El Ogro Fabbiani culpó Amalia Granata por el distanciamiento con su hija

El futbolista faltó al cumpleaños de quince de Uma y reveló un conflicto familiar que lleva años. "La toma como un trofeo", aseguró sobre su ex.

El Ogro Fabbiani fue el gran ausente en la fiesta de Uma, la hija que comparte con Amalia Granata, y desató un escándalo mediático. Rápidamente, corrieron rumores sobre un conflicto entre padres del cual la diputada se desligó: “Te juro que yo no tengo absolutamente nada que ver. No tengo nada en contra de él”, aseguró Granata en una visita a LAM. En medio de las tensiones, se conoció que hace dos años que el Ogro no habla con su hija.