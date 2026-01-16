La Capital | La Ciudad | rosarinos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

No sólo avanza en la ciudad un hospital para animales único en el país sino que siete de cada diez personas cuentan con su compañía en sus domicilios

16 de enero 2026 · 06:25hs
Especialistas indican que tener una mascota sirve para mejorar la salud física y mental

Especialistas indican que tener una mascota sirve para mejorar la salud física y mental, ya que reducen el estrés y la soledad, entre otras cuestiones.
Graciela y Micaela

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Graciela y Micaela, parte del equipo de más de diez personas que colabora y mantiene el refugio de mascotas "Amigos de los perritos de Graciela".

Rosario se perfila como uno de los territorios del país con más alta presencia de mascotas en viviendas particulares. Muestra de ello es que siete de cada diez rosarinos afirmaron tener al menos una mascota (perro o gato o ambas) en la última encuesta de hogares realizada en la ciudad. El dato destacado es la "sensibilidad notable" exhibida por quienes optan por una adopción responsable por encima de la compra de animales de raza y en virtud de políticas en salud animal que lleva adelante el municipio, que construye un novedodo Hospital Animal.

En efecto, el intendente Pablo Javkin dio detalles del avance de la obra, en el mismo predio donde funciona el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), en avenida Francia 1940.

Por otro lado, la ciudad es pionera en incorporar animales de compañía en los servicios de internación público y privado. Primero se sumó el Sanatorio de Niños y luego el Hospital Víctor J. Vilela.

Locos por las mascotas

Ya en 2021, una encuesta realizada por la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) reflejó la tendencia: siete de cada diez rosarinos tiene una mascota, ya sea un perro o un gato. Y eso es en base a varios factores: concientización en la población respecto a la adopción responsable y un trabajo del municipio para visibilizar la actividad que se realiza en la dirección de Salud Animal.

camila incendio mascotas

"El número no ha cambiado demasiado en los últimos años, se mantiene entre 70 y 120 adopciones en total, pero se ve que hay un dato positivo: de los 115 animales que solíamos tener en el centro de adopción del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), ahora hay 88. Esto quiere decir que con el trabajo que realiza el adiestrador y la capacidad de respuesta que brindamos, no estamos colapsados como en otros momentos, cuando teníamos 150 animales", precisó en declaraciones a La Capital el coordinador de Políticas Transversales de la Dirección de Salud Animal del municipio, Max Levrand.

Sensibilidad notable

Explicó que esa tendencia radica en que hay mayor cantidad de adopciones responsables por parte de la población.

"Mejoramos la atención clínica para que cada animal pueda irse en tránsito o adopción, pero también hay una conciencia distinta de la población. Además, mejoramos los procesos de adopción y en eso somos muy cuidadosos, pero también notamos que la gente responde", valoró Levrand.

En ese marco, destacó: "La sensibilización de la gente es notable. Entre 2024 y 2025 se buscó que el rosarino se interiorice en la historia y el nombre que hay detrás de esa mascota que se encuentra en nuestro espacio y, además, incorporamos voluntariado de más de 30 personas".

Así las cosas, en marzo comenzarán los trabajos que corresponden al segundo tramo de la ampliación de la infraestructura destinada al Hospital Animal donde funciona el Imusa, con el objetivo brindar atención médica de alta calidad a los animales de compañía y contar con guardia las 24 horas.

Cómo funcionará el hospital animal

El Hospital Animal ofrecerá servicios de consulta espontánea de 7 a 22 (actualmente el horario es de 7 a 16) y de guardia activa los fines de semana y feriados de 8 a 20, además de guardias pasivas entre las 20 y las 8. Contará con un equipo de permanencia nocturna y atención telefónica (1 auxiliar + 1 operario).

Los animales ingresados son tratados en el hospital de la facultad.
Los animales ingresados son tratados en el hospital de la facultad.

Los animales ingresados son tratados en el hospital de la facultad.

También contará con área de Imágenes y servicio de laboratorio para evaluar en la urgencia las 24 horas. El servicio estará disponible para todas las rosarinas y rosarinos que requieran atender a sus animales de compañía.

>> Leer más: Salud animal: 2022 fue récord en esterilización de perros y gatos

A eso se suma la incorporación en hospitales pediátricos públicos y privados, que cuentan con animales de compañía para los niños y niñas que allí se encuentran internadas y necesitan del afecto de sus mascotas.

De esta manera, Rosario se perfila así como un territorio con alta presencia de animales domésticos en los hogares, una característica que la diferencia totalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) donde seis de cada 10 hogares declaran no tener perros ni gatos.

Noticias relacionadas
Rosario incorporó en los últimos dos años 207 colectivos cero kilómetro al sistema de transporte.

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Como ejemplo de los casos que llegaron a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, se citaron los casos de estafas virtuales a través de una línea de Whatsapp de Rosario que ofrece falsos descuentos a jubilados y pensionados en nombre de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

el tiempo en rosario: un viernes algo nuboso y con la maxima en 31º

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

La Terminal de Ómnibus Mariano Moreno empezó a recibir turistas el jueves 15 de enero de 2026 por el recambio de las vacaciones de verano.

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Lo último

José Previti: Es un año de transición, pero Argentino será competitivo y la idea es pelear arriba

José Previti: "Es un año de transición, pero Argentino será competitivo y la idea es pelear arriba"

Newells se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

En la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor dijeron que los más afectados son los adultos mayores a quienes les vacían sus cuentas bancarias y billeteras virtuales

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Por Lucas Ameriso

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Ovación
Newells se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Newells se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Dónde jugará Newells el amistoso del sábado contra Real Pilar FC

Dónde jugará Newell's el amistoso del sábado contra Real Pilar FC

Policiales
Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

La Ciudad
Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
Economía

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste
POLICIALES

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus: hay pasajes desde 38 mil pesos
La Ciudad

Recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus: hay pasajes desde 38 mil pesos

Incendio en zona sudoeste: pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa
La Ciudad

Incendio en zona sudoeste: pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más
Ovación

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más"

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento
Política

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno
Política

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Santa Fe tiene una ventaja competitiva
Economía

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino
Zoom

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico
La Ciudad

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante