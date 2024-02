El sugerente mensaje de Trueno, después de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma

Este martes las redes sociales se revolucionaron luego de la viralización de un video de Peso Pluma , cantante mexicano, de la mano de una mujer que no parecía ser Nicki Nicole, su novia desde octubre del año pasado. Al instante, los cibernautas acusaron al trapero de infiel , lo que fue confirmado por la rosarina, quien borró todas las fotos junto a su -ex- pareja de su cuenta de Instagram, y lanzó un filoso comunicado mediante historias.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", escribió Nicki Nicole en sus historias de Instagram. Además, la autora de "Dispara" reveló un detalle que dejó en shock a los fans: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", concluyó la artista y dejó entender que se anotició de la infidelidad con el video que se viralizó en las redes sociales.