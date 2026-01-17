La Capital | La Ciudad | lechuza

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Son aves nocturnas y silenciosas, que se adaptaron a vivir en la ciudad donde cumplen una función fundamental: controlar las poblaciones de roedores

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

17 de enero 2026 · 06:30hs
Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Su nombre científico es Tyto Alba, pero generalmente se las llama lechuza de campanario, lechuza campanaria o lechuza blanca. Y si bien son aves que habitan zonas rurales, lograron adaptarse a la vida urbana. En el centro de Rosario hay varias colonias de lechuzas que cumplen una función ecosistémica importante: controlar las poblaciones de roedores. Por eso, un proyecto impulsa la colocación de cajas nido que permitan su reproducción en las terrazas de los edificios de altura.

Las lechuzas de campanario son aves rapaces nativas presentes en toda la geografía argentina. No hay muchos estudios sobre cómo esta especie empezó a anidar en árboles y edificios en altura del centro de la ciudad. Pero su presencia empezó a hacerse visible durante la pandemia de coronavirus, cuando frente a la quietud humana, las especies silvestres cobraron protagonismo.

"El centro de Rosario tiene dos características que favorecen a esta especie: alimento disponible (ya que son aves cazadoras, principalmente de roedores) y edificios de altura, donde pueden anidar", explica Franco Peruggino, responsable de Mundo Aparte, un predio dedicado a la recuperación y rehabilitación de diferentes especies de flora y fauna en peligro que funciona desde 2001 en un ex terreno ferroviario en Sorrento y Circunvalación.

casanido1

En ese lugar, un oasis verde en medio de la ciudad, comenzó a gestarse un proyecto del que participaron instituciones que brindan capacitación laboral, ambientalistas y profesionales de la Universidad Nacional de Rosario: el diseño, la construcción y la colocación de "casas nido" para las lechuzas campanario.

>>Leer más: Aves rapaces en Rosario: por qué aparecen cada vez con más frecuencia en el centro de la ciudad

No son mascotas

Las lechuzas campanario habitan todo el mundo. La especie se hizo famosa a partir de la saga de Harry Potter, ya que en la ficción eran las encargadas de llevar noticias en el mundo de los magos. Son aves silvestres, de hábitos nocturnos y silenciosos, que como muchas otras especies rapaces no construyen sus nidos, sino que crían a sus pichones en huecos de árboles o en construcciones abandonadas.

"No son mascotas", remarca Peruggino, pero reconoce que se adaptan muy bien a las características que les brinda la ciudad donde encuentran un buen clima, refugio y alimento. Por eso, asegura, en las terrazas de los edificios, sobre los tanques de agua, se les puede ofrecer un lugar seguro para que estas aves aniden en el ambiente urbano. "Tenemos que aprender a convivir con esta especie que realiza un excelente control de vectores, biológico y natural", explica mientras despliega el instructivo para la ejecución e instalación de casas nido para lechuzas que desde esta semana está circulando en redes sociales.

Los primeros dos refugios construidos ya están instalados en el centro de recuperación y rehabilitación de animales silvestres, donde fueron adoptados por tres lechuzas que viven en el predio, a donde llegaron rescatadas de siniestros viales o del tráfico de fauna.

casanido3

Una idea con historia

Pero la idea llegó a Mundo Aparte mucho tiempo antes. En mayo pasado, miembros de la Asociación Mutual de Ayuda al Prójimo (Amap), una ONG que brinda talleres de capacitación laboral en barrios vulnerables, se acercaron a la entidad ambientalista para ofrecerle la posibilidad de trabajar en conjunto con sus alumnos de carpintería. "Nos preguntaron si necesitábamos algo construido en madera y nosotros les propusimos renovar los refugios de las lechuzas", recuerda.

A la iniciativa se sumó la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario que propuso a sus alumnos de arquitectura y de diseño formar equipos para diseñar prototipos de vivienda para esta especie. Y organizaron un ideatón que denominaron "craneada salvaje", donde se presentaron siete ideas basadas en el conocimiento de la especie y de su hábitat.

La tercera pata del proyecto fue la cooperativa 61 que recicla pallets de madera. A mediados de año, los estudiantes de la facultad entregaron los planos, maquetas y cálculos para la construcción de los refugios. En total, los diseños fueron siete, entre los cuales docentes de la facultad, voluntarios de Mundo Aparte e integrantes de la cooperativa eligieron el que consideraron más apropiados.

Los refugios son unas cajas de madera recuperada, que cuentan con un balcón para que las aves puedan ingresar y un espacio más cerrado y oscuro para anidar. Peruggino destaca que "es la primera vez que los estudiantes de arquitectura piensan construir algo para un otro de otra especie". Para diseñar los nidos, continúa, "tuvieron que ponerse en lugar de la lechuza. Preguntarse, por ejemplo, como entro a casa si vuelo o en qué lugar puedo cuidar a mis pichones".

El resultado ganador, destaca, optimizaba los materiales y brindaba un buen espacio amplio y oscuro para anidar. Un detalle del gusto de las lechuzas que viven en la ciudad, donde aún de noche hay luz. Finalmente, en noviembre pasado, los alumnos del taller de carpintería de Amap pusieron manos a la marcha para construir los refugios que se instalaron en Mundo Aparte.

De Rosario y de exportación

Pero la iniciativa no quedó allí. En las últimas semanas, en las redes sociales se empezaron a difundir códigos Qr con las instrucciones para la construcción de los refugios. Y la iniciativa fue exitosa. "Bajaron el material de todos lados. Hasta se comunicaron entidades ambientalistas de varias ciudades de Chile pidiendo el proyecto", cuenta el alma máter de Mundo Aparte.

casanido4

Los nidos, señala, pueden instalarse en terrazas o lugares en altura, que no presenten riesgos de electrocución ni interacción con animales domésticos. Si alguna lechuza se instala en los refugios no hay que molestarla ni brindarle alimento, agrega. Esa es la mejor forma de cuidado.

"Si las ciudades crean condiciones adecuadas y lugares seguros, estos animales pueden adaptarse", señala Peruggino y afirma que hay muchas experiencias en otros países que fomentan esto. Sin ir más lejos, también hay antecedentes similares en la ciudad de Mendoza para el control de roedores.

Una iniciativa sostenible, ecológica y amigable con el medioambiente.

Noticias relacionadas
Así se vería un taxi con publicidad en su puerta trasera.

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Anmat accionó contra otro laboratorio rosarino y ya van dos clausuras en menos de una semana.

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Javkin anunció la inversión en centros de salud durante una visita al Alicia Moreau de Justo.

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

El intendente Pablo Javkin analizó con cautela una posible actualización de la tarifa del TUP

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Ver comentarios

Las más leídas

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Lo último

Arrancaron las colonias de vacaciones en Reconquista

Arrancaron las colonias de vacaciones en Reconquista

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe

Se iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Se iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

El proyecto recibió el aval de tres agrupaciones de taxistas, que estaban preocupados por la modalidad de contratación, pago de impuestos y que sea voluntario

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz
OVACIÓN

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Ovación
Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Policiales
La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

La Ciudad
Se iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores
Policiales

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país