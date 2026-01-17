La Capital | Ovación | Central

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

El DT auriazul entregó señales concretas de sus preferencias sobre el armado del equipo en la recta final de la pretemporada

Carlos Durhand

17 de enero 2026 · 06:15hs
Central. El flamante entrenador avisó que no iba a tocar mucho. De momento utilizó el mismo sistema que Ariel Holan: 4-2-3-1.

Cualquier opinión que se intente hilvanar sobre el rendimiento del Central de Jorge Almirón hasta estos momentos, sería en vano y hasta una falta de respeto ya que no se pudieron ver los ensayos futbolísticos. Aunque se pueden sacar algunas conclusiones solo en función de los equipos que puso en cancha.

Respetó el esquema de Ariel Holan

El flamante entrenador avisó que no iba a tocar mucho. De momento utilizó el mismo sistema que Ariel Holan: 4-2-3-1. Además, no varió mucho en los nombres ya que nueve futbolistas estuvieron en el equipo titular en ambos cotejos.

Jorge Broun o Jeremías Ledesma, esa es la cuestión

Uno de los puestos que Almirón modificó de un partido al otro fue el del arquero. En el primer cotejo contra Villa Dálmine fue Fatura quien estuvo en el equipo titular y lo hizo muy bien, ya que según personas que pudieron ver el partido tuvo dos buenas intervenciones en momentos clave.

Mientras que Ledesma, ante el Violeta, atajó para los suplentes y contuvo un penal. Frente a Almirante Brown el que jugó para los titulares fue Conan, mientras que Broun lo hizo para los suplentes.

Es la decisión más difícil que tendrá que tomar Almirón. Si respetarle el puesto a Broun, quien tuvo un año sensacional con récord de vallas invictas y ganó los últimos dos títulos con Central o decidirse por Ledesma priorizando la inversión que hizo el club.

Coronel y Sández serán los laterales

Las bandas del sector defensivo siguen siendo las mismas que en 2025. Por el lado derecho Almirón se decidió por Emanuel Coronel, quien fue más veces titular el año pasado que Enzo Giménez en ese puesto, a quien lo piensa en la mitad de la cancha.

Como lateral izquierdo seguirá Agustín Sández, quien fue titular en 35 de los 37 partidos que jugaron los canallas el año pasado.

Facundo Mallo es un fija en la zaga

En la zaga central, el que tiene un puesto asegurado con Carlos Quintana lesionado y con Juan Cruz Komar quien estuvo ausente en estos dos amistosos, es el uruguayo Facundo Mallo.

Se supone que su ladero será Gastón Ávila y que la primera opción de recambio es el pibe Ignacio Ovando.

El doble cinco con Ibarra y Pizarro

Para la parte de contención en la mitad de la cancha, Almirón puso en estos dos partidos a Franco Ibarra y Vicente Pizarro. El chileno tendrá la difícil misión de reemplazar a Ignacio Malcorra, uno de los ídolos del club por los campeonatos y los clásicos.

Con esta variante los canallas ganan en equilibrio ya que el exfutbolista de Colo Colo tiene más marca que Malcorra, pero pierden en experiencia y en el manejo que tenía el ahora jugador de Independiente.

Enzo Giménez se ganó un lugar

El puesto donde más cambió Holan fue el de extremo por derecha. Por allí pasaron Gaspar Duarte en mayor medida, pero también lo hicieron Lautaro Giaccone (en el primer semestre de 2025), Santiago López, Maximiliano Lovera, Enzo Giménez y el mismísimo Ángel Di María.

Con el nuevo DT parecería ser que el paraguayo Giménez se adueñará de esa posición ya que además le da una especie de comodín al entrenador para cuando el partido lo pida trocar puestos con Di María y que Fideo pase a la banda.

Di María, Campaz y Veliz no se tocan

Lo que está muy claro es que el tridente ofensivo que componen Fideo, Jaminton Campaz y Alejo Veliz (en caso de quedarse tras la arremetida de Tottenham) está más vigente que nunca. En el rendimiento de ellos tres, tanto en la faz individual como colectiva van a recaer las chances de Central.

Tiene suplentes a los cuales recurrir

Uno de los grandes problemas de los equipos es que hay mucha diferencia entre el titular y el primer suplente. En el caso de Central esto no se cumple tanto. Ya que son pocos los puestos donde el titular marque una gran diferencia.

Donde más se puede dar esta situación es con Di María y Campaz. Pero incluso hasta con Sandez, Almirón puede echar mano a Gastón Ávila para que juegue como lateral izquierdo y entre Ovando en la zaga central.

Además, es una buena noticia para los canallas que los delanteros estén haciendo goles: Veliz y Fabricio Oviedo anotaron dos, pero también llegaron a la red Enzo Copetti y Franco Frías.

