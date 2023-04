El rosarino Tomás Holder, primer confirmado para el "Bailando por un sueño"

Holder

"Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas...”, contó en la red social.

“Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno”, admitió sin poder ocultar su emoción.

El polémico comentario sobre la China Suárez

Esta semana Holder volvió a ocupar un lugar destacado en la prensa del corazón, esta vez por un comentario desafortunado sobre Eugenia "China" Suárez. Lo hizo en el marco del juego que le planteó a sus seguidores de Instagram, a quienes les propuso que le hagan preguntas en sus stories y garantizó que las iba a responder a todas y con honestidad brutal. Y ése fue precisamente su error.

En el intercambio con sus fans habló de todo: de sus deseos de formar una familia y tener hijos hasta de sus atributos masculinos, y lo hizo sin traicionar su estilo franco y directo. Ya lo había hecho antes, cuando habló de sus adicciones. Esa vez sacudió el tablero mediático confesando públicamente que había ingerido "todo tipo de drogas" y que "salía de lunes a lunes".

"En el amor no me guardo nada. Si me enamoré te lo digo, si te amo, lo digo... nunca me guardé nada y nunca lo haré. La vida es una sola y no estoy para dar vueltas", contó el ex participante del reality de Telefe, quien también habló de lo que le gusta y lo que no le gusta de su aspecto físico, algo que como salta a la vista le importa y mucho y aún así no eludió dar a conocer su punto de vista.

La polémica declaración la realizó cuando le preguntaron con qué famosa le gustaría tener una relación y él contestó: "La China y romperle la psiquis". Además, a esa insólita respuesta, el influencer le sumó un irónico "jajajajaja". La respuesta del influencer causó sorpresa e indignación y las reacciones lo obligaron a que se explicara: dijo que no acepta la mentira en una relación y "sobre todo la infidelidad".