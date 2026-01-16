La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El pronóstico del Servicio Meterológico Nacional anticipa altas temperaturas para el inicio del fin de semana, pero también una probable inestabilidad

16 de enero 2026 · 21:25hs
El calor se hará presente de nuevo en Rosario

Virginia Benedetto / La Capital

El calor se hará presente de nuevo en Rosario, pero el tiempo puede cambiar sus condiciones hacia el final de la jornada de sábado.

El verano no da respiro en Rosario. Luego de las lluvias del jueves que podían suponer un alivio pasajero en el tiempo de la ciudad, los registros de temperaturas no se modificaron y el calor se hizo presente este viernes. Lo mismo ocurrirá durante el sábado, aunque un momento de inestabilidad durante la jornada puede cambiar el panorama.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un sábado caluroso. La temperatura mínima será de 20º y la máxima trepará hasta los 34º.

El cielo estará parcialmente nublado durante casi todo el día, aunque eso cambiará hacia la noche. El SMN prevé que, al caer el sol, habrá posibles tormentas aisladas.

Esta situación no modificará los registros térmicos pero sí traerá vientos de consideración hacia la madrugada del domingo.

Para ese momento, la previsión del organismo nacional indica que se desarrollarán tormentas, con vientos desde el norte con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Hacia el domingo a la mañana ya no se esperan lluvias ni tormentas pero sí que las ráfagas se sigan desarrollando con la misma intensidad, aunque provenientes desde el sudeste.

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

El proyecto recibió el aval de tres agrupaciones de taxistas, que estaban preocupados por la modalidad de contratación, pago de impuestos y que sea voluntario

Por Gonzalo Santamaría
