La Capital | Ovación | Vóley

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Venció a Infernales y Ateneo por la segunda fecha de la Liga Nacional de Voleibol Masculina, Copa Lüsqtoff. Este sábado juegan Sonder y Normal 3

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

16 de enero 2026 · 21:09hs
Vóley. El equipo de Villa Constitución sumó sus primeras dos victorias ante su gente. En el arranque de las segunda fecha sumó seis puntos.

Vóley. El equipo de Villa Constitución sumó sus primeras dos victorias ante su gente. En el arranque de las segunda fecha sumó seis puntos.
Valentina De la Fuente

Valentina De la Fuente, de Sonder, una jugadora con mucha proyección. 

En el arranque de la segunda fecha de la Liga Nacional de Vóley Masculina, por la Zona B, Citta debutó como local con una trabajada victoria ante Infernales Vóley por 3-2. El partido fue muy disputado y parejo, y finalizó con la victoria para el equipo dirigido por Sabina Ramorini, que se impuso con parciales de 22/25, 16/25, 25/12, 25/18 y 15/11.

En la continuidad de la fecha, destrabó un partido complicado para vencer a Ateneo Mariano Moreno 3-0, con parciales de 30/28, 25/15 y 25/20 y así escalar en la tabla de posiciones de la Zona B de la Liga Nacional de Voleibol Masculina (LNVM) Copa Lüsqtoff.

El equipo de Villa Constitución cantó victoria

El jueves, el equipo de Villa Constitución derrotó a Ateneo, en el club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El local le ganó a Infernales 3-0 (28/26, 26/24 y 25/21). Este viernes, el conjunto santafesino recibe a Mariano Moreno.

Este sábado, los equipos rosarinos volverán al ruedo y jugarán en condición de visitantes. Sonder visitará a Ferro en el Multideportivo, mientras que Normal 3 hará lo propio con Estudiantes de la Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

>> Leer más: La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

Los rosarinos salen a escena

En ese mismo recinto se presentará el Trico, el domingo para enfrentar al albirrojo platense, mientras que los chicos de la Escuela se medirán con Ferro.

En la Zona A, Libertad de San Juan superó el jueves en el Estadio La Calderita a Unión Vecinal Trinidad (UVT) 3-0 (22/25, 15/25, 28/26, 25/21 y 15/11), mientras que Villa Dora, tras un partido sumamente disputado y que se definió por detalles, cayó en el estadio Andrés Meynet 1-3 (33/31, 28/30, 21/25 y 24/26) con Obras San Juan.

Este viernes por la noche, Libertad se mide con Obras en el clásico sanjuanino, mientras que Villa Dora intentará corregir el rumbo ante UVT. Además, La Calera recibe a Echagüe de Paraná y Lafinur a Paraná Rowing. El domingo, en tanto, para cerrar el segundo week end, Lafinur enfrentará a Echagüe y La Calera a Paraná Rowing.

Arrancan las chicas

Este viernes comenzó la Liga Argentina Femenina (LAF) 2026, con su trigésima edición y que contará con un total de 15 equipos participantes. Gimnasia y Esgrima de La Plata es el último campeón y de ella participarán representando al vóley rosarino Náutico Sportivo Avellaneda y Sonder.

Para esta competencia, los planteles quedaron integrados de la siguiente manera:

Sonder: Irene Verasio, Constanza Galimberti, Martina Quinteros, Agustina Torriginiani, Reibeth Artigas, Camila Aguilar, Antonella Cataldo, Marian Ovalle, Valentina Bini, Martina Ghio, Carolina Pelozo, Amparo Olives, Agustina Luengas, Lucia Mezzo, Virginia Beguiristain, Candelaria Gutiérrez, Valentina De la Fuente, Catalina Castelli, Victoria Izaguirre y Micaela Gallo. Staff: Luciano Verasio (entrenador), Roberto Chida y Marcia Scacchi (asistentes), Sebastián Parolín (preparador físico), Yamila Campora (médico), Carolina Rodríguez (kinesióloga), José Luis Pecce (estadístico) y Lucia Müller (presidente de Delegación).

Náutico Sportivo Avellaneda: Valentina Tedeschi, Isabella Curado, Sofia Peterlin, Rocio Mauri, Emilia Luchessi, Delfina Sauro, Martina Costantini, Nina Vorobiof, Miquelina Sbaisero, Delfina Arlego, Guadalupe Cereda, Avril Chort, Valentina Romero, Pilar Giménez, Valentina Rodríguez, Delfina Lunghi, Kiara Principato, Mia Zonca, Laura Rojas Ospina y Juliana Gigena. Staff: Renzo Briozzo (entrenador), Guido Bianchi y Roberto Arias (asistentes), Carlos Trovato (preparador físico), Ignacio Albornoz (kinesiólogo), Tatín Lara (estadístico) y Evangelina Fernández (presidente de Delegación).

La LAF se jugará con el mismo formato que el año pasado: una fase de grupos (con partidos solo de ida) todos contra todos, en parejas, y luego será el turno de los playoffs y permanencia.

En esta edición participarán el Club Atlético San Isidro, Bahiense del Norte y Club Atlético y Biblioteca Bell Ville, como equipos ascendidos de la Liga Nacional de Vóleibol Femenino (LNVF) 2025.

Voley
Valentina De la Fuente, de Sonder, una jugadora con mucha proyección.

Valentina De la Fuente, de Sonder, una jugadora con mucha proyección.

Náutico Avellaneda y Sonder juegan este sábado

Los dos equipos femeninos representantes de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) en la competencia salen a la cancha este sábado. Náutico Avellaneda visitará a San Lorenzo en el Roberto Pando, mientras que Sonder hará lo propio con Banco Provincia en La Plata.

En el resto de los partidos del programa sabatino se medirán: Bahiense del Norte v. Boca Juniors, Instituto v. Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima La Plata v. Club Atlético San Isidro y Estudiantes de La Plata v. Villa Dora.

El domingo, en tanto, Sonder visitará a San Lorenzo y Náutico Sportivo Avellaneda a Banco Provincia La Plata, completando Bahiense del Norte v. River Plate, Instituto v. Vélez Sarsfield y Club Atlético y Biblioteca Bell Ville v. Ferro Carril Oeste.

En la apertura de la competencia, Gimnasia y Esgrima La Plata recibe este viernes por la noche a Villa Dora, en el estadio Jorge Luis Hisrchi Estudiantes de La Plata hace lo propio con el Club Atlético San Isidro y en el Ana Petracca, el Club Atlético y Biblioteca Bell Ville enfrenta a Vélez Sarsfield.

Noticias relacionadas
Sonder y Normal 3, dos de los mejores equipos de vóley de la ciudad, representarán a la Cuna de la Bandera en la Liga Nacional de Vóley Masculino. Ambos jugarán en la Zona B.

Vóley: con Sonder, Normal 3 y Citta, arranca la Liga Nacional masculina

Jaminton Campaz sería titular en el amistoso de Central ante Sarmiento.

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Gabriel Arias llegó de Racing para adueñarse del arco de Newell’s.

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Oscar Salomón está muy cerca de sumarse a Newells.

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Ver comentarios

Las más leídas

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Lo último

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

El proyecto recibió el aval de tres agrupaciones de taxistas, que estaban preocupados por la modalidad de contratación, pago de impuestos y que sea voluntario

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz
OVACIÓN

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Ovación
Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Por Carlos Durhand
Ovación

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Policiales
La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores
Policiales

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país