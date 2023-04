Tomás Holder hizo un polémico comentario sobre la China Suárez

"En el amor no me guardo nada. Si me enamoré te lo digo, si te amo, lo digo... nunca me guardé nada y nunca lo haré. La vida es una sola y no estoy para dar vueltas", contó el ex participante del reality de Telefe, quien también habló de lo que le gusta y lo que no le gusta de su aspecto físico, algo que como salta a la vista le importa y mucho y aún así no eludió dar a conocer su punto de vista.