Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

El presidente participó del Festival Nacional de Doma y Folklore, donde subió al escenario. Guiños al electorado cordobés

El presidente Javier Milei participó en la madrugada del sábado de la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María , donde fue recibido con una ovación del público y protagonizó una escena poco habitual para un jefe de Estado: subió al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino y agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”.

La presencia presidencial en el tradicional evento folclórico cordobés se concretó durante la noche del viernes 16 de enero. Milei llegó al predio mientras Palavecino se encontraba sobre el escenario y fue saludado con aplausos sostenidos por los asistentes.

“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó el cantor salteño al notar la presencia del mandatario. A su lado se encontraba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , también mencionado desde el escenario.

Antes de subir, Milei tomó el micrófono y agradeció a los organizadores del festival, al que definió como un evento que “hace quedar bien a la Argentina en todo el mundo por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”. Luego, dedicó un mensaje directo al electorado cordobés: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente. Por sobre todas las cosas, quería venir a agradecerles”.

El pedido al Chaqueño Palavecino

El momento más celebrado de la noche llegó cuando Milei le hizo un pedido especial a Palavecino desde el público: “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje”. El gesto fue recibido con entusiasmo por los presentes.

El cantor respondió invitándolo a subir al escenario. En un primer momento, el presidente intentó rechazar la propuesta con humor, al señalar que no tenía “el piné” necesario y definirse como un “amateur”. Sin embargo, Palavecino insistió: “Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2012380677782569095&partner=&hide_thread=false El Presidente @JMilei cantó en vivo en Jesús María! pic.twitter.com/WNwCrYM3rr — Lilia Lemoine (@lilialemoine) January 17, 2026

Finalmente, Milei accedió y entonó parte de “Amor salvaje”, incluso el puente de la canción, ante un público que acompañó con aplausos. “¡Aprobado!”, bromeó Palavecino al final de la interpretación, mientras el presidente agradecía entre risas “por permitirle arruinar el tema”.

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente argentino en asistir al festival de Jesús María, después de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en la edición de 2017.

Una agenda política intensa

La estadía presidencial en Córdoba fue breve. Milei arribó a la provincia pasada la medianoche y se trasladó al predio en helicóptero, acompañado por una reducida comitiva que incluyó al asesor Eduardo Menem, al jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados Gabriel Bornoroni y al legislador Gonzalo Roca.

Desde el entorno presidencial remarcaron que Milei “no le escapa a la gente” y suele moverse entre el público en actos y actividades partidarias.

El viaje a Jesús María se dio en la antesala de una agenda internacional cargada. El mandatario confirmó su participación en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista en Asunción, Paraguay, y luego viajará a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero.