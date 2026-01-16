La Capital | Ovación | Central

Alerta en Central: Tottenham estaría decidido a activar la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

"Podría pasar en cualquier momento", publicó uno de los mayores expertos globales en el mercado de pases del fútbol. El futbolista quiere quedarse hasta junio

16 de enero 2026 · 16:13hs
El Tottenham podría activar en cualquier momento el mecanismo para dejar sin efecto el préstamo de Veliz a Central. 

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Tottenham podría activar en cualquier momento el mecanismo para dejar sin efecto el préstamo de Veliz a Central. 

El mundo Central se vio sacudido esta semana por una noticia que llegó desde el exterior y que, en caso de confirmarse, puede alterar seriamente sus planes para hacer frente a un exigente calendario en 2026 en el que se destaca su participación en la Copa Libertadores.

La novedad llegó desde Londres, donde se supo que el Tottenham había aceptado una oferta del City Football Group por el Alejo Veliz. El pase del delantero pertenece al club inglés y los reportes indican que jugaría en el Esporte Clube Bahía, de Salvador de Bahía, Brasil.

La noticia sacudió al club de Arroyito porque Veliz es un futbolista fundamental para las aspiraciones y objetivos de este año. El delantero llegó a préstamo a mediados del año pasado y debería regresar al Tottenham a mitad de la presente temporada.

Las opciones del Tottenham

Si bien el club londinense ya no puede activar la repesca automática del jugador por la cantidad de partidos que jugó en el segundo semestre, hay otras opciones para que Veliz ya vaya ahora mismo de Central. Una de ellas es que el jugador elija hacerlo y la otra es que Tottenham indemnice al Canalla por llevárselo.

La novedad ahora es que al parecer el Tottenham está decidido a activar la rescisión del préstamo, la segunda de las opciones. "Esta podría pasar en cualquier momento", publicó este viernes en sus redes sociales Ekren Konur, uno de los mayores y más serios expertos globales en noticias sobre el mercado de pases del fútbol.

Konur es reconocido en el mundo de las noticias sobre transferencias porque rara vez publica algo que no esté debidamente chequeado con las fuentes involucradas.

La oferta del City Football Group

El ofrecimiento del City Football Group al Tottenham es de 10 millones de euros por el pase del delantero formado en Central. Sin embargo, también podría incluir un monto extra para que el club inglés pueda pagarle al Canalla la indemnización por llevárselo antes del final del préstamo.

La idea del City Football Group es colocar a Veliz en el Esporte Clube Bahía. El club brasileño ya quiso comprar el pase del jugador a fines de 2022, pero en ese momento Central no quiso negociar al delantero porque daba por hecho que no pasaría mucho tiempo hasta que llegara una oferta del fútbol de Europa.

El Tottenham podría activar la rescisión del préstamo de Veliz a Central de un momento a otro El Tottenham podría activar la rescisión del préstamo de Veliz a Central de un momento a otro

Veliz fue vendido por Central al Tottenham a mediados de 2023 por una cifra cercana a los 17 millones de euros. El delantero jugó poco allí y se lesionó, y cuando se recuperó fue cedido a préstamo al Sevilla. En la siguiente temporada tampoco jugó con los Spurs sino que lo hizo en el Espanyol. En ninguno de los dos casos logró imponer su mayor condición futbolística, que es hacer goles.

Veliz quiere quedarse hasta junio

Desde que volvió a Central, a mediados de 2025, el joven delantero jugó 19 partidos con la camiseta auriazul y marcó cinco goles. Para las aspiraciones del Canalla, se trata de un jugador fundamental.

De hecho, desde que se conoció el ofrecimiento al Tottenham para comprar su pase se supo también que la intención del futbolista es permanecer en Central hasta que termine el préstamo, lo que le permitiría jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores con el equipo.

En Salvador de Bahía, los diarios locales publicaron estos días que el director deportivo del Esporte Clube Bahía estuvo hace una semana en Rosario y habló tanto con los directivos de Central como con el jugador (o con su representante). Sin embargo, esos contactos no están confirmados.

