Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Por primera vez en la historia, la totalidad del sistema de transporte de Rosario tiene climatización para hacer frente al calor y accesibilidad para pasajeros con movilidad reducida

Con el objetivo de modernizar el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, Rosario incorporó en los últimos dos años 207 colectivos cero kilómetro al sistema de transporte, lo que permitió completar la flota accesible y con aire acondicionado en todas sus unidades , algo fundamental para asegurar el confort de los pasajeros ante las altas temperaturas del verano.

A partir de una inversión del municipio y del prestador privado, en el último tiempo se renovó gran parte de la flota para dar un salto de calidad en la prestación y lograr un servicio más cómodo, eficiente e inclusivo. Hoy el 100% de los colectivos tiene climatización y accesibilidad para pasajeros con movilidad reducida .

Durante 2025 se incorporaron 130 coches , se sumaron nuevos medios de pago y se renovó por completo la línea de trolebuses K . Las mejoras en el sistema continúan durante 2026. En los primeros días del nuevo año se pusieron en calle 20 nuevas unidades , con la clara determinación de generar mejoras en un servicio esencial para la ciudadanía destinados a la línea 142 .

Con el objetivo de actualizar la flota de colectivos, a fines de 2024 se anunció la incorporación de 130 unidades cero kilómetro entre las empresas Movi (70 coches) y Rosario Bus (60). Durante el transcurso del último año se sumaron unidades destinadas a las líneas 107, 112, 122, 131, 132, 134, 135 y 142, en todos los casos adquiridas mediante licitación pública. Estas se sumaron a las 57 adquiridas y puestas en funcionamiento durante 2024.

De este modo, la ciudad logró renovar más de la mitad de la flota operativa y reducir de 9,5 a algo mas de 6 años la antigüedad promedio de los colectivos. Los coches más modernos impactan en una mejora sustancial del servicio, aumentando la frecuencia y reduciendo el riesgo de roturas.

Estas incorporaciones hicieron que el sistema de transporte de Rosario cuente con el 100% de su flota accesible, inclusiva y con aire acondicionado, un elemento central para mejorar el confort de pasajeras y pasajeros, más en esta época del año de mucho calor.

En cuanto al 2026, si bien no hay fecha precisa de una nueva licitación, es muy posible que cada empresa (Movi y Rosario Bus) desdoblen en dos el esquema de entrega de unidades y por ende se dará su incorporación progresiva a lo largo de todo el año.

Transporte accesible

En tanto la accesibilidad es un elemento central, ya que todas las unidades cuentan con “piso bajo”, pulsadores de timbres con escritura braille, señal luminosa asociada a timbres, pasamanos horizontales y verticales color amarillo, espacios en el interior y puertas anchas para el paso de sillas de rueda y cochecitos de bebés, lo que permite que todas las personas puedan utilizarlo para conectar un punto y otro de la ciudad.

Otro elemento destacado fue la renovación completa de la línea de trolebuses K, con el reemplazo de la antigua flota de coches brasileños que databan del año 1994, por modernos coches diésel reconvertidos a eléctricos. A partir de un trabajo conjunto con la empresa pública Movi, la Universidad Nacional de Rosario y la firma Inventu, se pusieron en calle diez unidades reconvertidas destinadas a una de las líneas más utilizadas por rosarinos y rosarinas.

La modernización del sistema sumó también nuevas formas de pagar los viajes, además del uso de la tarjeta Sube en su versión física y digital. Durante 2025 se incorporó la posibilidad de abonar con tarjetas de crédito y débito, con teléfonos y relojes que cuentan con tecnología NFC y vía códigos QR, a través de diferentes aplicaciones móviles.