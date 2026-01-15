Cayó el búnker histórico de Tío Rolo: ocho años al servicio de bandas criminales

El inmueble de Vicente Medina al 6900 funcionaba como punto de venta de drogas desde al menos 2018 y era escenario recurrente de hechos violentos. Fue demolido este jueves bajo la ley provincial de microtráfico.

Operarios derriban el búnker; fue el cuarto del año 2026 . En Vicente Medina al 6900 se sumaron distintos hechos de violencia

Un búnker en Vicente Medina al 6900, en barrio Tio Rolo, que se utilizaba para el tráfico de estupefacientes fue derribado este jueves a la mañana por efectivos de la policía provincial.

Fue el cuarto derribo del año en la provincia de Santa Fe por aplicación de la ley de microtráfico, una política que busca desactivar incidentes violentos en torno a puestos de venta al menudeo. En este caso, se trata de una construcción mencionada en las crónicas policiales al menos desde el año 2018.

La última investigación judicial en la que aparece mencionado ese lugar es una causa a cargo de la fiscal Brenda Debiasi, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, quien expresó que allí se realizaban actividades de venta barrial al menos desde marzo de 2025 al 7 de diciembre pasado. Pero el búnker es conocido desde hace al menos 7 años y los vecinos de la zona lo padecieron durante largo tiempo

Según indicó la fiscal durante el operativo, en esa construcción precaria de material se realizaban actividades de venta cocaína y marihuana en dosis fraccionadas al menudeo. Un el negocio por el que fueron imputadas cuatro personas cuyas iniciales son S.M, N.G, N.G y L.G. "Particularmente, en esta investigación tenemos cuatro personas que han sido imputadas y que se encuentran en prisión preventiva y tenemos al menos cuatro personas mas que se encuentran con pedido de captura activo por esta fiscalía, ya que pudieron ser identificadas como responsables de la actividad”, precisó Debiasi.

Leer más. Desbarataron búnker narco que tenía una puerta electrificada

La encargada de la acusación señaló que el grupo no sólo desarrollaba la actividad de microtráfico en ese puesto de venta sino también en dos más. Según detalló, la pesquisa permitió establecer conexiones con la llamada banda de Los Menores.

Al momento del derribo, el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, defendió la práctica de inactivación de los inmuebles: “Está comprobado totalmente. Con presencia de la Justicia, del Poder Ejecutivo y de la policía en determinados lugares con allanamientos, patrullajes y derribos inmediatamente notamos la baja de los movimientos de violencia en el sector”. El inmueble de Tío Rolo es el número 104 desde que Santa Fe adhirió, hace dos años, a la ley que transfiere a la jurisdicción provincial la investigación de la venta de drogas en pequeña escala.

Vieja historia de drogas

La zona de Vicente Medina entre el 6900 y 7100 apareció mencionada en distintos episodios violentos al menos desde 2018. El miércoles 26 de septiembre de ese año Pedro M., de 32 años, fue baleado alrededor de las 21.30 en la cuadra que ayer visitó la delegación provincial. Los atacantes aparecieron de golpe en una Suzuky 100 centímetros cúbicos, se detuvieron unos segundos y dispararon. La víctima recibió un tiro en el cráneo y otro en un brazo mientras sus amigos resultaron ilesos.

En octubre de 2019 otro hecho conmovió la cuadra de Medina al 6900. José María Ferreyra, de 55 años y profesión albañil, vivía allí en Tío Rolo. Lo mataron a tiros delante de uno de sus ocho hijos, sus vecinos denunciaron que una banda conocida como “Los Pogonza” amenazaba al barrio y usurpaba viviendas para vender drogas. Buscado y mencionado como uno de los involucrados en el crimen, Mauricio Pogonza se entregó tres meses más tarde y fue juzgado como partícipe primario del ataque.”Vienen a tu casa y te la quieren usurpar, te la quieren robar para quedarse a vivir ellos o para vender drogas”, dijeron los vecinos tras el crimen de Ferreyra.

Leer más. Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas

El 21 de abril de 2023 ocho personas fueron detenidas en Vicente Medina al 6800 por un conflicto que se dirimió a los tiros. En un allanamiento posterior en la zona y en el mismo búnker ahora derribado la policía secuestró un Peugeot 208, una Honda Wave, un revólver calibre 22, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, una pistola automática de fabricación casera y alrededor de 100 municiones. En la puerta del domicilio en cuestión se hallaron varias vainas servidas.

Cuatro sospechosos que estaban en la casa fueron aprehendidos, y los policías fueron a buscar a quienes habían realizado los disparos. Llegaron a una propiedad de Avenida del Rosario al 3600 y arrestaron a otras cuatro personas. En el procedimiento quedaron detenidos un adolescente de 17 años y cuatro adultos de 26 a 36 años, entre ellos dos mujeres, quienes quedaron quedaron a disposición del fiscal Rodrigo Urriticoechea.

Durante el año pasado se registraron distintos ataques sobre pasillos, viviendas al voleo y puntualmente sobre este búnker de Medina 6903, que figura en las crónicas policiales al menos desde el 2018.