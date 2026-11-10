La Orquesta Sinfónica provincial interpretará un concierto "monumental" junto a cuatro coros

Por primera vez en Rosario, la Orquesta sinfónica provincial interpretará la monumental "Tercera Sinfonía" de Gustav Mahler junto a cuatro formaciones corales de la ciudad. El mismo concierto se podrá ver los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Teatro El Círculo (Laprida 1223). Las entradas son gratuitas, y se podrán retirar a partir del miércoles 11 en la boletería.

La presentación forma parte de la Temporada 2026 de la Orquesta, en la que una vez reafirmará su compromiso con la excelencia artística y el desarrollo cultural de la región. Bajo la dirección del maestro Javier Mas y en coproducción con el Teatro El Círculo, el concierto contará con la participación solista de Eugenia Fuente (mezzosoprano) y de destacados agrupamientos corales de la ciudad: el Coro Polifónico de la UNR, el Coro de la Opera de Rosario, el Coro Infantojuvenil de la Escuela de Música Nº 5030 y el Grupo de Niños del Coro Estable de Rosario.

El programa estará íntegramente dedicado a la "Sinfonía Nº 3" de Gustav Mahler, una de las obras de mayores dimensiones del repertorio sinfónico, que reúne orquesta, solista y múltiples agrupaciones corales en una propuesta de gran despliegue musical. Para esta presentación se estima que cerca de 200 artistas estarán compartiendo un mismo escenario. Un dato relevante es que será la primera vez que esta obra se escuche en Rosario.

Un concierto "monumental"

"Compuesta entre 1893 y 1896, la Tercera es la sinfonía más extensa del repertorio habitual, más de cien minutos de música distribuidos en seis movimientos, que requieren una orquesta numerosa, una voz solista, coro femenino y coro de niños. Su estreno completo tuvo lugar en Krefeld en 1902, con el propio Mahler en el podio. Mahler concebía la sinfonía como una forma capaz de contener el mundo. La Tercera es la realización más literal de esa idea: un recorrido que parte de la materia inerte y asciende por la naturaleza, los animales, el hombre y los ángeles, hasta desembocar en un adagio final de amplitud serena. En el camino, la partitura incorpora la voz humana: un texto de Nietzsche confiado a la solista en el cuarto movimiento, y una canción de ‘Des Knaben Wunderhorn’ (‘El cuerno mágico del joven’) en el quinto, donde se suman las voces del coro femenino y del coro de niños", detalló Javier Mas sobre el

"La Tercera es una de las cumbres de la sinfonía romántica tardía y un hito de la música del siglo XX. Su escritura, que tiende a la fragmentación y a la superposición de planos sonoros, abrió caminos que compositores posteriores recorrerían durante décadas. Su ejecución exige un esfuerzo de preparación comparable al de pocas obras del repertorio, por la cantidad de intérpretes, la resistencia que demanda de cada sección y la complejidad de coordinar fuerzas orquestales y vocales. Para la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, abordar esta partitura es un paso significativo en su trayectoria artística y una oportunidad para que el público rosarino conozca en vivo una obra que, hasta ahora, solo había podido escuchar en grabaciones. Con esta propuesta, el organismo reafirma su compromiso con un repertorio de máxima exigencia y con la ampliación del horizonte musical y cultural de la ciudad", agregó.