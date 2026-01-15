La Capital | Policiales | crimen

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: ya son cuatro los detenidos tras las últimas capturas

Con estas dos nuevas detenciones en Playa del Carmen, ya son cuatro los sospechosos arrestados por el asesinato de Jonatan Minucci, el joven santafesino baleado en un bar de Tulum en un ataque vinculado a una disputa entre grupos criminales.

15 de enero 2026 · 17:51hs
Jonatan Minucci tenía 37 años y fue asesinado en Tulum el viernes pasado.

Dos sospechosos fueron detenidos este jueves en Playa del Carmen por el asesinato del peluquero oriundo de Fray Luis Beltrán, Jonatan Minucci. De esta manera, ya son cuatro los arrestados por el crimen cometido el viernes pasado en Tulum.

Hay que recordar que el lunes 13 de enero las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo anunciaron la detención de Fernando Jonathan N. y Adán Osvaldo N., ambos sospechosos del asesinato del santafesino.

Este jueves, detuvieron a Hugo Daniel N., alias “El Maniaco”, y Cristian Eduardo N., quienes estarían involucrados en el homicidio calificado de Minucci y otra víctima en el municipio de Tulum.

Según la información difundida, los detenidos fueron localizados en Playa del Carmen por elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Policía Municipal.

Según la principal hipótesis del fiscal Raciel López Salazar, el peluquero, que había viajado a trabajar a México, fue baleado en el marco de una pelea territorial de grupos delictivos de esa región de Quintana Roo.

A pesar de que las autoridades estatales no compartieron el nombre de la agrupación criminal, a finales de 2025 se detuvo a un presunto cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cómo fue el crimen de Minucci

El ataque ocurrió cerca de las 14 del viernes dentro del local Vesica Canote Club de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. Medios locales expresaron que un sospechoso ingresó y comenzó a disparar.

Jonatan Minucci recibió disparos en el cuello, la cara, el brazo y el pecho. Fue trasladado de urgencia al hospital donde finalmente murió.

El ataque se suma a otros dos que se produjeron en menos de 48 horas en la zona de Tulum. Apenas horas antes, otro evento había terminado con un muerto y escenas de pánico entre los asistentes. Después del asesinato del santafesino, alrededor de las 22, se produjo otra balacera en la colonia Arrecifes.

La balacera

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes pasado en el Cenote Vésica, ubicado sobre la carretera federal en dirección a Felipe Carrillo Puerto. Según los reportes de testigos, el pánico se apoderó de bañistas y empleados cuando se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego calibre 9 milímetros en el interior de un bar.

Jonatan Minucci recibió múltiples impactos en el rostro, cuello, tórax y brazos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen. El santafesino permaneció internado en estado crítico hasta que este sábado, cerca de las 17.30, se confirmó su fallecimiento.

Además de la víctima fatal, otras dos personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego: Deyran de Jesús “N”, de 29 años, y Saúl “N”, de 28 años.

El viaje a México

A mediados del año pasado, por intermedio de una amiga, comenzó a tomar forma la idea de viajar a Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. Lo habló con su pareja, Lucina (32), y acordaron que él partiera a comienzos de noviembre.

Poco después llegó una noticia que transformó por completo los planes: Lucina estaba embarazada. “Jona”, como lo llamaban todos, se enteró en México de que iba a ser papá por primera vez.

Esa noticia lo impulsó a reorganizar su futuro. Empezó a buscar un nuevo local para abrir su peluquería en San Lorenzo y también a alquilar una casa más grande para la familia que estaba por agrandarse.

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

