Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

La jugadora de la Federación Santafesina de Tenis (FST) es la única argentina en la definición del torneo que organiza la AAT

17 de enero 2026 · 06:10hs
Tenis. La tenista de Venado Tuerto dejó en el camino a Mell Reasco

Tenis. La tenista de Venado Tuerto dejó en el camino a Mell Reasco, hermana de Djorkaeff, el ex futbolista de Newell’s. 

Este viernes se completó una nueva jornada del W50 de Buenos Aires y del AAT Challenger Edición TCA, certámenes organizados por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que inauguran oficialmente la temporada 2026 en el país.

En el cuadro femenino, Victoria Bossio se ubicó entre las cuatro mejores del torneo que se desarrolla en las canchas del Tenis Club Argentino al vencer a la ecuatoriana Mell Elizabeth Reasco González (hermana de Djorkaeff, el ex futbolista de Newell’s Old Boys) 6/2, 4/6 y 6/3. Esta será la primera semifinal de un torneo W50 para la jugadora de la Federación Santafesina de Tenis (FST) de 31 años.

Victoria Bossio es la única Argentina en el torneo

Con esa victoria, Bossio será la única argentina en la definición del torneo ya que Maria Florencia Urrutia cayó por 6/3 y 6/4 ante la brasileña Carolina Alves y Justina María González Daniele por 7/6, 1/6 y 1/6 ante la búlgara Gergana Topalova en sendos partidos de cuartos de final.

La oriunda de Venado Tuerto se refirió a sus sensaciones, a la planificación de su temporada y a su meta para 2026. “Fue un partido muy duro. Reasco juega muy bien y eran puntos muy largos. Vino muy bien que hayan bajado un par de grados, porque el jueves hizo mucho, mucho calor. El objetivo que tengo es intentar llegar a las qualies de los Grand Slams, pero mientras tanto voy disfrutando el camino partido a partido”, sostuvo la actual sexta mejor raqueta del país y 362º del ranking en vivo.

Leer más: Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

Bossio enfrentará a Carolina Alves en semifinal

Este sábado, no antes de las 12.30 Bossio enfrentará en la semifinal a Carolina Alves, mientras que la otra semi la protagonizarán Topalova y la italiana Dalila Spiteri, quien venció en el restante partido de cuartos de final a la mexicana Victoria Rodríguez por 6/1 y 7/5.

En tanto, la final de dobles, que también se disputará este sábado desde las 11, enfrentará a la dupla integrada por la mexicana María Fernanda Navarro y la norteamericana Anna Rogers con la dupla formada por la ecuatoriana Camila Romero y la argentina Luciana Moyano.

Andrea Callorini llegó a la final

Por el lado masculino, en tanto, Andrea Collarini se metió en la final del AAT Challenger Edición TCA luego de vencer al peruano Juan Pablo Varillas por 1/6, 6/2 y 6/4 en la primera semifinal. Hace varios meses que Collarini decidió sumar a Carlos Berlocq a su equipo de trabajo como entrenador y es quien lo acompaña esta semana en el TCA. “Como venía viajando solo y me iba bien pensé en probar con entrenador a ver si puedo llegar más arriba”, explicó sobre la decisión, ya que en los últimos años viajaba sin equipo.

“Me está exigiendo un montón todos los puntos. A veces siento que estoy a mi límite y él me pide más para tirar para arriba el límite”, concluyó.

El norteamericano que compite para Argentina y que cerró la temporada 2025 como finalista en el Challenger de Florianópolis, alcanzó su séptimo triunfo en los últimos siete partidos disputados e irá por el octavo en la final ante el riocuartense que compite bajo bandera italiana Franco Agamenone. El cordobés de 32 años venció al boliviano Murkel Dellien por 6/4 y 7/5.

Argentinos en el Abierto de Australia

La suerte para los representantes argentinos en el Australian Open 2026, primer gran desafío de la temporada está definida.

Francisco Cerúndolo aspira a cambiar la imagen dada en Adelaida (derrota a manos de Jaume Munar) y enderezar el barco ante Zhinzhen Zhang (362º). Un antecedente positivo para el argentino que data de Eastbourne (césped) 2023, torneo que lo vio campeón ni más ni menos.

Sebastián Báez, en tanto, no fue tan favorecido. Enfrentará a Giovanni Mpetshi Perricard, el potente sacador francés que lleva números importantes justamente desde el servicio. El tenista de San Martín enfrentará hoy en la final del ATP de Auclkand al checo Jakub Meník.

Tomás Etcheverry enfrentará a Miomir Kecmanovic

Tomás Etcheverry hará lo propio con Miomir Kecmanovic. Duelo parejo si los hay con tres antecedentes y un 2-1 para el platense: Roland Garros 2022 para el serbio y Masters 1000 de Paris 2023 y Estocolmo 2025 para el argentino.

Además, Francisco Comesaña enfrentará a Patrick Kypson, Mariano Navone a Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo a Jordan Thompson, Thiago Tirante a Aleksandar Vukic y Camilo Ugo Carabelli a Marton Fucsovics.

Por el lado de las damas, Solana Sierra llevará al frente la bandera albiceleste cuando choque con la japonesa Moyuka Uchijima en su debut.

