno de los máximos goleadores de Central a nivel internacional”, esgrimió.

marco2 Marco Ruben ya convirtió el cuarto para Central y lo festeja junto a Giovanni Cantizano, su asistidor. Marcelo Bustamante / La Capital

Este nuevo regreso de Ruben al fútbol se dio, por supuesto, por la presencia de Ángel Di María, algo que no pudo ser aquella vez cuando decidió volver, en 2024, pensando que iba a ser el momento en que también pegara la vuelta su gran amigo Fideo. Pero claro, en esta ocasión la apuesta fuerte fue porque estaba la Copa Libertadores en el medio. Quería darse el gusto de jugar nuevamente junto al campeón del mundo y sobre todo con la contienda continental por excelencia por delante.

De lleno en la consideración de Almirón

Después de meses de preparación y puesta a punto desde lo físico, Ruben se metió de lleno en la consideración del técnico Jorge Almirón (lo había hecho en el clásico, pero a sabiendas de que no estaba en condiciones de jugar) desde el encuentro frente a Independiente, por los octavos de final del torneo Apertura. Contra Racing (cuartos de final) ingresó en el inicio del segundo tiempo suplementario y no sumó minutos en cancha de River (semifinal).

Pero llegó este partido ante Universidad Central que el Canalla ya tenía prácticamente resuelto al final del primer tiempo. Almirón lo mandó a la cancha a los 27 del complemento en lugar de Alejo Veliz.

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De ahí en más lo que todos saben. Buscó una y otra vez hasta que llegó ese desborde de Giovanni Cantizano por izquierda y el centro al corazón del área chica, donde Marco fue a buscarla con determinación. Pierna derecha estirada y gol.

Marco3 De cara al gol. Ruben se esfuerza, conecta el centro de Cantizano y marca el último tanto del Canalla ante Universidad Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Se trató de una remake de aquello que sucedió en junio de 2024, cuando en su primer partido tras el regreso anotó el gol del empate frente a Lanús, en el Gigante de Arroyito. Pero lo de esta vez vino con yapa. Es que no sólo archivó la marca de sus 106 goles con la camiseta de Central, sino que superó a Pizzi en el plano internacional.

Los 14 goles del gran goleador

Esos 14 goles que lleva convertidos son entre Copa Libertadores (en las ediciones 2006, 2016 y en la actual) y Copa Sudamericana (2021). En 2006 anotó en el triunfo 2-1 ante Palmeiras e hizo un doblete en la victoria 3-1 sobre Cerro Porteño. En 2016 facturó por triplicado en la gran victoria por 4-1 sobre River de Montevideo, marcó en el empate 3-3 contra Palmeiras, en el triunfo 1-0 frente a Gremio (ida de octavos de final), un doblete en la vuelta ante Gremio (3-0) y en el choque de vuelta por los cuartos de final en la derrota 3-1 frente a Atlético Nacional de Medellín, en Colombia. En la Sudamericana 2021 anotó dos en la derrota 4-3 ante Bragantino en el Gigante (ida de los cuartos de final). El último fue el de este martes por la noche contra Universidad Central.

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Los años pasan y Ruben va haciendo de las suyas. Cuando siente que se le agotó la batería se retira; cuando le pica el bichito nuevamente, vuelve. Una experiencia por la que ya pasó un par de veces. Nadie sabe hasta dónde podrá llegar en estos (se supone) últimos seis meses que le quedan como futbolista profesional, pero lo cierto es que en este último regreso ya se dio el gusto compartir cancha con Di María, de estirar a 107 su cuenta personal con la camiseta de Central y también convertirse en el máximo goleador del Canalla en competencias internacionales. Números para poner en un marco.