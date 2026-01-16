Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Venció a Infernales y Ateneo por la segunda fecha de la Liga Nacional de Voleibol Masculina, Copa Lüsqtoff. Este sábado juegan Sonder y Normal 3

Valentina De la Fuente , de Sonder, una jugadora con mucha proyección.

Vóley. El equipo de Villa Constitución sumó sus primeras dos victorias ante su gente. En el arranque de las segunda fecha sumó seis puntos.

En el arranque de la segunda fecha de la Liga Nacional de Vóley Masculina, por la Zona B, Citta debutó como local con una trabajada victoria ante Infernales Vóley por 3-2. El partido fue muy disputado y parejo, y finalizó con la victoria para el equipo dirigido por Sabina Ramorini, que se impuso con parciales de 22/25, 16/25, 25/12, 25/18 y 15/11.

En la continuidad de la fecha, destrabó un partido complicado para vencer a Ateneo Mariano Moreno 3-0, con parciales de 30/28, 25/15 y 25/20 y así escalar en la tabla de posiciones de la Zona B de la Liga Nacional de Voleibol Masculina (LNVM) Copa Lüsqtoff .

El jueves, el equipo de Villa Constitución derrotó a Ateneo, en el club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El local le ganó a Infernales 3-0 (28/26, 26/24 y 25/21). Este viernes, el conjunto santafesino recibe a Mariano Moreno.

Este sábado, los equipos rosarinos volverán al ruedo y jugarán en condición de visitantes. Sonder visitará a Ferro en el Multideportivo, mientras que Normal 3 hará lo propio con Estudiantes de la Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

Los rosarinos salen a escena

En ese mismo recinto se presentará el Trico, el domingo para enfrentar al albirrojo platense, mientras que los chicos de la Escuela se medirán con Ferro.

En la Zona A, Libertad de San Juan superó el jueves en el Estadio La Calderita a Unión Vecinal Trinidad (UVT) 3-0 (22/25, 15/25, 28/26, 25/21 y 15/11), mientras que Villa Dora, tras un partido sumamente disputado y que se definió por detalles, cayó en el estadio Andrés Meynet 1-3 (33/31, 28/30, 21/25 y 24/26) con Obras San Juan.

Este viernes por la noche, Libertad se mide con Obras en el clásico sanjuanino, mientras que Villa Dora intentará corregir el rumbo ante UVT. Además, La Calera recibe a Echagüe de Paraná y Lafinur a Paraná Rowing. El domingo, en tanto, para cerrar el segundo week end, Lafinur enfrentará a Echagüe y La Calera a Paraná Rowing.

Arrancan las chicas

Este viernes comenzó la Liga Argentina Femenina (LAF) 2026, con su trigésima edición y que contará con un total de 15 equipos participantes. Gimnasia y Esgrima de La Plata es el último campeón y de ella participarán representando al vóley rosarino Náutico Sportivo Avellaneda y Sonder.

Para esta competencia, los planteles quedaron integrados de la siguiente manera:

Sonder: Irene Verasio, Constanza Galimberti, Martina Quinteros, Agustina Torriginiani, Reibeth Artigas, Camila Aguilar, Antonella Cataldo, Marian Ovalle, Valentina Bini, Martina Ghio, Carolina Pelozo, Amparo Olives, Agustina Luengas, Lucia Mezzo, Virginia Beguiristain, Candelaria Gutiérrez, Valentina De la Fuente, Catalina Castelli, Victoria Izaguirre y Micaela Gallo. Staff: Luciano Verasio (entrenador), Roberto Chida y Marcia Scacchi (asistentes), Sebastián Parolín (preparador físico), Yamila Campora (médico), Carolina Rodríguez (kinesióloga), José Luis Pecce (estadístico) y Lucia Müller (presidente de Delegación).

Náutico Sportivo Avellaneda: Valentina Tedeschi, Isabella Curado, Sofia Peterlin, Rocio Mauri, Emilia Luchessi, Delfina Sauro, Martina Costantini, Nina Vorobiof, Miquelina Sbaisero, Delfina Arlego, Guadalupe Cereda, Avril Chort, Valentina Romero, Pilar Giménez, Valentina Rodríguez, Delfina Lunghi, Kiara Principato, Mia Zonca, Laura Rojas Ospina y Juliana Gigena. Staff: Renzo Briozzo (entrenador), Guido Bianchi y Roberto Arias (asistentes), Carlos Trovato (preparador físico), Ignacio Albornoz (kinesiólogo), Tatín Lara (estadístico) y Evangelina Fernández (presidente de Delegación).

La LAF se jugará con el mismo formato que el año pasado: una fase de grupos (con partidos solo de ida) todos contra todos, en parejas, y luego será el turno de los playoffs y permanencia.

En esta edición participarán el Club Atlético San Isidro, Bahiense del Norte y Club Atlético y Biblioteca Bell Ville, como equipos ascendidos de la Liga Nacional de Vóleibol Femenino (LNVF) 2025.

Náutico Avellaneda y Sonder juegan este sábado

Los dos equipos femeninos representantes de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) en la competencia salen a la cancha este sábado. Náutico Avellaneda visitará a San Lorenzo en el Roberto Pando, mientras que Sonder hará lo propio con Banco Provincia en La Plata.

En el resto de los partidos del programa sabatino se medirán: Bahiense del Norte v. Boca Juniors, Instituto v. Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima La Plata v. Club Atlético San Isidro y Estudiantes de La Plata v. Villa Dora.

El domingo, en tanto, Sonder visitará a San Lorenzo y Náutico Sportivo Avellaneda a Banco Provincia La Plata, completando Bahiense del Norte v. River Plate, Instituto v. Vélez Sarsfield y Club Atlético y Biblioteca Bell Ville v. Ferro Carril Oeste.

En la apertura de la competencia, Gimnasia y Esgrima La Plata recibe este viernes por la noche a Villa Dora, en el estadio Jorge Luis Hisrchi Estudiantes de La Plata hace lo propio con el Club Atlético San Isidro y en el Ana Petracca, el Club Atlético y Biblioteca Bell Ville enfrenta a Vélez Sarsfield.