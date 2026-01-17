La Capital | Política | Milei

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

El presidente participó del Festival Nacional de Doma y Folklore, donde subió al escenario. Guiños al electorado cordobés

17 de enero 2026 · 08:19hs
Milei y el Chaqueño Palavecino en Jesús María

Milei y el Chaqueño Palavecino en Jesús María

El presidente Javier Milei participó en la madrugada del sábado de la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde fue recibido con una ovación del público y protagonizó una escena poco habitual para un jefe de Estado: subió al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino y agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”.

La presencia presidencial en el tradicional evento folclórico cordobés se concretó durante la noche del viernes 16 de enero. Milei llegó al predio mientras Palavecino se encontraba sobre el escenario y fue saludado con aplausos sostenidos por los asistentes.

“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó el cantor salteño al notar la presencia del mandatario. A su lado se encontraba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también mencionado desde el escenario.

Antes de subir, Milei tomó el micrófono y agradeció a los organizadores del festival, al que definió como un evento que “hace quedar bien a la Argentina en todo el mundo por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”. Luego, dedicó un mensaje directo al electorado cordobés: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente. Por sobre todas las cosas, quería venir a agradecerles”.

>> Leer más: La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

El pedido al Chaqueño Palavecino

El momento más celebrado de la noche llegó cuando Milei le hizo un pedido especial a Palavecino desde el público: “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje”. El gesto fue recibido con entusiasmo por los presentes.

El cantor respondió invitándolo a subir al escenario. En un primer momento, el presidente intentó rechazar la propuesta con humor, al señalar que no tenía “el piné” necesario y definirse como un “amateur”. Sin embargo, Palavecino insistió: “Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2012380677782569095&partner=&hide_thread=false

Finalmente, Milei accedió y entonó parte de “Amor salvaje”, incluso el puente de la canción, ante un público que acompañó con aplausos. “¡Aprobado!”, bromeó Palavecino al final de la interpretación, mientras el presidente agradecía entre risas “por permitirle arruinar el tema”.

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente argentino en asistir al festival de Jesús María, después de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en la edición de 2017.

Una agenda política intensa

La estadía presidencial en Córdoba fue breve. Milei arribó a la provincia pasada la medianoche y se trasladó al predio en helicóptero, acompañado por una reducida comitiva que incluyó al asesor Eduardo Menem, al jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados Gabriel Bornoroni y al legislador Gonzalo Roca.

Desde el entorno presidencial remarcaron que Milei “no le escapa a la gente” y suele moverse entre el público en actos y actividades partidarias.

El viaje a Jesús María se dio en la antesala de una agenda internacional cargada. El mandatario confirmó su participación en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista en Asunción, Paraguay, y luego viajará a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero.

Noticias relacionadas
Las inscripciones pasan por la lupa de la Superintedencia de Salud nacional 

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Trenes Argentinos Cargas será privatizado en breve por el gobierno nacional.

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Lule Menem integran la mesa encargada de la estrategia parlamentaria, con la reforma laboral al tope de las prioridades

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

El evento encabezado por Milei reunirá a militantes, influencers y exponentes del liberalismo.

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

Ver comentarios

Las más leídas

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Lo último

El argentino Luciano Benavides aprovechó un error clave y ganó el Dakar 2026 en motos

El argentino Luciano Benavides aprovechó un error clave y ganó el Dakar 2026 en motos

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

El picante comentario de Lali Espósito sobre la participación de Milei en Jesús María

El picante comentario de Lali Espósito sobre la participación de Milei en Jesús María

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

El nuevo concesionario realiza tareas sobre el asfalto entre los kilómetros 20 y 22. También se comenzó a demoler la rotonda de ingreso a la ciudad entrerriana
Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Ovación
Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Policiales
Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

La Ciudad
Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Información general

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
POLICIALES

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores
Policiales

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia