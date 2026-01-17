La Capital | Zoom | Lali Espósito

El picante comentario de Lali Espósito sobre la participación de Milei en Jesús María

La cantante publicó un mensaje irónico en redes luego de que el presidente subiera al escenario y cantara junto al Chaqueño Palavecino en el festival cordobés

17 de enero 2026 · 08:28hs
El tuit de Lali Espósito tras Jesús María: ironía por el show de Milei con el Chaqueño

El tuit de Lali Espósito tras Jesús María: ironía por el show de Milei con el Chaqueño

La cantante Lali Espósito sumó un nuevo capítulo a la controversia política y cultural que rodea al presidente Javier Milei, al ironizar públicamente sobre su participación en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, donde el mandatario subió al escenario y cantó junto al Chaqueño Palavecino.

“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”, escribió Espósito en la madrugada del sábado en su cuenta de X (ex Twitter). El mensaje no pasó inadvertido: se trató de una reformulación irónica de uno de sus tuits más recordados, “Qué peligroso, qué triste”, publicado tras las últimas elecciones presidenciales, y leído entonces como una crítica directa al triunfo del líder libertario.

El comentario fue interpretado como una alusión explícita a la presencia de Milei en el festival cordobés y a su decisión de participar activamente en eventos a los que ha criticado varias veces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lalioficial/status/2012388582334337054&partner=&hide_thread=false

Milei en Jesús María

La reacción de Lali llegó pocas horas después de la participación de Milei en la 60ª edición del festival. El presidente fue ovacionado al ingresar al predio y, tras ser invitado por Palavecino, terminó interpretando junto a él el clásico “Amor salvaje”.

Antes de subir al escenario, Milei agradeció a los organizadores y destacó el valor simbólico del evento: “Este festival nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”. Luego, dedicó un mensaje político directo al público: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”.

El propio festival reforzó el gesto institucional con una pantalla que dio la bienvenida formal al jefe de Estado. El momento culminante llegó cuando Milei pidió públicamente que se interpretara “Amor salvaje” y, tras resistirse con humor, aceptó cantar junto al Chaqueño. “¡Aprobado!”, celebró el músico al finalizar la canción, mientras el mandatario agradecía entre risas.

>> Leer más: Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

El cruce indirecto entre Lali y Milei vuelve a poner en escena una tensión que atraviesa desde hace tiempo el vínculo entre el presidente y parte del mundo artístico. La cantante ya había sido blanco de críticas por parte del propio Milei durante la campaña y en los meses posteriores a su asunción, en un contexto de fuertes debates sobre el rol del Estado en la cultura y el financiamiento público de actividades artísticas.

Noticias relacionadas
Bruno Arias encabeza una Gran Peña rumbo a Cosquín, que tendrá lugar este sábado 17 en el Club Central Córdoba

Bruno Arias celebra junto a invitados su Gran Peña rumbo a Cosquín

Según relataron las víctimas, se vivía un clima de tensión, manipulación y aislamiento en las mansiones de Iglesias

Julio Iglesias rompió el silencio tras ser denunciado por abuso sexual: "Nunca sentí tanta maldad"

La muestra Orígenes, que se puede ver en el Museo de la Ciudad, es una de las propuestas de cultura pública para el verano rosarino.

Cultura pública en verano: la agenda de teatro, cine, museos y música

murio ruben patagonia, un folclorista que no esquivaba las luchas sociales

Murió Rubén Patagonia, un folclorista que no esquivaba las luchas sociales

Ver comentarios

Las más leídas

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Lo último

El argentino Luciano Benavides aprovechó un error clave y ganó el Dakar 2026 en motos

El argentino Luciano Benavides aprovechó un error clave y ganó el Dakar 2026 en motos

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

El picante comentario de Lali Espósito sobre la participación de Milei en Jesús María

El picante comentario de Lali Espósito sobre la participación de Milei en Jesús María

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

El nuevo concesionario realiza tareas sobre el asfalto entre los kilómetros 20 y 22. También se comenzó a demoler la rotonda de ingreso a la ciudad entrerriana
Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Ovación
Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Policiales
Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

La Ciudad
Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Información general

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
POLICIALES

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores
Policiales

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia