El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Son agentes que presentaban irregularidades y no pudieron inscribirse. Desde el inicio de la gestión de LLA ya son 135 los aplazos

16 de enero 2026 · 13:11hs
Las inscripciones pasan por la lupa de la Superintedencia de Salud nacional 

En el Boletín Oficial con fecha del 16 de enero de 2026, el gobierno nacional indicó que "en el marco del reordenamiento del sistema de salud que viene impulsando desde el inicio de la gestión" la Superintendencia de Servicios de Salud continúa "con los procedimientos de rechazo de inscripción definitiva a Agentes del Seguro irregulares". A comienzos de esta semana fueron tres los agentes (prepagas) que no pasaron "el examen" y este viernes se publicaron 20 más. "A partir de las auditorías realizadas, la Superintendencia comprobó que se trataba de empresas que figuraban anotadas en el registro, pero que no tenían actividad", destaca la información oficial.

Por eso, tal como indica la normativa, "y luego de comprobar que no presentaban documentación respaldatoria en el organismo, no tenían afiliados, ni brindaban servicio, se inició el procedimiento correspondiente". En lo que va de la gestión ya se dieron de baja 135 empresas de medicina prepaga irregulares.

El objetivo, señalan "es tener un mercado transparente donde únicamente figuran los Agentes que compiten libremente y ofrecen prestaciones de calidad a sus afiliados".

Desregulación. Las empresas de medicina podrán establecer tarifas diferenciales de acuerdo a la edad de afiliado.

Entidades que no podrán funcionar

  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería
  • Mutual Personal John Deere Argentina
  • Asistencia Mutual Aeronavegante
  • Instituto Médico Asistencial IMA
  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
  • Gran cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo
  • Asociación Mutual Buenos Aires Staff de Medicina y Servicios
  • Asociación Mutual Intercooperativa
  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada
  • Instituto Materno Infantil SA
  • Empy SRL
  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  • Austral Organización Médica Integral SA
  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado
  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda
  • IE Emergencias Médicas Bolivar
  • Cardio SA
