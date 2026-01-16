El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

En el Boletín Oficial con fecha del 16 de enero de 2026, el gobierno nacional indicó que "en el marco del reordenamiento del sistema de salud que viene impulsando desde el inicio de la gestión" la Superintendencia de Servicios de Salud continúa "con los procedimientos de rechazo de inscripción definitiva a Agentes del Seguro irregulares". A comienzos de esta semana fueron tres los agentes (prepagas) que no pasaron "el examen" y este viernes se publicaron 20 más. "A partir de las auditorías realizadas, la Superintendencia comprobó que se trataba de empresas que figuraban anotadas en el registro, pero que no tenían actividad", destaca la información oficial.