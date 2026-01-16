La Capital | Policiales | incendio

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

La policía detuvo a un hombre que vive en la calle a partir del análisis de los videos de las personas que prendieron fuego un baño químico

16 de enero 2026 · 09:58hs
Diego A. quedó bajo custodia policial por el incendio en la costanera.

Foto: Policía de Santa Fe.

Diego A. quedó bajo custodia policial por el incendio en la costanera.

La investigación sobre el incendio en un carrito de la zona norte rosarina derivó este jueves en la captura de un hombre de 44 años por el siniestro en la rambla Catalunya. De esta manera se descartó la hipótesis de un accidente e incluso hay otro sospechoso en la mira por el incidente.

La Policía de Santa Fe arrestó a Diego A. alrededor de las 14 mientras estaba en avenida Eudoro Carrasco al 1900, en inmediaciones de la bajada Puccio. Los encargados del operativo afirman que fue una de las personas que prendió fuego el baño químico del puesto callejero unas horas antes en otro sector de la costanera.

El incendio se registró al amanecer y los Bomberos Zapadores lograron controlarlo en cuestión de minutos. A partir de la denuncia, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron a un hombre que vive en la calle como uno de los dos responsables de los daños.

Un incendio intencional en el carrito Marta II

En el transcurso de la mañana, los investigadores recibieron un video del siniestro en el carrito Marta II y comprobaron que no se trataba de un accidente. En la grabación aparecían dos hombres y uno de ellos quedó bajo arresto en la comisaría 10ª a primera hora de la tarde.

Incendio carrito Carrasco Gallo

Los Bomberos Zapadores apagaron un incendio en el baño químico de un carrito de comidas el jueves 15 de enero de 2026 en avenida Eudoro Carrasco y Gallo.

En base al análisis de las imágenes, la policía organizó un patrullaje intensivo por la zona de la rambla Catalunya y demoró a Diego A. a pocas cuadras del puesto ubicado en Carrasco y Gallo. Los agentes decidieron demorarlo por sus características físicas y la vestimenta, ambas coincidentes con la evidencia visual.

>> Leer más: Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

En el video que recibieron las fuerzas de seguridad se pudo ver a dos personas que utilizaron un líquido inflamable para provocar el incendio en el carrito de la costanera. Uno de ellos tenía un gorro tipo piluso, una remera blanca y una bermuda azul. Estas últimas dos prendas coinciden con las del primer detenido cerca de la bajada Puccio.

Después del operativo en jurisdicción del destacamento 23°, el sospechoso quedó bajo custodia y a disposición de la Justicia provincial. De esta manera, sólo restaba identificar al segundo sujeto involucrado en el siniestro.

¿Cómo fue el incendio en la rambla Catalunya?

El operativo por el incendio se llevó a cabo poco antes de las 7.30 de la mañana de este jueves, cuando los bomberos fueron a una de las dársenas de estacionamiento de avenida Eudoro Carrasco al 1700. Las llamas destruyeron el baño químico y se propagaron entre los residuos que había en el lugar, mientras que el calor dañó la pintura del carrito.

La dotación consiguió sofocar el fuego rápidamente y verificó que no había daños más allá del sitio donde funciona el puesto de comidas. Después del procedimiento, la policía consiguió profundizar la investigación para establecer la probable causa del siniestro.

Noticias relacionadas
Dos dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores actuaron en barrio Nuevo Alberdi. No hubo heridos, pero sí daños totales

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Bomberos sofocando el primer incendio del domingo

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Bomberos Zapadores tuvieron que intervenir por el incendio de un auto en barrio Abasto

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Cayó por violencia infantil un hombre en El Mangrullo

Violencia infantil: cayó un hombre por golpear y quemar a sus hijastros en Las Flores

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Lo último

Violencia infantil: cayó un hombre por golpear y quemar a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por golpear y quemar a sus hijastros en Las Flores

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se están esclareciendo delitos graves

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se están esclareciendo delitos graves"

Vence la conciliación obligatoria de los controladores aéreos y crece la alerta por posible paro

Vence la conciliación obligatoria de los controladores aéreos y crece la alerta por posible paro

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se están esclareciendo delitos graves"

El intendente confió en que con la ayuda del sistema Lince sean identificadas personas que agredieron al personal de salud del Hospital Roque Sáenz Peña

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se están esclareciendo delitos graves
Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing
Ovación

Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
POLICIALES

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Ovación
El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

Por Luis Castro
Ovación

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

José Previti: Es un año de transición, pero Argentino será competitivo y la idea es pelear arriba

José Previti: "Es un año de transición, pero Argentino será competitivo y la idea es pelear arriba"

Newells se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Policiales
Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores
Policiales

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

La Ciudad
Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se están esclareciendo delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se están esclareciendo delitos graves"

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero
La Ciudad

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela
Información General

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada
Información General

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
Economía

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste
POLICIALES

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus: hay pasajes desde 38 mil pesos
La Ciudad

Recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus: hay pasajes desde 38 mil pesos

Incendio en zona sudoeste: pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa
La Ciudad

Incendio en zona sudoeste: pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más
Ovación

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más"

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento
Política

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno
Política

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Santa Fe tiene una ventaja competitiva
Economía

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino
Zoom

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino