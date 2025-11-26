El ciclo "Un lugar limpio y bien iluminado" cierra el año con lecturas y muestra

El evento que ya es un clásico de la agenda local tendrá su última fecha del año el próximo viernes 5 de diciembre, con entrada libre y gratuita

El ciclo de lecturas y encuentros "Un lugar limpio y bien iluminado" tendrá su última fecha del año el próximo viernes 5 de diciembre

“Un lugar limpio y bien iluminado”, el ciclo que propone “lecturas, encuentros y conversaciones”, celebra su última fecha de 2025 a lo grande. Manuel Díaz, Beatriz Vignoli, Sebastián Riestra y Lala Brillos leerán obras de narrativa y el fotógrafo Alejandro Lamas expondrá sus obras. El evento tendrá lugar el viernes 5 de diciembre, a las 19, en la Casa de la Mutual “Carlos Pellegrini” de Empleados del Banco Nación (Laprida 1036), con entrada libre y gratuita.

Habrá música, buffet y sorteos, y además se podrá consultar el oráculo literario versión primavera, corregido y aumentado. La librería invitada en esta oportunidad será OSLO.

El propósito del ciclo, que se realiza al menos una vez por estación y se convirtió en un clásico de la agenda local, es reunirse en torno a la escucha de historias narradas por sus autoras y autores, y conocerse y reconocerse en esa escucha.

Sobre el ciclo

El ciclo tiene su origen en la lectura del cuento de E. Hemingway, "Un lugar limpio y bien iluminado".

"El propósito es la reunión en torno a la escucha de historias narradas por sus autoras y autores. Es una experiencia de alto valor escuchar una obra cuando es leída por quien la ha escrito. A su vez en esa escucha conocemos y nos reconocemos. Es importante saber qué se narra en la ciudad. En este encuentro se cruza la literatura con otros lenguajes, como la imagen fotográfica. El ciclo mantiene una regularidad anual, de al menos un encuentro por estación. Este tercer encuentro sucede, este año, en los últimos días de la primavera", aseguran desde la gestión del evento.

La organización está a cargo de quienes integran la clínica de obra grupal El sol: Marisol Baltare, Fernanda Trébol, Mariano Paulón, Cristian Bautista, Sebastián Ocampo, Ariel Pennisi, Fabiana Sayago, Tomás Doblas, Marcela Atienza, Maira Rosso, Juan Blanco, Stella Cipriani, Beatriz Vignoli, Lila Gianelloni.