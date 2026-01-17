El picante comentario de Lali Espósito sobre la participación de Milei en Jesús María

La cantante publicó un mensaje irónico en redes luego de que el presidente subiera al escenario y cantara junto al Chaqueño Palavecino en el festival cordobés

La cantante Lali Espósito sumó un nuevo capítulo a la controversia política y cultural que rodea al presidente Javier Milei , al ironizar públicamente sobre su participación en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María , donde el mandatario subió al escenario y cantó junto al Chaqueño Palavecino .

“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”, escribió Espósito en la madrugada del sábado en su cuenta de X (ex Twitter). El mensaje no pasó inadvertido: se trató de una reformulación irónica de uno de sus tuits más recordados, “Qué peligroso, qué triste”, publicado tras las últimas elecciones presidenciales, y leído entonces como una crítica directa al triunfo del líder libertario.

El comentario fue interpretado como una alusión explícita a la presencia de Milei en el festival cordobés y a su decisión de participar activamente en eventos a los que ha criticado varias veces.

La reacción de Lali llegó pocas horas después de la participación de Milei en la 60ª edición del festival. El presidente fue ovacionado al ingresar al predio y, tras ser invitado por Palavecino, terminó interpretando junto a él el clásico “Amor salvaje” .

Antes de subir al escenario, Milei agradeció a los organizadores y destacó el valor simbólico del evento: “Este festival nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”. Luego, dedicó un mensaje político directo al público: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”.

El propio festival reforzó el gesto institucional con una pantalla que dio la bienvenida formal al jefe de Estado. El momento culminante llegó cuando Milei pidió públicamente que se interpretara “Amor salvaje” y, tras resistirse con humor, aceptó cantar junto al Chaqueño. “¡Aprobado!”, celebró el músico al finalizar la canción, mientras el mandatario agradecía entre risas.

El cruce indirecto entre Lali y Milei vuelve a poner en escena una tensión que atraviesa desde hace tiempo el vínculo entre el presidente y parte del mundo artístico. La cantante ya había sido blanco de críticas por parte del propio Milei durante la campaña y en los meses posteriores a su asunción, en un contexto de fuertes debates sobre el rol del Estado en la cultura y el financiamiento público de actividades artísticas.