Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos La Policía de Buenos Aires protagonizó una persecución con patrulleros que quedó registrada en video mientras los ladrones intentaban escapar al galope 16 de enero 2026 · 10:44hs

Los sospechosos en Quilmes son menores de edad y el animal era robado

Un hecho delictivo pocas veces visto tuvo lugar en Quilmes: dos delincuentes fueron detenidos luego de ser acusados por un asaltos a caballo contra vecinos de Bernal. Tras varias denuncias, la policía hizo un operativo para perseguir con camionetas a los ladrones y lograron atraparlos.

Otro dato llamativo es que los sospechosos eran menores de edad y utilizaban un animal robado para delinquir. La Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil intervino en el caso para definir las medidas correspondientes.

Por otro lado, el caballo fue rescatado y trasladado a la organización Caballos de Quilmes, dedicada a la recuperación de víctimas de maltrato y abandono en el sur del Gran Buenos Aires.

El video de la detención de los ladrones a caballo La detención fue registrada con el celular de uno de los agentes que formaron parte de la persecución. En el video se puede ver cómo un policía sale desde la ventana del patrullero y sujeta del brazo al delincuente que estaba montado al caballo. Tras ello, logró reducirlo y arrojar al piso, mientras que el caballo también quedó tendido en el suelo. Robaban a caballo en Bernal