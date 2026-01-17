El argentino Luciano Benavides aprovechó un error clave y ganó el Dakar 2026 en motos

El piloto argentino superó al estadounidense Ricky Brabec en la última etapa disputada en Arabia Saudita y logró su primer triunfo en el Dakar

El argentino Luciano Benavides ganó este sábado el Rally Dakar 2026 en la categoría motos tras imponerse en la clasificación general por apenas dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec . La diferencia es la más baja registrada desde la creación de la competencia.

La definición se produjo en la última etapa disputada en Arabia Saudita. Brabec había largado la jornada final con una ventaja de 3 minutos y 20 segundos, pero un error de navegación a pocos kilómetros de la meta le permitió a Benavides descontar la diferencia necesaria para quedarse con el primer puesto.

A los 30 años, Benavides logró su primer triunfo en el Rally Dakar en su novena participación, a bordo de una moto KTM del equipo oficial . Con esta consagración, se convirtió, junto con su hermano Kevin, en uno de los dos únicos sudamericanos que ganaron la categoría reina de motos en la historia de la competencia.

El resultado final quedó marcado por la paridad extrema entre ambos pilotos, que protagonizaron una definición mano a mano hasta los últimos kilómetros del recorrido.

#Dakar2026 | ¡LOS HERMANOS BENAVIDES SON CAMPEONES DEL DAKAR! Al igual que los hermanos Patronelli en los Quads, Kevin y Luciano Benavides son los primeros hermanos en obtener el título en las Motos. El abrazo emocionante tras el arribo del piloto de KTM al cierre. pic.twitter.com/7wqDTZ3AAI

Una carrera atravesada por lesiones

El triunfo se produjo en un contexto físico adverso para el piloto argentino. En octubre de 2025, Benavides sufrió una caída en el Rally de Marruecos que le provocó lesiones en la rodilla y la clavícula izquierda. Pese a las recomendaciones médicas de someterse a una cirugía, lo que lo habría dejado fuera del Dakar, decidió competir y llegó a la carrera con lo justo desde el punto de vista físico.

Durante la competencia volvió a sufrir caídas y molestias en la rodilla, pero logró completar todas las etapas y sumar tres victorias parciales que resultaron determinantes para el desenlace final.

Desarrollo de la competencia

Benavides fue construyendo su posición a lo largo de la carrera con actuaciones regulares en las primeras etapas y un mejor rendimiento en la segunda mitad del Dakar. Ganó la quinta, séptima y octava etapas, y se mantuvo siempre dentro del grupo de punta.

En la penúltima jornada, Brabec había pasado al frente de la general tras ganar la etapa 11, lo que parecía encaminar la definición a su favor. Sin embargo, el error del piloto estadounidense en la etapa final revirtió el resultado.

Impacto para el deporte argentino

La victoria de Benavides representa el título número 12 para la Argentina en el Rally Dakar desde 2010, sumando todas las categorías. En motos, se trata del tercer triunfo argentino, luego de las consagraciones de Kevin Benavides en 2021 y 2022.

Aunque el piloto es oriundo de Salta, el resultado tuvo repercusión nacional y volvió a posicionar al país entre los protagonistas del rally raid internacional, una disciplina con fuerte seguimiento en el sur de Santa Fe y en Rosario, donde la competencia suele tener cobertura sostenida por su tradición fierrera y de deportes extremos.

Tras la competencia, Benavides regresará a la Argentina para someterse a una cirugía en la rodilla izquierda. Está previsto que se pierda la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, en Portugal, pero volvería a competir en mayo en el Desafío Ruta 40, que se disputará en el país.