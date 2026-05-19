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Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar

Un grupo de operarios de la planta de Villa Gobernador Gálvez comenzó a reacondicionar mercadería para vender tripas naturales para embutidos. La fábrica está tomada desde noviembre y allí viven unas 15 familias mientras esperan una solución laboral.

19 de mayo 2026 · 16:29hs
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Los trabajadores del frigorífico Euro reanudan su producción

Gentileza: trabajadores frigorífico Euro

Los trabajadores del frigorífico Euro reanudan su producción
Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar

Gentileza: trabajadores frigorífico Euro

Tras meses de inactividad, los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez buscan reactivar su producción. En particular, desde noviembre del 2025 el establecimiento se encuentra tomado por los operarios de la fábrica, quienes no reciben ningún tipo de remuneración desde octubre del año pasado. Son 150 empleados que sufrieron. En estos momentos, hay más de 15 familias viviendo en el lugar, según señalaron delegados sindicales a La Capital.

Ahora, un grupo de trabajadores se puso al frente de la producción y busca reacondicionar la mercadería que se encuentra en el frigorífico para poder venderla. En particular, trabajan con tripas vacuna y de cerdo para realizar embutidos, como chorizo, morcilla y salchicha parrillera, entre otros.

En los últimos días, el frigorífico de Villa Gobernador Gálvez sufrió una oleada de robos. En ese marco, reactivar la producción es clave a la hora de resguardar el espacio y evitar nuevos infortunios. No obstante, la iniciativa nació directamente de los trabajadores, ya que, por el momento, no recibieron ningún tipo de novedad o directiva por parte de la empresa.

>> Leer más: Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

Los trabajadores al frente de la reactivación de la producción de Euro

De 7 a 15, un grupo de 25 empleados trabaja en la mercadería que les quedó. "Hoy somos unos 25 trabajando. La mercadería no es mucha, pero a raíz de la difusión esperamos recibir más y poder trabajarla día a día, semana a semana, hasta que se solucione nuestra situación", expresó Juan Seco, operario y delegado de Euro, en diálogo con La Capital.

Además, el delegado explicó que los interesados pueden acercarse al frigorífico ( San Diego 1948, Villa Gobernador Gálvez) a comprar los productos disponibles. "Colegas que no pueden sacar la mercadería con el personal que tienen nos ofrecieron tanto tripa vacuna, como de cerdo...y hasta menudencias", siguió Seco, y aseguró: "Acá (en Euro) tenemos operarios calificados de muchos años, y saben que se trabaja muy bien".

"Estamos a disposición de cualquiera que quiera comprar tripas naturales para embutir, de lo que es chorizo, morcilla, salchicha parrillera, ese es el trabajo que están haciendo en la fábrica", sumó Hugo Carrill, delegado de Euro.

Ola de robos en el frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

La situación de los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez es cada vez más difícil. Desde que los dueños decidieron retirarse intempestivamente en enero pasado y dejar a todos sus empleados sin cobrar un peso en 6 meses, quince familias viven en el lugar.

Además de todo ese contexto donde reina la incertidumbre por el destino laboral, también se le suma la angustia de tener que soportar las constantes incursiones de ladrones que buscan llevarse cualquier objeto de valor del edificio, ya sean cables, caños de bronce, muebles o piezas de máquinas.

El pasado 5 de mayo, empleados de Euro fueron sorprendidos por un ladrón. En primera instancia, el delincuente huyó tras agredir con hierro a una mujer, pero por la noche el mismo ladrón u otro volvió en compañía de un cómplice a la planta de San Diego al 1900 para robar, pero fueron retenidos por los propios trabajadores que mantienen una ocupación de las instalaciones para evitar que la empresa sea desaguazada por el robo hormiga.

Fabiana Carabajal, trabajadora de Euro y testigo de lo ocurrido, contó a LT8 lo que se vivió en la empresa de Villa Gobernador Gálvez. “Ya sufrimos varios robos. Todas las semanas hay problemas, a veces en el mismo día. Los delincuentes arrancan el cablerío que encuentran en el techo. También se roban caños de gas, y como ya no tienen más que llevarse en el techo, ahora están ingresando al interior de la planta”, destacó en primer término Carabajal.

El frigorífico Euro, ocupado hace seis meses

"Hoy siguen viviendo 15 familias: ya llevamos 191 días de toma", sostuvo Hugo Carril, delegado de Euro, en conversación con La Capital, y agregó: "Estamos esperando que se cierre el contrato con un empresario local, mientras tanto, estamos reacondicionando la mercadería que tenemos para poder venderla".

"El 10 de noviembre nosotros decidimos meternos a la empresa con el aval del sindicato, porque veíamos que de a poco se iban llevando algunas máquinas, camiones, productos terminados y ahí fue que decidimos meternos porque no nos pagaban", relató Juan Seco, operario y delegado del frigorífico.

En diálogo con La Capital, el delegado expresó que el mayor deseo de los trabajadores de Euro es que encontrar una solución y poder volver a trabajar normalmente.

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