El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Newell's jugará este sábado, a las 9.30, a puertas cerradas, ante Real Pilar en el Parque Independencia

Lucas Vitantonio

Lucas Vitantonio

16 de enero 2026 · 20:39hs
Gabriel Arias llegó de Racing para adueñarse del arco de Newell’s.

Gabriel Arias llegó de Racing para adueñarse del arco de Newell’s.

Este sábado será el primer amistoso de Newell's de la pretemporada, a menos de una semana del comienzo del torneo Apertura. La dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez podrá observar cómo responden sus futbolistas frente a un adversario que no sean los propios jugadores leprosos. El rival será Real Pilar, de la Primera B.

La acción será en el Coloso, a las 9.30, a puertas cerradas y será un sólo partido de 90 minutos, dividido en tres bloques de 30’, para que se puedan hacer los cambios y rotar a los jugadores.

Debido a que hay varios futbolistas que llegaron como refuerzos, la intención es que se familiaricen con el césped y el escenario del Coloso, aunque será sin la presencia de público ni prensa.

>> Leer más: Newell's cierra la incorporación de uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Por esa misma razón, el plantel estuvo entrenando en el suelo del Coloso también durante la pretemporada, aunque la mayoría de los días practicó en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa de Bella Vista.

Newell's debuta con Talleres en Córdoba

El inicio del torneo Apertura está a la vuelta de la esquina y el estreno de Newell’s está programado para el viernes 23 visitando a Talleres en Córdoba. Por ello, para la dupla Orsi-Gómez tendrá trascendencia el duelo amistoso con Real Pilar.

Hasta ahora y más allá de que en todas las ruedas de prensa la dupla expuso su amplitud para incluir diferentes dibujos tácticos, el esquema 4-4-2 sería el sistema utilizado para comenzar.

En lo probado durante la semana, Gabriel Arias fue el arquero, en la defensa estuvieron Armando Méndez por derecha, Saúl Salcedo y Nicolás Goitea en la zaga, y Valentino Torrente por izquierda. Esta vez Bruno Cabrera podría suplantar a uno de los zagueros y Martín Luciano ser el marcador de punta izquierdo.

En tanto, en el mediocampo, podrían ubicarse Luca Regiardo y Valentino Acuña como doble cinco, Facundo Guch por derecha y Luciano Herrera por izquierda. Y en ataque, Michael Hoyos y el uruguayo Matías Cóccaro.

