Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

No sólo avanza en la ciudad un hospital para animales único en el país sino que siete de cada diez personas cuentan con su compañía en sus domicilios

Graciela y Micaela, parte del equipo de más de diez personas que colabora y mantiene el refugio de mascotas "Amigos de los perritos de Graciela".

Especialistas indican que tener una mascota sirve para mejorar la salud física y mental, ya que reducen el estrés y la soledad, entre otras cuestiones.

Rosario se perfila como uno de los territorios del país con más alta presencia de mascotas en viviendas particulares. Muestra de ello es que siete de cada diez rosarinos afirmaron tener al menos una mascota (perro o gato o ambas) en la última encuesta de hogares realizada en la ciudad. El dato destacado es la "sensibilidad notable" exhibida por quienes optan por una adopción responsable por encima de la compra de animales de raza y en virtud de políticas en salud animal que lleva adelante el municipio, que construye un novedodo Hospital Animal.

En efecto, el intendente Pablo Javkin dio detalles del avance de la obra, en el mismo predio donde funciona el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), en avenida Francia 1940.

Por otro lado, la ciudad es pionera en incorporar animales de compañía en los servicios de internación público y privado. Primero se sumó el Sanatorio de Niños y luego el Hospital Víctor J. Vilela.

Ya en 2021, una encuesta realizada por la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) reflejó la tendencia: siete de cada diez rosarinos tiene una mascota, ya sea un perro o un gato. Y eso es en base a varios factores: concientización en la población respecto a la adopción responsable y un trabajo del municipio para visibilizar la actividad que se realiza en la dirección de Salud Animal.

"El número no ha cambiado demasiado en los últimos años, se mantiene entre 70 y 120 adopciones en total, pero se ve que hay un dato positivo: de los 115 animales que solíamos tener en el centro de adopción del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), ahora hay 88. Esto quiere decir que con el trabajo que realiza el adiestrador y la capacidad de respuesta que brindamos, no estamos colapsados como en otros momentos, cuando teníamos 150 animales", precisó en declaraciones a La Capital el coordinador de Políticas Transversales de la Dirección de Salud Animal del municipio, Max Levrand.

Sensibilidad notable

Explicó que esa tendencia radica en que hay mayor cantidad de adopciones responsables por parte de la población.

"Mejoramos la atención clínica para que cada animal pueda irse en tránsito o adopción, pero también hay una conciencia distinta de la población. Además, mejoramos los procesos de adopción y en eso somos muy cuidadosos, pero también notamos que la gente responde", valoró Levrand.

En ese marco, destacó: "La sensibilización de la gente es notable. Entre 2024 y 2025 se buscó que el rosarino se interiorice en la historia y el nombre que hay detrás de esa mascota que se encuentra en nuestro espacio y, además, incorporamos voluntariado de más de 30 personas".

Así las cosas, en marzo comenzarán los trabajos que corresponden al segundo tramo de la ampliación de la infraestructura destinada al Hospital Animal donde funciona el Imusa, con el objetivo brindar atención médica de alta calidad a los animales de compañía y contar con guardia las 24 horas.

Cómo funcionará el hospital animal

El Hospital Animal ofrecerá servicios de consulta espontánea de 7 a 22 (actualmente el horario es de 7 a 16) y de guardia activa los fines de semana y feriados de 8 a 20, además de guardias pasivas entre las 20 y las 8. Contará con un equipo de permanencia nocturna y atención telefónica (1 auxiliar + 1 operario).

Los animales ingresados son tratados en el hospital de la facultad. Los animales ingresados son tratados en el hospital de la facultad.

También contará con área de Imágenes y servicio de laboratorio para evaluar en la urgencia las 24 horas. El servicio estará disponible para todas las rosarinas y rosarinos que requieran atender a sus animales de compañía.

A eso se suma la incorporación en hospitales pediátricos públicos y privados, que cuentan con animales de compañía para los niños y niñas que allí se encuentran internadas y necesitan del afecto de sus mascotas.

De esta manera, Rosario se perfila así como un territorio con alta presencia de animales domésticos en los hogares, una característica que la diferencia totalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) donde seis de cada 10 hogares declaran no tener perros ni gatos.