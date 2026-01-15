La Capital | La Ciudad | Rosedal

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

La provincia abrió las inscripciones para enlaces civiles en el Día de los Enamorados. Las ceremonias tendrán el mismo costo que en el Registro Civil

15 de enero 2026 · 16:17hs
El Rosedal del parque Independencia será uno de los espacios habilitados para casamientos en espacios públicos.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El Rosedal del parque Independencia será uno de los espacios habilitados para casamientos en espacios públicos.

El próximo sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, Rosario será una de las ciudades donde el gobierno de Santa Fe volverá a celebrar casamientos civiles en espacios públicos, en el marco del programa Casate con tu Ciudad como Testigo. En la ciudad, las ceremonias se realizarán en el Rosedal del Parque Independencia, uno de los puntos más emblemáticos del espacio público rosarino.

La iniciativa, impulsada por el gobierno provincial, habilitó esta semana las inscripciones para parejas que deseen contraer matrimonio civil en una fecha de fuerte carga simbólica. Además de Rosario, la propuesta estará disponible el mismo día en Santa Fe, San Lorenzo y Roldán.

Casarse en espacios públicos

El programa busca descentralizar y humanizar el trámite del matrimonio civil, trasladando las ceremonias a lugares patrimoniales y abiertos a la comunidad, sin modificar costos ni condiciones legales. Las parejas que se inscriban pagarán el mismo arancel que en una oficina del Registro Civil, garantizando igualdad de acceso independientemente del lugar elegido.

En Rosario, el Rosedal fue seleccionado por su valor simbólico, su accesibilidad y su vínculo histórico con celebraciones y encuentros sociales. La propuesta apunta a reforzar la idea de la ciudad como testigo del acto civil, integrando el espacio público a un momento clave en la vida de las familias.

>> Leer más: Día de los Enamorados: 24 parejas celebraron su casamiento en el Rosedal

Cómo inscribirse

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online. “Las parejas pueden ingresar a www.santafe.gob.ar/formularios y seleccionar la localidad donde desean casarse”, indicó.

El funcionario remarcó que la continuidad y expansión del programa responde a una decisión política de la gestión provincial. “Algo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro desde el primer día fue generar igualdad para toda la ciudadanía. Por eso, estos casamientos se celebran en lugares muy lindos, con el mismo costo que hacerlo en una oficina del Registro Civil”, sostuvo.

Noticias relacionadas
La Anmat detectó fallas en cuatro laboratorios del país, entre ellos uno de Rosario, que no tenían director técnico a cargo.

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Los falsos descuentos, la nueva modalidad de la estafa virtual.

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

El incendio se registró este jueves en Santa María al 3600.

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Este jueves llegó la lluvia y el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo para la región sur de Santa Fe 

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Lo último

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Asado 82% más caro: así se encareció la mesa de los santafesinos en el último año

La comparación de precios del Ipec entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 muestra subas generalizadas en alimentos. La carne vacuna lideró las remarcaciones, seguida por lácteos, productos de almacén y frutas.

Asado 82% más caro: así se encareció la mesa de los santafesinos en el último año
Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
POLICIALES

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Newells cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Ovación
El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso
OVACIÓN

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

Mientras todos dicen que viene a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Mientras todos dicen que viene a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Policiales
Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

La Ciudad
Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país
Economía

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial
Economía

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre