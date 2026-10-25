La ópera "Macbeth" debuta en el Teatro El Círculo con una rosarina como protagonista

La reconocida ópera “Macbeth” se pondrá por primera vez en escena en Rosario. La pieza con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco María Piave, basado en la tragedia homónima de William Shakespeare, será llevada adelante como producción original de la Asociación Cultural El Círculo .

Se podrá ver este domingo, a las 19, el jueves 29 (función de abono), a las 20, y el sábado 31 de octubre, también a las 20, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223) .

El elenco de lujo para esta puesta estará integrado por el barítono Leonardo López Linares en el rol de Macbeth, la soprano rosarina María Belén Rivarola como Lady Macbeth, el tenor Andrés Cofré como Macduff, el bajo Bruno Sciaini en el rol de Banquo y el tenor Martín Otaduy como Malcolm, junto al Coro de la Opera de Rosario, que dirige Horacio Castillo, y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la dirección de Javier Mas.

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La obra, estrenada en el Teatro della Pergola de Florencia en 1847, muestra cómo la ambición desmedida de poder corromper a una persona y generar consecuencias destructivas. Así es como Macbeth, un general escocés, impulsado por una profecía y la manipulación de su esposa (Lady Macbeth, una de las villanas más malignas de la historia de la ficción occidental), asesina a su rey para usurpar el trono, llevándolo a la violencia, la locura y la destrucción.

Una de las principales apuestas de la versión que estrenará esta noche es la de no situar históricamente la obra, para profundizar la universalidad de su narrativa.

“La idea fue desligarla de tiempo y espacio para concentrarnos realmente en la situación dramática, que tiene que ver con lo que pasa en la cabeza de estos personajes, por qué toman las decisiones que toman y por qué se involucran de esa manera. Hay una serie de elementos visuales que tienen que ver con cuestiones simbólicas y que van relacionándose unos con otros, marcando el devenir de la obra”, contó a La Capital Marcelo Perusso, reconocido regisseur que vuelve a El Círculo después de varias colaboraciones a lo largo de las últimas décadas.

“Para mí es un placer venir a Rosario. Soy un asiduo concurrente a las temporadas de El Círculo, ya son varios los títulos que he hecho aquí y lo disfruto cada vez”, apuntó sobre su vínculo con la ciudad. En relación a la enorme gesta de poner en escena “Macbeth” por primera vez, el director habló de una “alineación de planetas”, o más bien de voluntades y deseos de las diversas partes involucradas.

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“Hice una propuesta y al mismo tiempo el teatro ya tenía la iniciativa de hacer la obra. Tuvimos que esperar un tiempo, porque fue pensada hace más de un año atrás. Surgió la posibilidad de hacerla para esta temporada y coincidió también con los deseos de la orquesta y de su director, así que se conjugaron una serie de elementos de elementos que permitieron hacer un título de estas características. Creo que es bueno para todos, es una obra interesante, no solamente por la base shakesperiana, sino también por la música de Verdi que es espectacular”, compartió Perusso.

“Lo que planteamos es una interpretación tanto de Shakespeare como de Verdi, desde nuestra mirada obviamente un poco más actual. Como no nos situamos en un tiempo real, no es una posición contemporánea históricamente hablando, pero sí la visión es necesariamente la visión de nuestro tiempo. Creo que el público va a poder ver reflejadas un montón de situaciones que se dan cotidianamente: la ambición por el poder está desde el comienzo de la humanidad. Nuestra idea desde la puesta es abrirle el espectro al público y que pueda ubicarlo en el lugar que le parezca, porque esta situación puede darse tanto a nivel político como a nivel personal”, agregó el director.

Lady Macbeth, en la piel de una rosarina

Otro elemento muy especial de esta puesta será el debut en la ciudad de la soprano rosarina María Belén Rivarola. Con más de veinte años de carrera, y destacados protagónicos en la ópera, se presentará por primera vez en un escenario de su tierra.

“Poder hacer en Rosario este rol, que es un rol madurado, para el cual se necesita una cierta experiencia, es un disfrute. Verdi es mi compositor favorito y además siempre he admirado mucho al Teatro El Círculo. Siempre he destacado que yo me enamoré de la ópera en el Teatro El Círculo. La primera obra que vi en mi vida fue ‘Othello’ en El Círculo. Entonces, poder volver con una invitación a hacer un rol que amo, la verdad que es un sueño cumplido”, afirmó Rivarola a La Capital.

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La artista viene de interpretar a Lady Macbeth en una producción en el Teatro Avenida de Buenos Aires, y tiene una larga trayectoria con otros “roles verdianos” como Aida (a la cual encarnó en la puesta que abrió la temporada del Teatro Colón en 2025). En este sentido, María Belén explicó que los personajes de este compositor, así como de otros pares del período romántico, tienen características y exigencias particulares para los cantantes.

“Más allá de las obras que eligieron para representar, que tienen un tinte oscuro, dramático y verista, ellos escriben de una manera y con una orquestación que es un poco más densa, para orquestas de muchos más músicos de lo que se escribía anteriormente. Si una orquesta de Mozart tiene treinta músicos, una de Puccini puede llegar a sesenta. Entonces, lo que se le pide a un cantante, además de estar preparado y estar estudiado, es una energía extra, una musculatura distinta en el instrumento vocal. También viene intrínseca una naturaleza que es el decir heroico, o sea que la voz tiene un tinte más oscuro que permite que uno cuando canta los textos sea mucho más real, como el personaje amerita”, explicó apasionada la artista.

Es así que ponerse en la piel de Lady Macbeth es un desafío en varios niveles interpretativos, técnicos y emocionales. “De por sí, implica una psiquis orientada a defender al personaje. Por más que una puede detectar que un personaje es una persona buena o una persona mala, cuando lo interpretás tenés que defenderlo. Yo tengo que defender por qué Lady Macbeth es tan oscura. Todo eso me lleva una búsqueda muy profunda, y por eso tenemos ensayos muy arduos. No puedo pensar qué haría Belén como mala, tengo que pensar qué haría Lady Macbeth. Entonces, cuando estudio el personaje empiezo a pensar cómo camina, cómo se mueve, cómo articular las manos, cómo mira, además de la voz que es lo primero. Hay una construcción que también te lleva a los extremos a nivel humano, porque ponerse en ese papel es ingresar en un terreno de mucha oscuridad”, detalló Rivarola.

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En su caso, además de lo profesional, las funciones en El Círculo tendrán un componente personal muy relevante al tratarse de su debut en su tierra. “Yo me crié en Fisherton y de pronto mis vecinos me escriben para decirme que me vieron en la tele y que sacaron entradas para verme. Me pasa por otro lado porque no es el público que me va a ver en otros teatros o en otras partes del mundo, que me conocen en el momento de verme en el escenario, sino que tengo una historia en la ciudad. Yo me siento muy ligada a Rosario, así que estoy disfrutando muchísimo todo. De hecho, en la producción hay colegas con los que empecé mis estudios en la Universidad, entonces todo es una alegría extra”, confió la artista, quien estudió en la Escuela de Música de la UNR antes de trasladarse a Buenos Aires, donde completó su formación en el Teatro Colón.

A pesar de haberse alejado por motivos profesionales, Rivarola puso en valor la formación que ofrece la UNR. “Es muy importante y tiene una trayectoria inmensa de grandes artistas que han salido de la Universidad, tanto cantantes como músicos”, cerró.