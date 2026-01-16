Julio Iglesias rompió el silencio tras ser denunciado por abuso sexual: "Nunca sentí tanta maldad"

El cantante español emitió un comunicado en su cuenta de Instagram y negó las acusaciones de dos exempleadas de su casa por agresiones sexuales

Según relataron las víctimas, se vivía un "clima de tensión, manipulación y aislamiento" en las mansiones de Iglesias

Julio Iglesias quedó en el ojo de la polémica luego de las denuncias presentadas el pasado 5 de enero por dos extrabajadoras de sus mansiones en República Dominica y Bahamas. Las mujeres acusaron haber sido víctimas de agresiones sexuales, abusos y humillaciones laborales sistemáticas por parte del cantante español .

Las acusaciones surgieron de una investigación periodística realizada por los medios "elDiario.es" y "Univisión Noticias", la cual recolectó fotografías, grabaciones, mensajes y documentos desde 2021 . Además, se realizaron entrevistas a otras empleadas que trabajaron para el artista en sus diferentes residencias.

Una de las denunciantes, que decidió no revelar su verdadero nombre, contó que sufría penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales al final de cada jornada laboral. Mientras que la otra víctima, también con un nombre ficticio, reveló que padecía besos forzados y manoseos. Según relataron, se vivía una "clima de tensión, manipulación y aislamiento" en las mansiones.

El comunicado de Julio Iglesias

El artista se refirió por primera vez a las acusaciones en su contra: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer". Además, agregó: "Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

Por otro lado, expresó cómo atraviesa este delicado momento y se enfocó en demostrar su inocencia: "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave".

Concluyó su defensa pública agradeciendo el acompañamiento recibido en medio de la polémica: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación sobre el caso. Desde la organización internacional Women’s Link Worldwide, que nuclea a las abogadas de las víctimas, definen que las mujeres vivieron un "maltrato sistemático" que incluyó la colaboración de dos supervisoras de las fincas.