Esteban Lamothe criticó a Guillermo Francella por sus dichos sobre Javier Milei

“Yo creo que es muy fácil desde tu departamento. No sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento, y desde ahí, es muy fácil decir ‘esperemos’. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar” , aseveró entonces el actor.

La crítica de Esteban Lamothe a Guillermo Francella

“Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata. ¡Yo lo veo eso! Hay gente que no le echa nafta al auto. Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema para echarle nafta al auto ni para pagar el supermercado. Yo tampoco tengo problema, pero no salgo a apoyar a un gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene del arte y de la cultura y se está cagando en eso”, sumó Lamothe, sin tapujos.

“Está bien, es una idea política y él puede opinar. Pero me parece que tendría que tener un poquito más de sensibilidad. Sobre todo con los colegas. Después, si quiere votar a Milei, a Macri o a Cristina, es un problema de Guillermo y yo le tengo todo el respeto”, agregó el actor. “Tampoco es tan grave lo que dijo. Yo no estoy de acuerdo en nada con Guillermo Francella, pero también es un tema que ya está. Yo no tengo el ánimo de enfrentarme a él. Hay micrófonos y él es libre de hablar”, insistió.



Finalmente, subrayó su visión sobre la gestión de Javier Milei y tomó postura sobre las acusaciones de que muchos artistas que se oponen las medidas actuales se habían beneficiado del Estado en presidencias anteriores.

“Este gobierno está fomentando la crueldad y la violencia. Entonces, hay que hablar con los Francella o con la gente que piensa distinto. Lo que no hay que hacer es andar tirando puñaladas al pedo. Este gobierno y esta sociedad instalan una mentira detrás de otra. Yo, por ejemplo, no pedí nunca un subsidio. Jamás. A mí nunca el Estado me dio un subsidio. Yo voy a cumplir 47 años y nunca viví del Estado”, cerró el actor.