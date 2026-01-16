Newell's cierra la incorporación de uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El pase pertenece a Boca y las negociaciones entre ambos clubes están muy avanzadas. Lo pidió la dupla Orsi-Gómez.

Oscar Salomón será jugador de Newell's . Si bien la operación todavía no está cerrada, el acuerdo entre Boca y el equipo del Parque está avanzado y solo faltan detalles para que se formalice. El defensor, campeón con Platense en el torneo Apertura 2026, será el noveno refuerzo del rojinegro.

Salomón jugó en 2025 en Platense, pero su pase pertenece a Boca. El defensor también era pretendido por Colo Colo, pero Newell's está muy cerca de incorporarlo. El jugador fue uno de los primeros objetivos del club del Parque desde que se abrió el mercado de pases.

Quienes sugirieron el nombre de Salomón, uno de los mejores defensores del fútbol argentino en la temporada pasada, fueron los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez. Ambos eran los técnicos del equipo cuando el Calamar salió campeón tras vencer a Huracán en la final. En ese equipo, el zaguero era uno de los pilares.

En aquel equipo, Salomón hacía dupla con Ignacio Vázquez y juntos fueron uno de los factores clave para que Platense ganara el torneo luego de dejar en el camino a grandes equipos, como Racing y River.

Individualmente también se destacó: fue el segundo defensor con mayor cantidad de duelos ganados: 128, que son el 73,14 por ciento de los que disputó contra futbolistas rivales. El único que lo superó en este rubro fue Santiago Sosa, de Racing, cuando jugó como defensor.

Todos los refuerzos de Newell's

Newell's estuvo muy activo en el mercado de pases y ya incorporó a ocho jugadores (Salomón será el noveno). Esta es la nómina: