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Feriado en Rosario: cómo funcionarán los servicios el fin de semana largo
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Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió distintas regiones de Perú
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Casi la mitad de los vehículos inspeccionados en la RTO presentó fallas
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Crimen en la zona sudoeste: falleció un hombre internado por un balazo en la cabeza
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Rosario será sede del remate del primer lote de girasol de la nueva campaña
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La esquina de Rosario donde "llueve" durante todo el verano
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Un chico fue atropellado en avenida Circunvalación y está en estado crítico
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Alta papa: se conserva en frío y se oscurece menos al freírla
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Asociación Rosarina de Fútbol: se juegan las finales en inferiores A1 y el torneo Ivancich
Economía
El dólar pegó un salto en todas sus versiones y crece la brecha cambiaria
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Vélez eliminó a Belgrano y es el primer clasificado a cuartos de final del torneo Clausura
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Crece el cobro de plus médico: ¿es legal que cobren extras los profesionales de la salud?
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Fin de semana largo en Rosario: cómo estará el tiempo y cuándo pueden llegar las lluvias
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Pasaje en tren con cuotas sin interés para viajar a la costa argentina: cómo llegar de Rosario a Mar del Plata
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Condenaron por estafa al padre del presidente del Concejo de Villa Gobernador Gálvez
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Celulares robados: la policía solo pedirá el IMEI, no accederá al contenido
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Colectividades: el encuentro cultural que abrió una ventana de negocios para las marcas locales
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Colonias de verano para personas mayores: cómo inscribirse y cuáles son las sedes
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