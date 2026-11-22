Algunas de las razones por las que Lula logró la reelección en Brasil, con una histórica recuperación en el balotaje

Cuando el pasado 4 de octubre se realizó la primera vuelta de las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estaduales en Brasil, los votos inclinaron la balanza hacia el Partido Liberal, representado por Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple hoy una condena de prisión por tentativa de golpe de Estado para mantenerse en el gobierno tras las elecciones de 2022, que habían dado como ganador al Partido de los Trabajadores, encabezado por su fundador, Luiz Inácio Lula da Silva.

En esa primera instancia electoral, Flavio Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos frente al 45,16 % de Lula. Sin embargo, no le alcanzó para ganar, obligando a ambos candidatos a medirse en una segunda vuelta. El panorama político no era alentador para el candidato del Partido de los Trabajadores, quien competía por un cuarto mandato, un hecho único en la historia de América Latina.

Muchas fueron las especulaciones sobre esos resultados. Algunos atribuían el desempeño electoral al desgaste político del líder sindical, pero la teoría que más circulaba entre encuestadores y analistas políticos sostenía que la realidad económica de un país, por más que arroje índices positivos de crecimiento e inversión, no garantiza necesariamente un éxito electoral.

Lula fue el presidente de Brasil que más brasileños sacó de la pobreza. Incrementó el PBI, controló la inflación, redujo la deuda externa, consolidó a Brasil como el principal destino de inversiones extranjeras, fortaleció la educación pública en todos sus niveles, transformó al país en un actor de peso internacional mediante la conformación de los Brics y redujo la tasa de deforestación de la Amazonia. La lista de logros continúa, pero, aun así, parecía no alcanzar.

La manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales, muchas de ellas al servicio de intereses extranjeros, aquellos mismos que enfrentó Lula cuando dejó en claro que Brasil no iba “a ser el patio trasero de nadie”, jugó un papel determinante. La desinformación y las noticias falsas se convirtieron en armas eficaces capaces de moldear percepciones y alterar voluntades.

Sin embargo, el viejo obrero metalúrgico, curtido por una infancia de escasez y sacrificios, que de niño tuvo que abandonar sus estudios para trabajar y ayudar a llevar el sustento a su hogar, no se amedrentó. Con una energía inusual para sus 80 años, recogió el guante y dejó en claro que, en política, nada está dicho de antemano.

A partir de un liderazgo indiscutido, en apenas tres semanas hizo llegar su voz a cada rincón de Brasil a través de un canal de WhatsApp, con un discurso cimentado en el respeto, la verdad y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de la sociedad: los ancianos, los niños, las mujeres y los enfermos. Todo ello, a diferencia de nuestro actual presidente, cuya base discursiva se sustenta en el insulto, el agravio y la descalificación. Fue un ejemplo de resiliencia política pocas veces visto.

El 25 de octubre, de 2026 Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió por cuarta vez en presidente de la República Federativa del Brasil . Entre la primera y la segunda vuelta, este obrero metalúrgico nacido en el estado de Pernambuco, que de niño sufrió la mutilación de un dedo de una mano como consecuencia de las condiciones laborales impuestas por empresarios inescrupulosos, logró lo que parecía imposible: revertir la tendencia electoral y obtener en su fórmula presidencial una incremento superior a los 10 millones de votos.

Durante algún tiempo permanecerá en la memoria colectiva el insulto burlón de Bolsonaro, quien se refería despectivamente a Lula como “Nueve dedos”. Sin embargo, la moraleja quedará para siempre: cuando nueve dedos tienen la fuerza de 10 millones.