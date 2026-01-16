La Capital | La Ciudad | colectivos

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Por primera vez en la historia, la totalidad del sistema de transporte de Rosario tiene climatización para hacer frente al calor y accesibilidad para pasajeros con movilidad reducida

16 de enero 2026 · 06:25hs
Rosario incorporó en los últimos dos años 207 colectivos cero kilómetro al sistema de transporte.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Rosario incorporó en los últimos dos años 207 colectivos cero kilómetro al sistema de transporte.

Con el objetivo de modernizar el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, Rosario incorporó en los últimos dos años 207 colectivos cero kilómetro al sistema de transporte, lo que permitió completar la flota accesible y con aire acondicionado en todas sus unidades, algo fundamental para asegurar el confort de los pasajeros ante las altas temperaturas del verano.

A partir de una inversión del municipio y del prestador privado, en el último tiempo se renovó gran parte de la flota para dar un salto de calidad en la prestación y lograr un servicio más cómodo, eficiente e inclusivo. Hoy el 100% de los colectivos tiene climatización y accesibilidad para pasajeros con movilidad reducida.

>> Leer más: Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Renovación de coches

Durante 2025 se incorporaron 130 coches, se sumaron nuevos medios de pago y se renovó por completo la línea de trolebuses K. Las mejoras en el sistema continúan durante 2026. En los primeros días del nuevo año se pusieron en calle 20 nuevas unidades, con la clara determinación de generar mejoras en un servicio esencial para la ciudadanía destinados a la línea 142.

Con el objetivo de actualizar la flota de colectivos, a fines de 2024 se anunció la incorporación de 130 unidades cero kilómetro entre las empresas Movi (70 coches) y Rosario Bus (60). Durante el transcurso del último año se sumaron unidades destinadas a las líneas 107, 112, 122, 131, 132, 134, 135 y 142, en todos los casos adquiridas mediante licitación pública. Estas se sumaron a las 57 adquiridas y puestas en funcionamiento durante 2024.

De este modo, la ciudad logró renovar más de la mitad de la flota operativa y reducir de 9,5 a algo mas de 6 años la antigüedad promedio de los colectivos. Los coches más modernos impactan en una mejora sustancial del servicio, aumentando la frecuencia y reduciendo el riesgo de roturas.

Estas incorporaciones hicieron que el sistema de transporte de Rosario cuente con el 100% de su flota accesible, inclusiva y con aire acondicionado, un elemento central para mejorar el confort de pasajeras y pasajeros, más en esta época del año de mucho calor.

En cuanto al 2026, si bien no hay fecha precisa de una nueva licitación, es muy posible que cada empresa (Movi y Rosario Bus) desdoblen en dos el esquema de entrega de unidades y por ende se dará su incorporación progresiva a lo largo de todo el año.

>> Leer más: Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Transporte accesible

En tanto la accesibilidad es un elemento central, ya que todas las unidades cuentan con “piso bajo”, pulsadores de timbres con escritura braille, señal luminosa asociada a timbres, pasamanos horizontales y verticales color amarillo, espacios en el interior y puertas anchas para el paso de sillas de rueda y cochecitos de bebés, lo que permite que todas las personas puedan utilizarlo para conectar un punto y otro de la ciudad.

Otro elemento destacado fue la renovación completa de la línea de trolebuses K, con el reemplazo de la antigua flota de coches brasileños que databan del año 1994, por modernos coches diésel reconvertidos a eléctricos. A partir de un trabajo conjunto con la empresa pública Movi, la Universidad Nacional de Rosario y la firma Inventu, se pusieron en calle diez unidades reconvertidas destinadas a una de las líneas más utilizadas por rosarinos y rosarinas.

La modernización del sistema sumó también nuevas formas de pagar los viajes, además del uso de la tarjeta Sube en su versión física y digital. Durante 2025 se incorporó la posibilidad de abonar con tarjetas de crédito y débito, con teléfonos y relojes que cuentan con tecnología NFC y vía códigos QR, a través de diferentes aplicaciones móviles.

Noticias relacionadas
Especialistas indican que tener una mascota sirve para mejorar la salud física y mental, ya que reducen el estrés y la soledad, entre otras cuestiones.

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Como ejemplo de los casos que llegaron a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, se citaron los casos de estafas virtuales a través de una línea de Whatsapp de Rosario que ofrece falsos descuentos a jubilados y pensionados en nombre de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

el tiempo en rosario: un viernes algo nuboso y con la maxima en 31º

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

La Terminal de Ómnibus Mariano Moreno empezó a recibir turistas el jueves 15 de enero de 2026 por el recambio de las vacaciones de verano.

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Lo último

José Previti: Es un año de transición, pero Argentino será competitivo y la idea es pelear arriba

José Previti: "Es un año de transición, pero Argentino será competitivo y la idea es pelear arriba"

Newells se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

En la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor dijeron que los más afectados son los adultos mayores a quienes les vacían sus cuentas bancarias y billeteras virtuales

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Por Lucas Ameriso

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Ovación
Newells se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Newells se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Dónde jugará Newells el amistoso del sábado contra Real Pilar FC

Dónde jugará Newell's el amistoso del sábado contra Real Pilar FC

Policiales
Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

La Ciudad
Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
Economía

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste
POLICIALES

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus: hay pasajes desde 38 mil pesos
La Ciudad

Recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus: hay pasajes desde 38 mil pesos

Incendio en zona sudoeste: pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa
La Ciudad

Incendio en zona sudoeste: pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más
Ovación

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más"

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento
Política

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno
Política

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Santa Fe tiene una ventaja competitiva
Economía

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino
Zoom

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico
La Ciudad

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante