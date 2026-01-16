Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

En la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor dijeron que los más afectados son los adultos mayores a quienes les vacían sus cuentas bancarias y billeteras virtuales

Como ejemplo de los casos que llegaron a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, se citaron los casos de estafas virtuales a través de una línea de Whatsapp de Rosario que ofrece falsos descuentos a jubilados y pensionados en nombre de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios advirtió sobre una modalidad de estafas virtuales que se viene repitiendo con mayor frecuencia en las modalidades de engaños informáticos . Los estafadores ofrecen descuentos en organismos del Estado, empresas de servicios y hasta entidades financieras con el fin de robar datos de las personas y vaciar sus cuentas bancarias. En lo que va de enero en este comienzo de año, más de 135 expedientes corresponde a estas artimañas y en su gran mayoría los afectados fueron los adultos mayores.

Uno de los métodos utilizados por los delincuentes es el uso engañoso de datos a través de promociones insólitas en el precio de medicamentos, ofertas increíbles en el combustible o descuentos inéditos en la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El consejo de los funcionarios resulta elocuente: cortar las llamadas cuando se solicitan datos personales y no ingresar a ningún link o vínculo para suministrar datos biométricos.

La maniobra se detectó en forma reiterada en las últimas semanas a través de las consultas que llegaron a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que depende del Concejo Municipal. Según advirtieron desde la dependencia, los estafadores utilizan perfiles falsos en redes sociales y mensajes de WhatsApp con la imagen institucional de entidades como EPE, Pami o YPF, ofreciendo supuestos descuentos del 50%, 70% o hasta 100%, por ejemplo en medicamentos. También prometen el acceso a computadoras o beneficios especiales para jubilados.

A partir de esos contactos, envían enlaces engañosos que redirigen a números de WhatsApp —generalmente con características de Córdoba o Buenos Aires— y luego establecen videollamadas en las que solicitan fotos del DNI (frente y dorso) y selfies con el documento. Con esa información, los estafadores abren billeteras digitales, solicitan préstamos online, realizan transferencias y vacían cuentas bancarias.

“Estamos viendo una modalidad muy clara y reiterada: se apela a la confianza, a la urgencia y a la promesa de beneficios. Ninguna empresa, banco u organismo oficial pide datos personales, bancarios o biométricos por WhatsApp ni realiza videollamadas para otorgar descuentos”, advirtió Nadia Amalevi, jefa de la Oficina Municipal.

>>Leer más: Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Alto porcentaje en los reclamos

La coordinadora del Área Financiera de la Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, Ariadna Ciamarello, remarcó que en la primera quincena del mes se registraron en los escritorios de la repartición un alto porcentaje de estafas informáticas dirigidas a adultos mayores. De los 300 reclamos asentados allí, más de 130 fueron por los perjuicios de estos ardides. Muchos, al haber entregado información personal sensible y crucial para su patrimonio terminan con las cuentas bancarias en cero, o con las billeteras virtuales arrasadas.

>>Leer más: Subsidios a la energía: la Oficina del Consumidor atiende unas 50 consultas por día

"Los delincuentes se les aparecen en el Whatsapp o en redes con una foto casi idéntica de la real y que representa a una entidad o organismo. Ofrecen los descuentos con un sistema de engaño telefónico muy rápido, apelando a la emocionalidad y con el apremio porque les advierten que el beneficio se termina a las pocas horas. Así, los van guiando a que hagan un clickeo a una página y luego ya el contacto es oral a través de videollamada para captarles los datos biométricos, foto del DNI y datos personales y bancarios", describió la funcionaria para resumir: "Lo único que necesita el estafador y por eso son tan entrenados en estas comunicaciones es que la víctima les entregue voluntariamente sus datos. Por eso es importante advertir que bajo ningún punto de vista se entregue esta información ni por Whatsapp ni por las redes sociales".

Como evitar caer en estafas virtuales

Justamente, y a través de un comunicado desde la Oficina del Consumidor, recomendaron no ingresar a enlaces recibidos por mensajes o correos, desconfiar de promociones demasiado atractivas y no compartir jamás claves, PIN, datos bancarios, números de tarjetas, códigos de seguridad ni CBU.

También alertaron que nunca debe realizarse una operación cuando alguien guía el paso a paso por teléfono o videollamada, y que ante ese tipo de llamados se debe cortar la comunicación de inmediato.

“Los fraudes digitales manipulan emociones como la confianza o el miedo a perder una oportunidad. Informarse y frenar a tiempo es la mejor herramienta de prevención”, insistió Amalevi.

Oficina Municipal de Defensa del Consumidor

La Oficina recordó además que, frente a cualquier duda, intento de estafa o cargos indebidos, los vecinos y vecinas pueden comunicarse para recibir asesoramiento y acompañamiento, y realizar las denuncias correspondientes. Las consultas y reclamos pueden realizarse a través de la línea gratuita 0800 666 8845 o personalmente en Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16.

"Por más que la promoción sea atractiva no deben hacer click en la foto, ni en ningún logo, tampoco seguir los pasos de un enlace que les ofrezcan. Ninguna repartición oficial las pide, por eso hay que cortar la llamada", subrayó Ciamarello. Desde la Oficina se aconseja primero hacer la denuncia penal en un Centro Territorial y el reclamos en los bancos y luego asentar el reclamo en esta repartición municipal. "Hay un oleaje que hemos detectado de este tipo de maniobra en forma reiterada", finalizó la empleada.