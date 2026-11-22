Después de las tormentas, Rosario tendrá un domingo con sol y una máxima de 27 grados 22 de noviembre 2026 · 07:59hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Tras un sábado pasado por agua, el clima dará un respiro este domingo en Rosario. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada sin lluvias, con presencia de sol y temperaturas agradables, que alcanzarán los 28 grados durante la tarde.

La mañana comenzó con una temperatura cercana a los 15 grados y cielo soleado con bruma. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso y llegará a los 20 grados a media mañana y a los 23 al mediodía.

Para la tarde se espera el registro máximo de 28 grados, mientras que hacia la noche la temperatura comenzará a descender y se ubicará alrededor de los 20 grados.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé sol con bruma durante buena parte del día y cielo despejado hacia la noche. Además, la probabilidad de precipitaciones será muy baja: el organismo nacional no anticipa lluvias para este domingo.

De esta manera, Rosario tendrá una jornada con mejores condiciones meteorológicas para disfrutar de las actividades al aire libre, luego de un sábado atravesado por tormentas.