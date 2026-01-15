La Capital | Zoom | murió

Murió Rubén Patagonia, un folclorista que no esquivaba las luchas sociales

Tenía 69 años. Fue referente del sur argentino, de los pueblos originarios y del folclore en su acercamiento con el rock

15 de enero 2026 · 23:49hs
El músico, cantante y activista Rubén Patagonia, referente de los pueblos originarios y de la cultura del sur argentino, murió este jueves a los 69 años mientras estaba internado en un hospital de su Comodoro Rivadavia natal.

Patagonia atravesaba un cuadro de salud complicado que no pudo superar, pese a los esfuerzos de los médicos que lo atendieron.

Era descendiente de tehuelches y su obra siempre apuntó a sus raíces, con lo que su carrera musical siempre estuvo acompañada de su militancia cultural.

En 1979 editó su álbum debut, "Más acá del Colorado", y luego llegaron "Miremos al sur", "Ay, Patagonia" y otros trabajos que consolidaron un camino propio dentro del folclore patagónico y la música popular argentina.

También trabajó como actor de cine: en 1986 se puso a las órdenes de Carlos Sorín para "La película del Rey", junto a Ulises Dumont, Ana María Giunta y Julio Chávez, y también participó en "La eterna sonrisa", en "De los Apeninos a los Andes" y en "El navegante y los cóndores".

Sus caminos se cruzaron con el rock argentino, primero con la producción de Ricardo Iorio y más tarde con la colaboración de León Gieco. Compartió escenario y grabaciones con el propio Gieco, Divididos, Almafuerte, Lito Vitale y Bersuit Vergarabat, entre otros.

