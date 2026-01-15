La Capital | Economía | bomba

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Tras las compras de más de u$s 500 millones del Banco Central en la primera semana del año, el analista financiero Salvador Di Stefano dio un consejo clave para los ahorristas.

15 de enero 2026 · 16:29hs
La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Con el inicio del año, el Banco Central (BCRA) activó de manera consistente el proceso de compra de dólares y ya suma más de u$s 500 millones en siete días.

Según el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el gurú rosarino del blue, a este ritmo podría comprar u$s 800 millones en enero y cerca de u$s 10.000 millones en el año, siempre que haya demanda de pesos en el mercado.

No vemos en el horizonte un escenario devaluatorio, y las expectativas de inflación están bajo control", aseguró Di Stefano en el último informe publicado en su sitio web.

El especialista hizo un resumen de las proyecciones para el primer trimestre de 2026 y remarcó que “la mayor parte de los pronósticos del mercado ven que se sigue la lógica de un gobierno que tendrá una tasa de interés positiva contra la inflación y una tasa de inflación que correrá a mayor ritmo que la tasa de devaluación”.

En este escenario favorable para los inversores, recomendó qué hacer con el cobro de los cupones de la deuda tras el pago del Tesoro el último viernes y, para los ahorristas, aseguró que "la inversión en pesos está en su mejor momento".

La nueva bomba del gurú: “Hay que comprar...”

Luego de que Argentina pagara los cupones de amortización y renta de la deuda soberana, el Gurú afirmó que la primera opción es “comprar más bonos”. Para ello recomendó diversificar con el AN29 tratando de buscar nuevos meses de pago de renta (mayo y noviembre).

Como segunda opción, mencionó comprar un bono en pesos a largo plazo, como el T15E7, que es un bono en pesos que vence el 15 de enero de 2027 y rinde una tasa efectiva del 33,0% anual. “Esto implicaría una tasa positiva contra la inflación (21,1% anual) y la tasa de devaluación (19,3% anual) proyectada por el REM”.

Y de tercera opción, sugirió comprar acciones energéticas, como YPF, y financieras, como Mercado Libre (MELI).

“Está en su mejor momento”: esta es la inversión que recomienda el Gurú

En el informe, el gurú asegura que “la inversión en pesos en su mejor momento”.

“Consideramos que, en el primer trimestre del año, el Banco Central va a seguir comprando dólares, y esto debería dar lugar a una baja del riesgo país. Consecuentemente con esto, las acciones deberían tener un recorrido alcista", aseguró el Gurú.

“No vemos una tasa de inflación creciendo, y menos aún un peso devaluado. Recomendamos letras y bonos en pesos a tasa fija, descartamos bonos que ajuste por inflación y los que ajustan por dólar linked", dijo.

Y concluyó sobre la actividad económica: "Está ligada a lo que suceda con el nivel salarial, que no logra despegarse de la evolución de la inflación corrida desde diciembre 2023 a la fecha".

Noticias relacionadas
El Banco Central realizó su mayor compra diaria de dólares en diez meses. Pero pagó u$s 100 millones de deuda.

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Se profundiza la crisis de Lácteos Verónica. Hay 700 trabajadores en vilo en las tres plantas de la firma.

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Inflación. El precio de la carne encabezó las subas de diciembre en la provincia de Santa Fe.

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Lo último

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Asado 82% más caro: así se encareció la mesa de los santafesinos en el último año

La comparación de precios del Ipec entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 muestra subas generalizadas en alimentos. La carne vacuna lideró las remarcaciones, seguida por lácteos, productos de almacén y frutas.

Asado 82% más caro: así se encareció la mesa de los santafesinos en el último año
Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
POLICIALES

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Newells cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Ovación
El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso
OVACIÓN

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

Mientras todos dicen que viene a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Mientras todos dicen que viene a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Policiales
Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

La Ciudad
Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país
Economía

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial
Economía

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre