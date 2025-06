El cantante A-ha reveló que sufre parkinson: "No tengo ganas de cantar"

Sobre la decisión de hablar públicamente del parkinson, expresó: “Parte de mí quería revelarlo. Como dije, aceptar el diagnóstico no fue un problema para mí; lo que me detenía ha sido mi necesidad de paz y tranquilidad para trabajar. Estoy haciendo todo lo posible para evitar que todo mi sistema se deteriore. Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios”, agregó.

Embed - a-ha - Take On Me (Official Video) [4K]