La Capital | Zoom | Orquesta

La Orquesta Sinfónica provincial interpretará un concierto "monumental" junto a cuatro coros

La formación presentará dos funciones del mismo concierto los días 13 y 14 de noviembre en el Teatro El Círculo, con entrada gratuita

10 de noviembre 2026 · 10:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Orquesta Sinfónica provincial de Rosario se presentará junto a cuatro coros de la ciudad

La Orquesta Sinfónica provincial de Rosario se presentará junto a cuatro coros de la ciudad, con entrada gratuita

Por primera vez en Rosario, la Orquesta sinfónica provincial interpretará la monumental "Tercera Sinfonía" de Gustav Mahler junto a cuatro formaciones corales de la ciudad. El mismo concierto se podrá ver los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Teatro El Círculo (Laprida 1223). Las entradas son gratuitas, y se podrán retirar a partir del miércoles 11 en la boletería.

La presentación forma parte de la Temporada 2026 de la Orquesta, en la que una vez reafirmará su compromiso con la excelencia artística y el desarrollo cultural de la región. Bajo la dirección del maestro Javier Mas y en coproducción con el Teatro El Círculo, el concierto contará con la participación solista de Eugenia Fuente (mezzosoprano) y de destacados agrupamientos corales de la ciudad: el Coro Polifónico de la UNR, el Coro de la Opera de Rosario, el Coro Infantojuvenil de la Escuela de Música Nº 5030 y el Grupo de Niños del Coro Estable de Rosario.

El programa estará íntegramente dedicado a la "Sinfonía Nº 3" de Gustav Mahler, una de las obras de mayores dimensiones del repertorio sinfónico, que reúne orquesta, solista y múltiples agrupaciones corales en una propuesta de gran despliegue musical. Para esta presentación se estima que cerca de 200 artistas estarán compartiendo un mismo escenario. Un dato relevante es que será la primera vez que esta obra se escuche en Rosario.


>> Leer más: La Orquesta Utópica presenta un espectáculo que pone al tango rosarino en movimiento

Un concierto "monumental"

"Compuesta entre 1893 y 1896, la Tercera es la sinfonía más extensa del repertorio habitual, más de cien minutos de música distribuidos en seis movimientos, que requieren una orquesta numerosa, una voz solista, coro femenino y coro de niños. Su estreno completo tuvo lugar en Krefeld en 1902, con el propio Mahler en el podio. Mahler concebía la sinfonía como una forma capaz de contener el mundo. La Tercera es la realización más literal de esa idea: un recorrido que parte de la materia inerte y asciende por la naturaleza, los animales, el hombre y los ángeles, hasta desembocar en un adagio final de amplitud serena. En el camino, la partitura incorpora la voz humana: un texto de Nietzsche confiado a la solista en el cuarto movimiento, y una canción de ‘Des Knaben Wunderhorn’ (‘El cuerno mágico del joven’) en el quinto, donde se suman las voces del coro femenino y del coro de niños", detalló Javier Mas sobre el

"La Tercera es una de las cumbres de la sinfonía romántica tardía y un hito de la música del siglo XX. Su escritura, que tiende a la fragmentación y a la superposición de planos sonoros, abrió caminos que compositores posteriores recorrerían durante décadas. Su ejecución exige un esfuerzo de preparación comparable al de pocas obras del repertorio, por la cantidad de intérpretes, la resistencia que demanda de cada sección y la complejidad de coordinar fuerzas orquestales y vocales. Para la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, abordar esta partitura es un paso significativo en su trayectoria artística y una oportunidad para que el público rosarino conozca en vivo una obra que, hasta ahora, solo había podido escuchar en grabaciones. Con esta propuesta, el organismo reafirma su compromiso con un repertorio de máxima exigencia y con la ampliación del horizonte musical y cultural de la ciudad", agregó.

Noticias relacionadas
Martín Bossi regresa a al ciudad con La cena de los tontos 

Martín Bossi regresa con "La cena de los tontos": "Tengo una gran química con el público rosarino"

Roonnie Wood desplegó toda su potencia para el público rosarino.

No es sólo rock and roll: Ronnie Wood tocó en Rosario

Flor de la V, entre las famosas que fueron a la misa del Papa León XIV.

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Soledad Pastorutti y el poncho viral, esta vez frente al Papa

El poncho que une a Messi y al Papa León XIV: la prenda que volvió a lucir La Sole

Las más leídas

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Lo último

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que destacó el papa León XIV y puede ser santo

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que destacó el papa León XIV y puede ser santo

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

La selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: "Hay que enseñar con el ejemplo"

En otra misa multitudinaria, el León XIV llamó a vivir la fe con acciones concretas y homenajeó al Cura Brochero, Mama Antula y otros referentes

El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: Hay que enseñar con el ejemplo
Controversia por el VIP en la misa de León XIV: quiénes estaban y cómo se armó
Información general

Controversia por el VIP en la misa de León XIV: quiénes estaban y cómo se armó

Jairo emocionó a los fieles en Córdoba con el Ave María antes de la misa de León XIV
Zoom

Jairo emocionó a los fieles en Córdoba con el "Ave María" antes de la misa de León XIV

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela
Policiales

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

Las más leídas
Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Ovación
Juveniles de Newells y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección
Ovación

Juveniles de Newell's y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newells y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección

Gimnasia se prepara para tener un marco especial cuando reciba a Newells

Gimnasia se prepara para tener un marco especial cuando reciba a Newell's

Frank Kudelka sabe de qué se trata y Newells se aferra a su receta para la fase final

Frank Kudelka sabe de qué se trata y Newell's se aferra a su receta para la fase final

Policiales
Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Pérez: iban en un utilitario con pedido de secuestro y quisieron sobornar a policías

Pérez: iban en un utilitario con pedido de secuestro y quisieron sobornar a policías

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

La Ciudad
La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina
La Ciudad

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Colectividades en Rosario: en una decisión inédita, dos hombres fueron elegidos como embajadores

Colectividades en Rosario: en una decisión inédita, dos hombres fueron elegidos como embajadores

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas
Información General

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado
La Ciudad

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social
Economía

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina
Información General

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina

Milei al Papa: En Argentina los debates no son honestos intelectualmente
Política

Milei al Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

Pullaro: Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción
Información General

Pullaro: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político
Información General

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen
Información General

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año
Agro

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año

León XIV: Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia
Información General

León XIV: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes
La Región

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social
Economía

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad"

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo
Ovación

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva
El Mundo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal