El músico de Los Palmeras dialogó con varios medios y echó por tierra las especulaciones sobre los motivos del fallecimiento de su papá

Recientemente, la noticia del fallecimiento de Marcos Camino sacudió al país. El ícono de la cumbia santafesina e integrante histórico de Los Palmeras se quitó la vida a los 76 años. Su hijo, Marcos Jr., habló por primera vez con los medios sobre el tema, pidió concientizar sobre la salud mental y descartó las especulaciones sobre los motivos que pudieran haber motivado la decisión de su padre.

El joven músico, también parte de Los Palmeras, se refirió a la decisión que tomó la banda de hacer el show que tenían planificado en la localidad de Las Lomitas, Formosa, horas después de que se conociera la muerte de Camino.

“Si hay una enseñanza que nos ha dejado mi papá a los chicos de Los Palmeras, y a mí también, es siempre el respeto por el público, por la gente. Respetar el trabajo que es una bendición. Y por eso decidimos actuar y luego volver, porque era su velorio. Fue algo muy triste y muy doloroso, por eso me rompí en el escenario”, contó Marcos Jr. en diálogo con el programa “Los profesionales”, conducido por Flor De La V.

Además, el artista negó que el final de su padre pudiera haber estado suscitado por una crisis financiera. “Mi papá no tuvo ningún problema económico. Él terminó muy bien, trabajó toda su vida y tenía un buen pasar. La relación con Cacho fue una disolución de una empresa con un socio. Se han separado dos socios. Le ha afectado seguramente en lo emocional”, aseguró.

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Cuando le consultaron si desde su entorno afectivo responsabilizaban de alguna manera a Cacho Deicas, echó por tierra la hipótesis y subrayó que se trató de una “tragedia” vinculada a la salud mental de su padre. “Yo hablé con Rubén hace dos días por otras cuestiones que tenemos de trabajo. ¿Cómo vamos a responsabilizar de la muerte de mi papá a alguien? Claramente, mi papá tomó una decisión en contra de la voluntad de Dios y esto lleva al punto de una concientización sobre la salud mental”, apuntó el músico.

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A su vez, Marcos Jr. habló de la importancia de tener en cuenta la implicancia de las redes sociales en los estados subjetivos: “Hay que concientizar sobre la salud mental con psicólogos, psiquiatras, no está para nada mal. Hay que concientizarse también sobre el uso de redes sociales, porque a mi papá le hacía muy mal leer tanto odio. Se lo juzgó como un criminal cuando él disolvió su sociedad y él no mató a nadie. No hay internas, no hay peleas familiares. Nadie responsabiliza a nadie de esta tragedia”.

El mensaje de Marcos Camino Jr. en redes

Pocos días atrás de sus declaraciones a medios, Marcos Jr. se había expresado en redes sobre el fallecimiento de su padre. “A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir, pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas. Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”, expresó.

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Finalmente, el músico concluyó: “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió y por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”.