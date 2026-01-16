Bruno Arias celebra junto a invitados su Gran Peña rumbo a Cosquín

El cantante folclórico se presenta este sábado en Central Córdoba, acompañado por Pacha Kuyuy, Javi Chocobar, Bruno Resino Trío y Clara Bertolini

Bruno Arias encabeza una Gran Peña rumbo a Cosquín, que tendrá lugar este sábado 17 en el Club Central Córdoba

Se viene el Festival de Cosquín y Rosario lo sabe. Por eso, Bruno Arias encabeza su Gran Peña rumbo a Cosquín , en una fecha en la que estará acompañado por artistas como Pacha Kuyuy, Javi Chocobar, Bruno Resino Trío y Clara Bertolini. El show es este sábado 17 de enero, a las 21, en el Club Central Córdoba (San Martín 3250).

Como es infaltable en toda peña, habrá una amplia pista de baile, servicio de cantina y patio cervecero . Además, habrá mesas y sillas para quienes quieran disfrutar del espectáculo con comodidad.

Bruno Arias tiene una fuerte historia personal con el Festival de Cosquín: fue artista consagración en la edición 2013.

Sobre Bruno Arias

El músico, oriundo de la localidad jujeña de El Carmen, comenzó su carrera acompañando en sus presentaciones a Jaime Torres y Tomás Lipán. En 2002 se trasladó a Buenos Aires, donde recorrió peñas y festivales. En 2004, fue invitado por primera vez al Festival Folclórico de Cosquín de la mano de Ángela Irene.

En 2005 publicó su primer álbum, titulado “Changuito volador”, en el que se enfocó en los ritmos de Jujuy como el huayno, la saya, el carnavalito y el bailecito. En 2007, grabó su segundo disco, "Atierrizaje", el cual incluyó canciones como la chacarera "Changuito voz de Urpila" (con Peteco Carabajal), "Digo la Telesita", "Zamba de los Mineros" y "Guanuqueando".

Arias impulsó el proyecto colectivo El Bondi Cultural donde participan Hernán Bolletta (Miramar), Javier Caminos (Berisso), Luciano Cañete (Lincoln), Che Joven (Mar del Plata), Federico Pecchia (Escobar), Pucho Ruiz (Santiago) y Juan Pablo Ance (Tucumán).

En 2013, Bruno participó nuevamente del Festival Folclórico de Cosquín, y esta vez fue galardonado con el premio Consagración. En 2015 la Fundación Konex lo premió con un Diploma al Mérito como uno de los 5 mejores cantantes de folklore de la década en Argentina, uno de los premios más prestigiosos del país. En 2016, resultó ganador del premio Gardel 2016 en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folklore por el disco “Madre Tierra” que realizó con la Bruja Salguero.

