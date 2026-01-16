La Capital | Zoom | Julio Iglesias

Julio Iglesias rompió el silencio tras ser denunciado por abuso sexual: "Nunca sentí tanta maldad"

El cantante español emitió un comunicado en su cuenta de Instagram y negó las acusaciones de dos exempleadas de su casa por agresiones sexuales

16 de enero 2026
Según relataron las víctimas

Según relataron las víctimas, se vivía un "clima de tensión, manipulación y aislamiento" en las mansiones de Iglesias

Julio Iglesias quedó en el ojo de la polémica luego de las denuncias presentadas el pasado 5 de enero por dos extrabajadoras de sus mansiones en República Dominica y Bahamas. Las mujeres acusaron haber sido víctimas de agresiones sexuales, abusos y humillaciones laborales sistemáticas por parte del cantante español.

Las acusaciones surgieron de una investigación periodística realizada por los medios "elDiario.es" y "Univisión Noticias", la cual recolectó fotografías, grabaciones, mensajes y documentos desde 2021. Además, se realizaron entrevistas a otras empleadas que trabajaron para el artista en sus diferentes residencias.

Una de las denunciantes, que decidió no revelar su verdadero nombre, contó que sufría penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales al final de cada jornada laboral. Mientras que la otra víctima, también con un nombre ficticio, reveló que padecía besos forzados y manoseos. Según relataron, se vivía una "clima de tensión, manipulación y aislamiento" en las mansiones.

El comunicado de Julio Iglesias

El artista se refirió por primera vez a las acusaciones en su contra: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer". Además, agregó: "Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

Por otro lado, expresó cómo atraviesa este delicado momento y se enfocó en demostrar su inocencia: "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave".

Concluyó su defensa pública agradeciendo el acompañamiento recibido en medio de la polémica: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación sobre el caso. Desde la organización internacional Women’s Link Worldwide, que nuclea a las abogadas de las víctimas, definen que las mujeres vivieron un "maltrato sistemático" que incluyó la colaboración de dos supervisoras de las fincas.

