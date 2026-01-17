La Capital | La Ciudad | Puente Rosario - Victoria

Se iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

El nuevo concesionario realiza tareas sobre el asfalto entre los kilómetros 20 y 22. También se comenzó a demoler la rotonda de ingreso a la ciudad entrerriana

Matías Petisce

Matías Petisce

17 de enero 2026 · 06:30hs
Trabajos en el pavimento muy cerca del área donde fueron retiradas las cabinas de peaje.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Trabajos en el pavimento muy cerca del área donde fueron retiradas las cabinas de peaje.

Conexión Alto Delta, la nueva concesionaria del Puente Rosario - Victoria, comenzó con las tareas impostergables de bacheo de la calzada sobre el tramo cercano a Rosario, que se encontraba en notable deterioro. En ese marco, también se instalaron las antenas del nuevo sistema de peaje, que marcará tendencia en rutas nacionales bajo el sistema "free flow", presente en algunas autopistas de Capital Federal.

Las cuadrillas de operarios pertenecientes a las empresas viales rosarinas Obring SA, Rovial SA, Edeca SA, y las victorienses Pitón SA y Pietroboni SA, que forman la nueva concesionaria, pusieron manos a la obra para dejar en óptimas condiciones la calzada de la ruta nacional 174, que conecta ambas ciudades junto al puente.

Puente Rosario - Victoria: dónde se realizaron los trabajos

Tal como estaba previsto, los trabajos de bacheo en la calzada se realizaron de forma ascendente en los kilómetros 20, 21 y 22 y así se continuará hasta llegar a Victoria y sobre ambas manos. "La calzada estaba muy deteriorada", aseguraron desde la nueva concesionaria.

>> Leer más: Puente Rosario-Victoria: desde este martes hay nuevo concesionario y en los próximos días vuelve el peaje

Desde las primeras horas de este viernes y durante el correr de la tarde, las patrullas de la nueva concesionaria asistieron el tránsito vehicular mientras se tapaban grietas y asfalto deteriorado. La novedad es que el nuevo pavimento será de hormigón en lugar de asfalto, según adelantaron a La Capital desde la firma concesionaria.

peaje2
El peaje sobre el puente Rosario - Victoria tendrá un nuevo sistema de pago.

El peaje sobre el puente Rosario - Victoria tendrá un nuevo sistema de pago.

Por otra parte, los trabajos también se focalizaron en la demolición de la rotonda de ingreso a Victoria a fin de refaccionarla por completo. Este tramo presentaba un notable deterioro y fue objeto de incesantes reclamos por parte de victorienses y otros usuarios.

Instalación de antenas para el nuevo sistema de peajes

El cronograma de trabajos continuó con la instalación de las antenas y el nuevo cableado para el nuevo sistema "free flow", en el que coexistirán sistemas de pago electrónico a través de los tótems. Podrá abonarse mediante tarjetas de crédito, débito o el código QR de billeteras virtuales en lugar de efectivo.

Es por eso que, en breve, en las oficinas linderas donde hasta entonces se encontraban las cabinas de peaje, los usuarios podrán tramitar la adhesión al Telepase, que en un futuro quedará vinculado al denominado "free flow", sistema que ya se encuentra vigente en las autopistas Illia, Dellepiane, 25 de Mayo y Paseo del Bajo, para citar por caso.

>> Leer más: Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

"Esta nueva concesionaria pondrá especial énfasis en la seguridad vial y la atención al usuario", remarcaron desde Conexión Alto Delta a la hora de asegurar que se sumarán 16 patrullas de supervisión por turnos a lo largo de la conexión vial Rosario-Victoria. Para tal fin, se incorporó al 95% del personal que trabajaba en distintas áreas en la antigua concesionaria, según señalaron.

Red Federal de Concesiones

La adjudicación efectiva de la conexión física entre ambas provincias a través del puente es parte de los dos primeros tramos de concesiones viales que puso en marcha el gobierno nacional a través de la Red Federal de Concesiones.

peaje4

La adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes en 700 kilómetros de extensión.

La UTE regional Conexión Alto Delta se encargará del puente Rosario–Victoria (ruta nacional 174) hasta su empalme con la ruta provincial 11 entrerriana a lo largo de 60 kilómetros.

