El significado detrás del anillo con el que se comprometieron Lali y Pedro Rosemblat

La pareja anunció su casamiento en redes sociales y Lali lució un anillo de compromiso lleno de historia: qué significa la pieza

15 de enero 2026 · 10:15hs
Lali y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento con un anillo distintivo

Lali y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento con un anillo distintivo
El anillo “Toi et Moi” tiene dos siglos de historia y fue el elegido por Pedro Rosemblat para comprometerse con Lali

El anillo "Toi et Moi" tiene dos siglos de historia y fue el elegido por Pedro Rosemblat para comprometerse con Lali

Las redes explotaron con el anuncio que Lali y Pedro Rosemblat hicieron a sus seguidores el miércoles por la tarde. “Nos casamos”, escribieron en una publicación, en la que el anillo de compromiso se llevó todos los focos. Es que la pieza, con su diseño distintivo, está llena de referencias históricas y simbólicas que los fans fueron desentrañando.

El anuncio fue sencillo y poderoso. La publicación se compuso de fotos de la pareja de vacaciones en la playa, probablemente durante el día en el que se comprometieron. Pero la primera imagen fue la de la mano de Lali con su anillo, una joya dorada con dos diamantes, distinta a las que se suelen utilizar para estas instancias.

Pero lo que hace particular al anillo no es su diseño distintivo de doble diamante, sino las referencias escondidas detrás del modelo.

“Tú y yo” en un anillo

El modelo del anillo que Pedro Rosemblat le regaló a Lali es conocido dentro del mundo de la joyería por el nombre “Toi et Moi”, que en francés significa “tú y yo”. Esto está representado por los dos diamantes que componen la pieza, cada uno con una forma diferente.

Una de las piedras lleva la forma de un cuadrado mientras la otra mantiene una figura circular. Esto representa la unión de dos personas diferentes y únicas, que eligen unir sus caminos sin perder su individualidad.

image
La mano de Lali luciendo el anillo de compromiso que le regaló Pedro Rosemblat

La mano de Lali luciendo el anillo de compromiso que le regaló Pedro Rosemblat

Un anillo lleno de historia

Más interesante resulta saber que la forma no es lo único que distingue al anillo: su historia también lo carga de valor. Este modelo de joya nació hace más de dos siglos y se popularizó cuando Napoleón Bonaparte le regaló uno a su prometida Josefina de Beauharnais en 1796.

Con el paso del tiempo, este tipo de joya fue utilizada por otras parejas famosas a la hora de comprometerse. Jackie Kennedy recibió uno por parte de John F Kennedy, Ariana Grande lo lució tras comprometerse con Dalton Gomez y Machine Gun Kelly le regaló uno a Megan Fox. Se trata de un diseño sumamente romántico que se sigue distinguiendo de los anillos de compromiso tradicionales.

image
El anillo que Napoleón Bonaparte mandó a hacer para comprometerse con Josefina de Beauharnais en 1796.

El anillo que Napoleón Bonaparte mandó a hacer para comprometerse con Josefina de Beauharnais en 1796.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, la historia de amor

El vínculo entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat empezó a tomar forma en el radar mediático a mediados de diciembre de 2023, cuando la periodista de espectáculos conocida como Juariu detectó interacciones (“me gusta”) entre ambos en redes sociales. Poco después, en programas como "LAM", circularon imágenes que los mostraban compartiendo salidas gastronómicas por Palermo. Ese fue el primer tramo del “runrún” público: señales digitales y apariciones en la noche porteña que alimentaron versiones, pero sin confirmación directa de la pareja.

La confirmación llegó semanas después: el 8 de febrero de 2024 Lali “blanqueó” el romance con una galería de fotos juntos publicada en Instagram durante una escapada a la playa, un posteo que también fue replicado por Rosemblat en sus historias con un guiño al proyecto de ley sobre blanqueo.

A partir de esa oficialización, la pareja tuvo sus primeras apariciones públicas: en marzo de ese año asistieron juntos a un estreno teatral en el Paseo La Plaza. Días antes, el propio Rosemblat había hablado del tema. Consultado al aire, se definió “muy enamorado” y reconoció que cuando la relación se hizo pública él ya estaba “hasta las manos”, dando una de las primeras declaraciones directas del conductor sobre el vínculo.

Más adelante, ya con el noviazgo consolidado, Lali aportó su propio relato sobre el inicio: en una entrevista televisiva de junio de 2025 contó que el acercamiento tuvo un primer motor en redes, lo definió como “cruces en el algoritmo”, que le despertaron interés por el humor y la inteligencia de Rosemblat, y que luego avanzó a través de amistades en común hasta el encuentro personal.

En noviembre de 2025, durante una charla televisiva, Pedro Rosemblat describió aspectos de su convivencia con Lali y cómo el vínculo influyó en su percepción de la vida cotidiana, destacando diferencias de personalidad y la manera en que ambos se complementan incluso fuera del foco mediático.

