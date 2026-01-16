Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

La policía detuvo a un hombre que vive en la calle a partir del análisis de los videos de las personas que prendieron fuego un baño químico

La investigación sobre el incendio en un carrito de la zona norte rosarina derivó este jueves en la captura de un hombre de 44 años por el siniestro en la rambla Catalunya . De esta manera se descartó la hipótesis de un accidente e incluso hay otro sospechoso en la mira por el incidente.

La Policía de Santa Fe arrestó a Diego A. alrededor de las 14 mientras estaba en avenida Eudoro Carrasco al 1900, en inmediaciones de la bajada Puccio. Los encargados del operativo afirman que fue una de las personas que prendió fuego el baño químico del puesto callejero unas horas antes en otro sector de la costanera.

El incendio se registró al amanecer y los Bomberos Zapadores lograron controlarlo en cuestión de minutos. A partir de la denuncia, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron a un hombre que vive en la calle como uno de los dos responsables de los daños.

En el transcurso de la mañana, los investigadores recibieron un video del siniestro en el carrito Marta II y comprobaron que no se trataba de un accidente. En la grabación aparecían dos hombres y uno de ellos quedó bajo arresto en la comisaría 10ª a primera hora de la tarde.

Incendio carrito Carrasco Gallo Los Bomberos Zapadores apagaron un incendio en el baño químico de un carrito de comidas el jueves 15 de enero de 2026 en avenida Eudoro Carrasco y Gallo. Video: Bomberos Zapadores.

En base al análisis de las imágenes, la policía organizó un patrullaje intensivo por la zona de la rambla Catalunya y demoró a Diego A. a pocas cuadras del puesto ubicado en Carrasco y Gallo. Los agentes decidieron demorarlo por sus características físicas y la vestimenta, ambas coincidentes con la evidencia visual.

En el video que recibieron las fuerzas de seguridad se pudo ver a dos personas que utilizaron un líquido inflamable para provocar el incendio en el carrito de la costanera. Uno de ellos tenía un gorro tipo piluso, una remera blanca y una bermuda azul. Estas últimas dos prendas coinciden con las del primer detenido cerca de la bajada Puccio.

Después del operativo en jurisdicción del destacamento 23°, el sospechoso quedó bajo custodia y a disposición de la Justicia provincial. De esta manera, sólo restaba identificar al segundo sujeto involucrado en el siniestro.

¿Cómo fue el incendio en la rambla Catalunya?

El operativo por el incendio se llevó a cabo poco antes de las 7.30 de la mañana de este jueves, cuando los bomberos fueron a una de las dársenas de estacionamiento de avenida Eudoro Carrasco al 1700. Las llamas destruyeron el baño químico y se propagaron entre los residuos que había en el lugar, mientras que el calor dañó la pintura del carrito.

La dotación consiguió sofocar el fuego rápidamente y verificó que no había daños más allá del sitio donde funciona el puesto de comidas. Después del procedimiento, la policía consiguió profundizar la investigación para establecer la probable causa del siniestro.