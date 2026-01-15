Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

La provincia abrió las inscripciones para enlaces civiles en el Día de los Enamorados. Las ceremonias tendrán el mismo costo que en el Registro Civil

El Rosedal del parque Independencia será uno de los espacios habilitados para casamientos en espacios públicos.

El próximo sábado 14 de febrero , Día de los Enamorados, Rosario será una de las ciudades donde el gobierno de Santa Fe volverá a celebrar casamientos civiles en espacios públicos , en el marco del programa Casate con tu Ciudad como Testigo . En la ciudad, las ceremonias se realizarán en el Rosedal del Parque Independencia , uno de los puntos más emblemáticos del espacio público rosarino.

La iniciativa, impulsada por el gobierno provincial, habilitó esta semana las inscripciones para parejas que deseen contraer matrimonio civil en una fecha de fuerte carga simbólica. Además de Rosario, la propuesta estará disponible el mismo día en Santa Fe, San Lorenzo y Roldán.

El programa busca descentralizar y humanizar el trámite del matrimonio civil, trasladando las ceremonias a lugares patrimoniales y abiertos a la comunidad, sin modificar costos ni condiciones legales. Las parejas que se inscriban pagarán el mismo arancel que en una oficina del Registro Civil , garantizando igualdad de acceso independientemente del lugar elegido.

En Rosario, el Rosedal fue seleccionado por su valor simbólico, su accesibilidad y su vínculo histórico con celebraciones y encuentros sociales. La propuesta apunta a reforzar la idea de la ciudad como testigo del acto civil, integrando el espacio público a un momento clave en la vida de las familias.

Cómo inscribirse

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online. “Las parejas pueden ingresar a www.santafe.gob.ar/formularios y seleccionar la localidad donde desean casarse”, indicó.

El funcionario remarcó que la continuidad y expansión del programa responde a una decisión política de la gestión provincial. “Algo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro desde el primer día fue generar igualdad para toda la ciudadanía. Por eso, estos casamientos se celebran en lugares muy lindos, con el mismo costo que hacerlo en una oficina del Registro Civil”, sostuvo.