Violencia infantil: cayó un hombre por golpear y quemar a sus hijastros en Las Flores

La PDI lo arrestó en la zona de El Mangrullo. La madre de los niños ya había sido imputada por agresiones frecuentes en la casa que compartía con su pareja

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre que tenía pedido de captura por su presunta participación, junto a su pareja, en un caso de violencia infantil . El episodio que conmocionó al barrio Las Flores se registró en octubre y tuvo como víctimas a tres hermanos de entre 2 y 9 años que fueron hospitalizados por golpes y quemaduras .

El sospechoso identificado como Ricardo S. (30) fue aprehendido en la zona conocida como El Mangrullo , luego de permanecer prófugo desde que se inició la investigación judicial. Está acusado de haber participado en las agresiones junto a Verónica A., madre de los niños, que ya se encontraba detenida desde el momento en que se conocieron los hechos.

El caso salió a la luz el 21 de octubre de 2025 , cuando personal policial fue comisionado por la Central de Emergencias 911 a una vivienda ubicada en Petunia al 1900 , tras un aviso por disturbios. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un grupo de personas que huyó, aunque lograron identificar a la mujer con su hija de 2 años , que presentaba lesiones visibles.

Horas más tarde, el padre de los niños, expareja de Verónica A., denunció que ella y su actual marido habían maltratado de manera reiterada a sus tres hijos. La investigación determinó que la niña menor había sufrido quemaduras de cigarrillo en el rostro, mientras que sus hermanos, de 7 y 9 años, presentaban golpes y traumatismos.

Las lesiones fueron constatadas por personal del SIES, que dispuso el traslado inmediato de los niños al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde quedaron internados y bajo evaluación médica.

Una causa que expuso maltratos reiterados

La investigación judicial quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, a través del Área de Violencia de Género. En la etapa inicial, la fiscal María Manuela Dalcol imputó a la madre como autora de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo, al sostener que el maltrato físico era una práctica habitual dentro del hogar.

Durante las audiencias realizadas en el Centro de Justicia Penal, se expuso que los niños presentaban indicios de agresiones previas y recurrentes, detectadas por el equipo médico del Hospital Vilela. Según la acusación, la mujer utilizaba distintos métodos para castigarlas, desde golpes con la mano hasta el uso de un cinto o una vara.

Uno de los hechos más graves relatados fue la quemadura con un cigarrillo en la frente de la hija menor, episodio que terminó de consolidar la hipótesis de un contexto sostenido de violencia familiar. La jueza Luciana Prunotto dispuso entonces la prisión preventiva de la imputada por 90 días.

Violencia infantil: la detención del segundo acusado

En paralelo, la Fiscalía ordenó la búsqueda y captura de Ricardo S., señalado por el padre de los niños como partícipe de las agresiones. Tras varias tareas investigativas, la PDI logró localizarlo y detenerlo, quedando ahora a disposición de la fiscal Antonela Valente, quien continúa con la instrucción de la causa.

Con la aprehensión del segundo sospechoso, la investigación avanza ahora sobre el grado de responsabilidad penal de ambos adultos.