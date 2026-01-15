La Capital | Policiales | Tío Rolo

Cayó el búnker histórico de Tío Rolo: ocho años al servicio de bandas criminales

El inmueble de Vicente Medina al 6900 funcionaba como punto de venta de drogas desde al menos 2018 y era escenario recurrente de hechos violentos. Fue demolido este jueves bajo la ley provincial de microtráfico.

15 de enero 2026 · 18:33hs
Operarios derriban el búnker; fue el cuarto del año 2026 . En Vicente Medina al 6900 se sumaron distintos hechos de violencia

Operarios derriban el búnker; fue el cuarto del año 2026 . En Vicente Medina al 6900 se sumaron distintos hechos de violencia

Un búnker en Vicente Medina al 6900, en barrio Tio Rolo, que se utilizaba para el tráfico de estupefacientes fue derribado este jueves a la mañana por efectivos de la policía provincial.

Fue el cuarto derribo del año en la provincia de Santa Fe por aplicación de la ley de microtráfico, una política que busca desactivar incidentes violentos en torno a puestos de venta al menudeo. En este caso, se trata de una construcción mencionada en las crónicas policiales al menos desde el año 2018.

La última investigación judicial en la que aparece mencionado ese lugar es una causa a cargo de la fiscal Brenda Debiasi, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, quien expresó que allí se realizaban actividades de venta barrial al menos desde marzo de 2025 al 7 de diciembre pasado. Pero el búnker es conocido desde hace al menos 7 años y los vecinos de la zona lo padecieron durante largo tiempo

  Según indicó la fiscal durante el operativo, en esa construcción precaria de material se realizaban actividades de venta cocaína y marihuana en dosis fraccionadas al menudeo. Un el negocio por el que fueron imputadas cuatro personas cuyas iniciales son S.M, N.G, N.G y L.G. "Particularmente, en esta investigación tenemos cuatro personas que han sido imputadas y que se encuentran en prisión preventiva y tenemos al menos cuatro personas mas que se encuentran con pedido de captura activo por esta fiscalía, ya que pudieron ser identificadas como responsables de la actividad”, precisó Debiasi.

Leer más.Desbarataron búnker narco que tenía una puerta electrificada

 La encargada de la acusación señaló que el grupo no sólo desarrollaba la actividad de microtráfico en ese puesto de venta sino también en dos más. Según detalló, la pesquisa permitió establecer conexiones con la llamada banda de Los Menores.

  Al momento del derribo, el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, defendió la práctica de inactivación de los inmuebles: “Está comprobado totalmente. Con presencia de la Justicia, del Poder Ejecutivo y de la policía en determinados lugares con allanamientos, patrullajes y derribos inmediatamente notamos la baja de los movimientos de violencia en el sector”. El inmueble de Tío Rolo es el número 104 desde que Santa Fe adhirió, hace dos años, a la ley que transfiere a la jurisdicción provincial la investigación de la venta de drogas en pequeña escala.

Vieja historia de drogas

La zona de Vicente Medina entre el 6900 y 7100 apareció mencionada en distintos episodios violentos al menos desde 2018. El miércoles 26 de septiembre de ese año Pedro M., de 32 años, fue baleado alrededor de las 21.30 en la cuadra que ayer visitó la delegación provincial. Los atacantes aparecieron de golpe en una Suzuky 100 centímetros cúbicos, se detuvieron unos segundos y dispararon. La víctima recibió un tiro en el cráneo y otro en un brazo mientras sus amigos resultaron ilesos.

 En octubre de 2019 otro hecho conmovió la cuadra de Medina al 6900. José María Ferreyra, de 55 años y profesión albañil, vivía allí en Tío Rolo. Lo mataron a tiros delante de uno de sus ocho hijos, sus vecinos denunciaron que una banda conocida como “Los Pogonza” amenazaba al barrio y usurpaba viviendas para vender drogas. Buscado y mencionado como uno de los involucrados en el crimen, Mauricio Pogonza se entregó tres meses más tarde y fue juzgado como partícipe primario del ataque.”Vienen a tu casa y te la quieren usurpar, te la quieren robar para quedarse a vivir ellos o para vender drogas”, dijeron los vecinos tras el crimen de Ferreyra.

Leer más. Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas

  El 21 de abril de 2023 ocho personas fueron detenidas en Vicente Medina al 6800 por un conflicto que se dirimió a los tiros. En un allanamiento posterior en la zona y en el mismo búnker ahora derribado la policía secuestró un Peugeot 208, una Honda Wave, un revólver calibre 22, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, una pistola automática de fabricación casera y alrededor de 100 municiones. En la puerta del domicilio en cuestión se hallaron varias vainas servidas.

  Cuatro sospechosos que estaban en la casa fueron aprehendidos, y los policías fueron a buscar a quienes habían realizado los disparos. Llegaron a una propiedad de Avenida del Rosario al 3600 y arrestaron a otras cuatro personas. En el procedimiento quedaron detenidos un adolescente de 17 años y cuatro adultos de 26 a 36 años, entre ellos dos mujeres, quienes quedaron quedaron a disposición del fiscal Rodrigo Urriticoechea.

  Durante el año pasado se registraron distintos ataques sobre pasillos, viviendas al voleo y puntualmente sobre este búnker de Medina 6903, que figura en las crónicas policiales al menos desde el 2018.

Noticias relacionadas
El edificio de barrio Martin donde ocurrió el robo de miles de dólares y joyas

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

El homicidio de Andrea Zeballos sucedió en cercanías de 27 de Febrero y Brasil

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Incendio intencional en basural de zona oeste. Actuaron Bomberos Zapadores y  la Policía detuvo a un presunto responsable

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

El repartidor recibió asistencia médica en el Heca.

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Lo último

Newells se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Donald Trump y Corina Machado se reunieron en la Casa Blanca

Donald Trump y Corina Machado se reunieron en la Casa Blanca

Cayó el búnker histórico de Tío Rolo: ocho años al servicio de bandas criminales

Cayó el búnker histórico de Tío Rolo: ocho años al servicio de bandas criminales

Los maleteros de Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Tras la eliminación del sistema nacional de control de equipajes, los trabajadores de la Terminal Mariano Moreno buscan un nuevo esquema de ingresos, impulsan la reapertura del depósito de valijas y reclaman un porcentaje del canon por el uso de plataforma
Los maleteros de Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
Cayó el búnker histórico de Tío Rolo: ocho años al servicio de bandas criminales
Policiales

Cayó el búnker histórico de Tío Rolo: ocho años al servicio de bandas criminales

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos tras las últimas capturas
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos tras las últimas capturas

Donald Trump y Corina Machado se reunieron en la Casa Blanca
El Mundo

Donald Trump y Corina Machado se reunieron en la Casa Blanca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Ovación
Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas
Ovación

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

Policiales
Cayó el búnker histórico de Tío Rolo: ocho años al servicio de bandas criminales
Policiales

Cayó el búnker histórico de Tío Rolo: ocho años al servicio de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos tras las últimas capturas

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos tras las últimas capturas

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

La Ciudad
Los maleteros de Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los maleteros de Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Santa Fe tiene una ventaja competitiva
Economía

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino
Zoom

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico
La Ciudad

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país
Economía

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial
Economía

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana